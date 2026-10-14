GTA 6 sur PC seulement deux mois après la PS5, pourquoi ce revirement ?
Par Vincent Lautier - Publié le
La version PC de GTA 6 sortirait entre janvier et mars 2027, quelques mois à peine après l'arrivée du jeu sur PS5 et Xbox Series le 19 novembre. Un vrai changement pour un studio qui a toujours fait patienter les joueurs PC pendant des années, et qui n'a visiblement plus le luxe d'attendre, entre un PC qui pèse la moitié des ventes et des pirates très pressés.
L'information vient du site américain GamesBeat, qui s'appuie sur quatre sources proches du studio : Rockstar viserait le premier trimestre 2027 pour la version PC de Grand Theft Auto VI, alors que la sortie console est toujours calée au 19 novembre 2026. L'éditeur n'a rien confirmé, et le PC ne figure d'ailleurs sur aucun document officiel pour le moment. Si ce calendrier se vérifie, la méthode de la maison change en profondeur. GTA V avait attendu dix-neuf mois avant d'arriver sur PC en avril 2015, Red Dead Redemption 2 un peu plus d'un an. Là, on parle de deux à quatre mois d'attente seulement.
Strauss Zelnick, le patron de Take-Two, assumait encore en mai cette habitude de commencer par la console, parce que c'est là que joue le public de cœur de Rockstar. Sauf que le même Zelnick reconnaît que le PC pèse près de la moitié des ventes d'un gros titre. Avec un budget qui dépasserait les deux milliards de dollars, chaque trimestre compte, et une sortie début 2027 tomberait du coup juste avant la clôture de l'exercice fiscal de Take-Two, fin mars. Le rachat de l'équipe derrière FiveM, dont les serveurs roleplay tournent uniquement sur PC, va dans le même sens, alors que le volet en ligne de GTA 6 est attendu pour l'an prochain.
L'autre explication est moins avouable. Depuis fin septembre, l'exploit Relapse déverrouille les PS5, Pro comprise, et les moddeurs y installent déjà des émulateurs en tout genre. Côté PC, un émulateur fait tourner le prologue de la version PS5 de GTA V à 60 images par seconde, et un pirate diffuse des vidéos de GTA 6 tirées, d'après plusieurs développeurs, d'une build PC volée, en menaçant carrément de publier le jeu complet. Sony a colmaté la faille avec sa mise à jour de la mi-septembre, que GTA 6 exigera très probablement. Mais une version PC officielle disponible quelques semaines après les consoles viderait quand même de leur intérêt les builds volées et les émulateurs bancals.
Rockstar ne fait pas un cadeau aux joueurs PC, l'éditeur protège surtout son jeu et ses résultats financiers. Mais bon, le résultat est le même pour vous : plus besoin d'acheter une PS5 pour arpenter Vice City, quelques mois de patience suffiraient. On gardera quand même le conditionnel, Rockstar n'a rien annoncé et a déjà décalé la sortie console deux fois. La seule date à peu près sûre du dossier, c'est toujours le 19 novembre. Et sur Mac, on devrait pouvoir y jouer aux alentours de 2043 si tout va bien.
Dix-neuf mois pour GTA 5
L'information vient du site américain GamesBeat, qui s'appuie sur quatre sources proches du studio : Rockstar viserait le premier trimestre 2027 pour la version PC de Grand Theft Auto VI, alors que la sortie console est toujours calée au 19 novembre 2026. L'éditeur n'a rien confirmé, et le PC ne figure d'ailleurs sur aucun document officiel pour le moment. Si ce calendrier se vérifie, la méthode de la maison change en profondeur. GTA V avait attendu dix-neuf mois avant d'arriver sur PC en avril 2015, Red Dead Redemption 2 un peu plus d'un an. Là, on parle de deux à quatre mois d'attente seulement.
La moitié des ventes
Strauss Zelnick, le patron de Take-Two, assumait encore en mai cette habitude de commencer par la console, parce que c'est là que joue le public de cœur de Rockstar. Sauf que le même Zelnick reconnaît que le PC pèse près de la moitié des ventes d'un gros titre. Avec un budget qui dépasserait les deux milliards de dollars, chaque trimestre compte, et une sortie début 2027 tomberait du coup juste avant la clôture de l'exercice fiscal de Take-Two, fin mars. Le rachat de l'équipe derrière FiveM, dont les serveurs roleplay tournent uniquement sur PC, va dans le même sens, alors que le volet en ligne de GTA 6 est attendu pour l'an prochain.
Les pirates mettent la pression
L'autre explication est moins avouable. Depuis fin septembre, l'exploit Relapse déverrouille les PS5, Pro comprise, et les moddeurs y installent déjà des émulateurs en tout genre. Côté PC, un émulateur fait tourner le prologue de la version PS5 de GTA V à 60 images par seconde, et un pirate diffuse des vidéos de GTA 6 tirées, d'après plusieurs développeurs, d'une build PC volée, en menaçant carrément de publier le jeu complet. Sony a colmaté la faille avec sa mise à jour de la mi-septembre, que GTA 6 exigera très probablement. Mais une version PC officielle disponible quelques semaines après les consoles viderait quand même de leur intérêt les builds volées et les émulateurs bancals.
On en dit quoi ?
Rockstar ne fait pas un cadeau aux joueurs PC, l'éditeur protège surtout son jeu et ses résultats financiers. Mais bon, le résultat est le même pour vous : plus besoin d'acheter une PS5 pour arpenter Vice City, quelques mois de patience suffiraient. On gardera quand même le conditionnel, Rockstar n'a rien annoncé et a déjà décalé la sortie console deux fois. La seule date à peu près sûre du dossier, c'est toujours le 19 novembre. Et sur Mac, on devrait pouvoir y jouer aux alentours de 2043 si tout va bien.