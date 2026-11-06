Sony ressuscite le casque du Walkman de 1979, en USB-C et à 70 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Le MDR-3R reprend presque trait pour trait le petit casque livré avec le Walkman TPS-L2 en 1979, arceau en aluminium et coussinets orange compris. Sony n'a modernisé que l'essentiel, un câble USB-C à la place du jack et une télécommande avec micro, pour un tarif de 70 euros. Une édition Stranger Things à 80 euros accompagne ce lancement prévu en novembre en France.
Le MDR-3 original accompagnait le TPS-L2, le tout premier Walkman, commercialisé en 1979, et sa réédition en reprend les dimensions, la structure en aluminium, l'arceau flexible et jusqu'aux aérations acoustiques visibles à l'extérieur des coques. La boîte contient les deux jeux de coussinets, orange et bleu, comme à l'époque, et Sony a même reproduit le packaging et le manuel d'utilisation d'origine. Le tout pèse 38 grammes, là où le moindre casque Bluetooth dépasse allègrement les 200 grammes. Pas de batterie ni d'appairage, on branche et ça joue.
Sony a quand même adapté la bête aux usages actuels. Le mini-jack de l'ancêtre laisse sa place à un connecteur USB-C qui se branche sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur, et le câble gagne une télécommande qui gère la lecture, le volume et les appels grâce à un microphone intégré. Par contre, ce câble n'est pas amovible, et aucun cordon mini-jack optionnel n'est prévu. Impossible donc de relier le casque à une source analogique, à commencer par un vrai baladeur cassette d'époque. Côté son, les transducteurs de 23 mm du modèle original sont conservés, avec une signature que Sony dit avoir retravaillée pour la rendre plus naturelle. Le format supra-auriculaire et ses fins coussinets en mousse n'isolent de rien, et il ne faudra pas en attendre des basses profondes.
Le MDR-3R arrive en France ce mois de novembre à 70 euros, et les premiers revendeurs français l'affichent déjà autour de 69 euros. Aux Etats-Unis, il est en vente depuis cette semaine à 60 dollars. Sony en profite pour décliner une édition Stranger Things à 80 euros, avec des coussinets noirs et rouges et le logo de la série sur l'arceau, puisque le personnage de Max utilise ce combo Walkman et MDR-3 à plusieurs reprises dans la série Netflix.
C'est un objet lifestyle assumé, pas un casque pour audiophiles, et Sony ne prétend pas le contraire. À ce prix, on trouve des casques Bluetooth bien plus performants, mais ce n'est pas le sujet, on achète ici un casque de 1979 avec une prise de 2026, et le pari nous semble plutôt bien joué. On regrette quand même ce câble soudé qui prive les nostalgiques du plaisir de le brancher sur leur vieux baladeur cassette, c'est vraiment très balot pour un produit qui vend justement ce souvenir-là. Pour le reste, la copie est soignée et le tarif est raisonnable, du coup on a hâte de poser les oreilles dessus.
Une copie presque parfaite
Le MDR-3 original accompagnait le TPS-L2, le tout premier Walkman, commercialisé en 1979, et sa réédition en reprend les dimensions, la structure en aluminium, l'arceau flexible et jusqu'aux aérations acoustiques visibles à l'extérieur des coques. La boîte contient les deux jeux de coussinets, orange et bleu, comme à l'époque, et Sony a même reproduit le packaging et le manuel d'utilisation d'origine. Le tout pèse 38 grammes, là où le moindre casque Bluetooth dépasse allègrement les 200 grammes. Pas de batterie ni d'appairage, on branche et ça joue.
L'USB-C remplace le jack
Sony a quand même adapté la bête aux usages actuels. Le mini-jack de l'ancêtre laisse sa place à un connecteur USB-C qui se branche sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur, et le câble gagne une télécommande qui gère la lecture, le volume et les appels grâce à un microphone intégré. Par contre, ce câble n'est pas amovible, et aucun cordon mini-jack optionnel n'est prévu. Impossible donc de relier le casque à une source analogique, à commencer par un vrai baladeur cassette d'époque. Côté son, les transducteurs de 23 mm du modèle original sont conservés, avec une signature que Sony dit avoir retravaillée pour la rendre plus naturelle. Le format supra-auriculaire et ses fins coussinets en mousse n'isolent de rien, et il ne faudra pas en attendre des basses profondes.
70 euros et un clin d'oeil à Stranger Things
Le MDR-3R arrive en France ce mois de novembre à 70 euros, et les premiers revendeurs français l'affichent déjà autour de 69 euros. Aux Etats-Unis, il est en vente depuis cette semaine à 60 dollars. Sony en profite pour décliner une édition Stranger Things à 80 euros, avec des coussinets noirs et rouges et le logo de la série sur l'arceau, puisque le personnage de Max utilise ce combo Walkman et MDR-3 à plusieurs reprises dans la série Netflix.
On en dit quoi ?
C'est un objet lifestyle assumé, pas un casque pour audiophiles, et Sony ne prétend pas le contraire. À ce prix, on trouve des casques Bluetooth bien plus performants, mais ce n'est pas le sujet, on achète ici un casque de 1979 avec une prise de 2026, et le pari nous semble plutôt bien joué. On regrette quand même ce câble soudé qui prive les nostalgiques du plaisir de le brancher sur leur vieux baladeur cassette, c'est vraiment très balot pour un produit qui vend justement ce souvenir-là. Pour le reste, la copie est soignée et le tarif est raisonnable, du coup on a hâte de poser les oreilles dessus.