GTA 6 : près de 600 millions de dollars encaissés un mois avant la sortie
Par Vincent Lautier - Publié le
Un mois avant sa sortie prévue le 19 novembre, GTA 6 aurait déjà dépassé les 6 millions de précommandes numériques selon le cabinet Sensor Tower, pour presque 600 millions de dollars encaissés par Rockstar. La répartition entre consoles est sans appel, puisque les trois quarts des joueurs ont choisi la version PS5. Des chiffres de dingue, même s'il faut les prendre avec un peu de recul.
Le cabinet Sensor Tower, qui suit les ventes dématérialisées sur les boutiques en ligne, estimait au 13 octobre que GTA 6 avait passé la barre des 6 millions de précommandes numériques dans le monde, ce qui représente presque 600 millions de dollars une fois les remboursements déduits. Rockstar n'a rien confirmé officiellement, et ces totaux ne comptent ni les versions boîte ni les réservations en magasin, ce qui veut dire que le vrai chiffre est forcément plus haut. Et comme le troisième trailer du jeu, diffusé le 15 octobre, est arrivé après ce pointage, la courbe a probablement encore grimpé depuis.
Dans le détail, la PlayStation 5 concentre 4,5 millions de précommandes contre 1,6 million pour les Xbox Series, soit 74 % du total pour la console de Sony. L'écart ne surprend pas vraiment quand on connaît le parc installé, largement favorable à la PS5 sur cette génération, mais Rockstar en rajoute une couche avec son bandeau
Au même stade avant sa sortie, GTA 6 fait presque 150 % de mieux que le Call of Duty Modern Warfare II de 2022, qui servait de référence jusqu'ici, et il dépasse tout ce que Sensor Tower a mesuré ces six dernières années aux États-Unis, de Hogwarts Legacy à Cyberpunk 2077 en passant par Spider-Man 2. L'édition standard est vendue 79,99 euros, et même l'édition la plus chère, autour de 100 euros, se précommande mieux que les éditions équivalentes des autres jeux. Pour mémoire, GTA 5 avait encaissé un milliard de dollars en trois jours en 2013, et il s'est vendu à plus de 200 millions d'exemplaires depuis.
Ces chiffres viennent d'un cabinet tiers, ils ne couvrent que le numérique et Rockstar garde ses vrais compteurs pour elle, donc prudence. Sauf que l'ordre de grandeur ne laisse pas beaucoup de place au doute. Par contre, les joueurs PC devront encore patienter, le jeu sort uniquement sur consoles, même si Rockstar les laisserait mariner moins longtemps que d'habitude, avec une version PC évoquée pour début 2027.
Des chiffres jamais vus
Le cabinet Sensor Tower, qui suit les ventes dématérialisées sur les boutiques en ligne, estimait au 13 octobre que GTA 6 avait passé la barre des 6 millions de précommandes numériques dans le monde, ce qui représente presque 600 millions de dollars une fois les remboursements déduits. Rockstar n'a rien confirmé officiellement, et ces totaux ne comptent ni les versions boîte ni les réservations en magasin, ce qui veut dire que le vrai chiffre est forcément plus haut. Et comme le troisième trailer du jeu, diffusé le 15 octobre, est arrivé après ce pointage, la courbe a probablement encore grimpé depuis.
La PS5 écrase le match
Dans le détail, la PlayStation 5 concentre 4,5 millions de précommandes contre 1,6 million pour les Xbox Series, soit 74 % du total pour la console de Sony. L'écart ne surprend pas vraiment quand on connaît le parc installé, largement favorable à la PS5 sur cette génération, mais Rockstar en rajoute une couche avec son bandeau
Plays best on PlayStationaffiché un peu partout dans sa communication. Pour Microsoft, qui aurait bien besoin d'un gros lancement multiplateforme réussi, voir trois joueurs sur quatre filer chez le concurrent sur LE jeu de la décennie, c'est quand même une claque.
Mais ça se compare à quoi ?
Au même stade avant sa sortie, GTA 6 fait presque 150 % de mieux que le Call of Duty Modern Warfare II de 2022, qui servait de référence jusqu'ici, et il dépasse tout ce que Sensor Tower a mesuré ces six dernières années aux États-Unis, de Hogwarts Legacy à Cyberpunk 2077 en passant par Spider-Man 2. L'édition standard est vendue 79,99 euros, et même l'édition la plus chère, autour de 100 euros, se précommande mieux que les éditions équivalentes des autres jeux. Pour mémoire, GTA 5 avait encaissé un milliard de dollars en trois jours en 2013, et il s'est vendu à plus de 200 millions d'exemplaires depuis.
On en dit quoi ?
Ces chiffres viennent d'un cabinet tiers, ils ne couvrent que le numérique et Rockstar garde ses vrais compteurs pour elle, donc prudence. Sauf que l'ordre de grandeur ne laisse pas beaucoup de place au doute. Par contre, les joueurs PC devront encore patienter, le jeu sort uniquement sur consoles, même si Rockstar les laisserait mariner moins longtemps que d'habitude, avec une version PC évoquée pour début 2027.