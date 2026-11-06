Sony ressuscite le casque du Walkman de 1979, en USB-C et à 70 euros

On en dit quoi ?



C'est un objet lifestyle assumé, pas un casque pour audiophiles, et Sony ne prétend pas le contraire. À ce prix, on trouve des casques Bluetooth bien plus performants, mais ce n'est pas le sujet, on achète ici un casque de 1979 avec une prise de 2026, et le pari nous semble plutôt bien joué. On regrette quand même ce câble soudé qui prive les nostalgiques du plaisir de le brancher sur leur vieux baladeur cassette, c'est vraiment très balot pour un produit qui vend justement ce souvenir-là. Pour le reste, la copie est soignée et le tarif est raisonnable, du coup on a hâte de poser les oreilles dessus.