Nintendo fait le ménage et s’en prend à tous les émulateurs Switch

On en dit quoi ?



Sur le plan légal, Nintendo a plutôt les cartes en main, mais le vrai problème, c'est que tout est mis dans le même panier : un outil de piratage massif et un projet communautaire de préservation, ce n'est quand même pas pareil. Avec la Switch 2 déjà dans les mains de millions de joueurs, le message est clair : Nintendo veut un contrôle total sur ses consoles, et ce n'est pas demain que ça va changer.