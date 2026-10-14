GTA 6 sur PC seulement deux mois après la PS5, pourquoi ce revirement ?

On en dit quoi ?



Rockstar ne fait pas un cadeau aux joueurs PC, l'éditeur protège surtout son jeu et ses résultats financiers. Mais bon, le résultat est le même pour vous : plus besoin d'acheter une PS5 pour arpenter Vice City, quelques mois de patience suffiraient. On gardera quand même le conditionnel, Rockstar n'a rien annoncé et a déjà décalé la sortie console deux fois. La seule date à peu près sûre du dossier, c'est toujours le 19 novembre. Et sur Mac, on devrait pouvoir y jouer aux alentours de 2043 si tout va bien.