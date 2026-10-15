Epic a fait coder son lanceur par IA, quelques mois après 1000 licenciements

On en dit quoi ?



Si les chiffres tiennent en usage réel, personne ne pleurera l'ancien lanceur, qui était franchement pénible au quotidien. L'arrivée sur Linux est une excellente nouvelle, et on sent bien que Valve, avec son Steam Deck, a fini par forcer tout le monde à prendre cette plateforme au sérieux. Mais écrire programmer, c'est dur quelques mois après s'être séparé d'un millier de personnes dont c'était le métier, c'est quand même un peu gros. La vitrine technologique est plutôt réussie, la communication beaucoup moins.