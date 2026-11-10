Le PlayStation Portal gagne du stockage interne et perd le mot Remote au passage

On en dit quoi ?



Un industriel n'ajoute jamais de la mémoire dans un produit pour le simple plaisir de gonfler la fiche technique. Ce Portal remanié ressemble à un galop d'essai avant une vraie bascule, celle d'un accessoire de salon qui deviendrait une petite console de streaming autonome. Le Japon sert de laboratoire. On aurait quand même aimé un chiffre, parce qu'un stockage sans capacité annoncée, ça reste une promesse assez vague, et Sony nous a habitués à plus de précision sur ses fiches produit. Si la greffe prend là-bas, ce modèle finira par voyager, avec de vraies applications à bord cette fois. En attendant, par chez nous, le Portal première génération fera l'affaire.