GTA 6 : le même leaker balance 25 minutes de gameplay à six semaines de la sortie
Par Vincent Lautier - Publié le
Le leaker qui empoisonne Rockstar depuis le mois d'août a remis ça, avec cette fois 25 minutes de gameplay de GTA 6 balancées sur X et Discord. On y trouve des missions entières, des cinématiques et de gros spoilers sur l'intrigue, à six semaines de la sortie prévue le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series. Rockstar supprime tout ce qu'il peut, mais la vidéo circule quand même.
Le fichier pèse 370 Mo et porte le nom Extended Leek. À l'intérieur, la vidéo enchaîne des missions complètes avec leurs cinématiques, des courses de moto dans la boue du Thrillbilly Mud Club, de la personnalisation de véhicules très poussée et des passages de conduite en vue à la première personne. Le leaker affirme que ces images viennent d'une version plus récente que celle montrée à la presse lors des démonstrations à huis clos. On y voit aussi Jason se balader entièrement nu pendant un bon quart d'heure et Lucia apparaître topless, oui oui. Un tank flottant surgit même de nulle part à un moment, et ça laisse penser que la personne derrière la fuite dispose d'outils pour manipuler le jeu.
Derrière cette diffusion, on retrouve le pseudo Cyberleek, sans que personne sache s'il cache un individu isolé ou tout un groupe. Le compte avait déjà égrené une quinzaine de clips d'une à deux minutes au mois d'août. Cette première salve lui aurait rapporté plus de 250 000 dollars, grâce à des opérations en cryptomonnaies greffées sur ses fuites. Et le carton de fin de la nouvelle vidéo repart dans la même direction. Cyberleek y réclame des dons pour un mystérieux
Take-Two a lancé une série de retraits DMCA pour faire tomber les publications sur X. Les serveurs Discord qui relaient la séquence ferment les uns après les autres, et l'éditeur réclame au passage des informations sur les utilisateurs qui partagent le fichier. Rockstar garde le silence pour le moment, alors que le studio verrouille sa communication comme rarement, entre démonstrations presse au compte-gouttes et bandes-annonces distillées sur trois ans. Le jeu a déjà été repoussé deux fois. Du coup, c'est un pirate qui aura montré le plus de gameplay de GTA 6 avant sa sortie, et pas le studio.
Pour Rockstar, c'est clairement rageant. Le studio protège ses images depuis des années et un fichier ZIP vient tout défaire à six semaines du lancement. Si vous voulez découvrir Vice City sans spoiler le 19 novembre, évitez les recoins de X et de Discord d'ici là.
Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ?
Le fichier pèse 370 Mo et porte le nom Extended Leek. À l'intérieur, la vidéo enchaîne des missions complètes avec leurs cinématiques, des courses de moto dans la boue du Thrillbilly Mud Club, de la personnalisation de véhicules très poussée et des passages de conduite en vue à la première personne. Le leaker affirme que ces images viennent d'une version plus récente que celle montrée à la presse lors des démonstrations à huis clos. On y voit aussi Jason se balader entièrement nu pendant un bon quart d'heure et Lucia apparaître topless, oui oui. Un tank flottant surgit même de nulle part à un moment, et ça laisse penser que la personne derrière la fuite dispose d'outils pour manipuler le jeu.
C'est le même leaker qu'en août
Derrière cette diffusion, on retrouve le pseudo Cyberleek, sans que personne sache s'il cache un individu isolé ou tout un groupe. Le compte avait déjà égrené une quinzaine de clips d'une à deux minutes au mois d'août. Cette première salve lui aurait rapporté plus de 250 000 dollars, grâce à des opérations en cryptomonnaies greffées sur ses fuites. Et le carton de fin de la nouvelle vidéo repart dans la même direction. Cyberleek y réclame des dons pour un mystérieux
projetqui exigerait
du matériel coûteuxet
des mois de préparation.
C'est Take-Two qui sort les avocats
Take-Two a lancé une série de retraits DMCA pour faire tomber les publications sur X. Les serveurs Discord qui relaient la séquence ferment les uns après les autres, et l'éditeur réclame au passage des informations sur les utilisateurs qui partagent le fichier. Rockstar garde le silence pour le moment, alors que le studio verrouille sa communication comme rarement, entre démonstrations presse au compte-gouttes et bandes-annonces distillées sur trois ans. Le jeu a déjà été repoussé deux fois. Du coup, c'est un pirate qui aura montré le plus de gameplay de GTA 6 avant sa sortie, et pas le studio.
On en dit quoi ?
Pour Rockstar, c'est clairement rageant. Le studio protège ses images depuis des années et un fichier ZIP vient tout défaire à six semaines du lancement. Si vous voulez découvrir Vice City sans spoiler le 19 novembre, évitez les recoins de X et de Discord d'ici là.