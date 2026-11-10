Le PlayStation Portal gagne du stockage interne et perd le mot Remote au passage
Par Vincent Lautier - Publié le
Sony a présenté le 9 novembre une version remaniée de son PlayStation Portal, avec du stockage interne dont personne ne connaît encore la capacité ni l'utilité réelle. Elle sortira le 10 décembre au Japon et en Corée du Sud pour l'équivalent d'environ 225 euros, et le reste du monde regarde passer le train.
Sur la boîte de cette nouvelle machine, le nom officiel devient PlayStation Portal Player. Le mot Remote a disparu, et Sony explique ce choix très simplement : son écran ne sert plus seulement à jouer à distance aux jeux installés sur une PS5. Depuis 2025, les abonnés PS Plus Premium y lancent directement en cloud streaming des centaines de titres du catalogue, même sans console à la maison, du moment que la connexion suit, le constructeur recommandant 15 Mbit/s pour jouer confortablement. Un mois de Premium est d'ailleurs glissé dans la boîte, on comprend bien pourquoi.
Le communiqué japonais évoque un stockage interne ajouté en prévision de futures fonctionnalités, et il s'arrête là, sans capacité chiffrée ni le moindre exemple d'usage, ce qui laisse chacun compléter les pointillés comme il peut. On pense assez vite aux applications de vidéo, Netflix ou YouTube par exemple, qui manquent toujours à l'appareil actuel, ou à du téléchargement de contenus pour les trajets sans réseau. L'installation de jeux complets paraît par contre exclue, puisque la machine garde son fonctionnement en streaming, son écran LCD de 8 pouces en 1080p à 60 images par seconde, ses gâchettes adaptatives et son retour haptique de DualSense, et son coloris Midnight Black, le seul au programme.
Les précommandes démarrent le 13 novembre, la sortie suivra le 10 décembre à 39 980 yens, autour de 225 euros au taux actuel, et 378 000 wons côté coréen. Sony verrouille sérieusement son coup : l'interface n'existe qu'en japonais et il faut un compte PlayStation enregistré au Japon pour s'en servir, ce qui condamne d'avance les importations. Aucune date ni aucun tarif n'ont été évoqués pour l'Europe, où l'actuel Portal se négocie toujours autour de 220 euros.
Un industriel n'ajoute jamais de la mémoire dans un produit pour le simple plaisir de gonfler la fiche technique. Ce Portal remanié ressemble à un galop d'essai avant une vraie bascule, celle d'un accessoire de salon qui deviendrait une petite console de streaming autonome. Le Japon sert de laboratoire. On aurait quand même aimé un chiffre, parce qu'un stockage sans capacité annoncée, ça reste une promesse assez vague, et Sony nous a habitués à plus de précision sur ses fiches produit. Si la greffe prend là-bas, ce modèle finira par voyager, avec de vraies applications à bord cette fois. En attendant, par chez nous, le Portal première génération fera l'affaire.
Un accessoire qui change de statut
Sur la boîte de cette nouvelle machine, le nom officiel devient PlayStation Portal Player. Le mot Remote a disparu, et Sony explique ce choix très simplement : son écran ne sert plus seulement à jouer à distance aux jeux installés sur une PS5. Depuis 2025, les abonnés PS Plus Premium y lancent directement en cloud streaming des centaines de titres du catalogue, même sans console à la maison, du moment que la connexion suit, le constructeur recommandant 15 Mbit/s pour jouer confortablement. Un mois de Premium est d'ailleurs glissé dans la boîte, on comprend bien pourquoi.
Un stockage fantôme
Le communiqué japonais évoque un stockage interne ajouté en prévision de futures fonctionnalités, et il s'arrête là, sans capacité chiffrée ni le moindre exemple d'usage, ce qui laisse chacun compléter les pointillés comme il peut. On pense assez vite aux applications de vidéo, Netflix ou YouTube par exemple, qui manquent toujours à l'appareil actuel, ou à du téléchargement de contenus pour les trajets sans réseau. L'installation de jeux complets paraît par contre exclue, puisque la machine garde son fonctionnement en streaming, son écran LCD de 8 pouces en 1080p à 60 images par seconde, ses gâchettes adaptatives et son retour haptique de DualSense, et son coloris Midnight Black, le seul au programme.
Le Japon d'abord, et personne d'autre
Les précommandes démarrent le 13 novembre, la sortie suivra le 10 décembre à 39 980 yens, autour de 225 euros au taux actuel, et 378 000 wons côté coréen. Sony verrouille sérieusement son coup : l'interface n'existe qu'en japonais et il faut un compte PlayStation enregistré au Japon pour s'en servir, ce qui condamne d'avance les importations. Aucune date ni aucun tarif n'ont été évoqués pour l'Europe, où l'actuel Portal se négocie toujours autour de 220 euros.
On en dit quoi ?
Un industriel n'ajoute jamais de la mémoire dans un produit pour le simple plaisir de gonfler la fiche technique. Ce Portal remanié ressemble à un galop d'essai avant une vraie bascule, celle d'un accessoire de salon qui deviendrait une petite console de streaming autonome. Le Japon sert de laboratoire. On aurait quand même aimé un chiffre, parce qu'un stockage sans capacité annoncée, ça reste une promesse assez vague, et Sony nous a habitués à plus de précision sur ses fiches produit. Si la greffe prend là-bas, ce modèle finira par voyager, avec de vraies applications à bord cette fois. En attendant, par chez nous, le Portal première génération fera l'affaire.