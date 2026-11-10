GTA 6 : le préchargement ouvre deux jours en avance sur PS5 et Xbox Series

On en dit quoi ?



Ce préchargement avancé est une bonne décision, on imagine sans mal ce qu'aurait donné la soirée du 18 novembre avec des millions de joueurs accrochés aux mêmes serveurs. Par contre, 212 Go pour un seul jeu, ça commence à faire, et les possesseurs de PS5 vont passer la semaine à arbitrer entre Vice City et le reste de leur bibliothèque. Du coup, tout le monde va installer pendant neuf jours un jeu auquel personne n'a encore le droit de jouer, et ça n'était jamais arrivé à cette échelle.