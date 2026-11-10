GTA 6 : le préchargement ouvre deux jours en avance sur PS5 et Xbox Series
Par Vincent Lautier - Publié le
Rockstar a ouvert le préchargement de GTA 6 avec deux jours d'avance sur son propre calendrier. Les joueurs PS5 et Xbox Series qui ont déjà acheté le jeu peuvent donc commencer à rapatrier les quelque 210 Go du titre, histoire d'être prêts le 19 novembre. Mais avant de lancer le téléchargement, il va falloir faire de la place, beaucoup de place.
Le préchargement devait ouvrir le 12 novembre, Rockstar l'a finalement avancé au 10. Sur PS5, le téléchargement est possible depuis ce 10 novembre à minuit, alors que sur Xbox Series il a fallu patienter jusqu'à une heure du matin chez nous, la console de Microsoft étant calée sur minuit GMT. Une seule condition pour en profiter : avoir déjà acheté le jeu en version numérique. Le titre s'installe tranquillement mais il est verrouillé jusqu'à la sortie officielle. Rockstar veut surtout éviter l'embouteillage des serveurs le jour J, et laisser aux connexions modestes le temps d'avaler le morceau.
Le téléchargement pèse près de 210 Go sur les deux consoles, et Rockstar demande de prévoir jusqu'à 212 Go d'espace libre selon la machine, un record absolu sur consoles. Sur une PS5 avec son SSD d'origine, dont une partie est déjà réservée au système, l'opération impose donc un gros ménage dans la bibliothèque. Et la version physique ne changera rien à l'affaire, la boîte vendue en magasin ne contient aucun disque, juste un code à taper, donc tout le monde passera par ce téléchargement. Côté débit, comptez une bonne soirée avec une fibre correcte, et plutôt une journée complète sur une connexion ADSL, d'où l'intérêt de s'y mettre dès maintenant.
Rockstar n'a toujours rien annoncé pour le PC, qui n'apparaît sur aucune fiche officielle. Plusieurs sources proches du studio parlent d'une arrivée au premier trimestre 2027, mais rien n'est confirmé, et l'historique des précédents GTA pousse plutôt à la prudence. Pour ceux qui n'ont pas encore craqué sur console, le jeu est affiché à 79,99 euros en édition standard et à 99,99 euros pour l'Ultimate, avec un déverrouillage prévu dans la nuit du 18 au 19 novembre, à minuit heure de Paris d'après la fiche du PlayStation Store.
Ce préchargement avancé est une bonne décision, on imagine sans mal ce qu'aurait donné la soirée du 18 novembre avec des millions de joueurs accrochés aux mêmes serveurs. Par contre, 212 Go pour un seul jeu, ça commence à faire, et les possesseurs de PS5 vont passer la semaine à arbitrer entre Vice City et le reste de leur bibliothèque. Du coup, tout le monde va installer pendant neuf jours un jeu auquel personne n'a encore le droit de jouer, et ça n'était jamais arrivé à cette échelle.
Deux jours d'avance
Le préchargement devait ouvrir le 12 novembre, Rockstar l'a finalement avancé au 10. Sur PS5, le téléchargement est possible depuis ce 10 novembre à minuit, alors que sur Xbox Series il a fallu patienter jusqu'à une heure du matin chez nous, la console de Microsoft étant calée sur minuit GMT. Une seule condition pour en profiter : avoir déjà acheté le jeu en version numérique. Le titre s'installe tranquillement mais il est verrouillé jusqu'à la sortie officielle. Rockstar veut surtout éviter l'embouteillage des serveurs le jour J, et laisser aux connexions modestes le temps d'avaler le morceau.
Faites de la place
Le téléchargement pèse près de 210 Go sur les deux consoles, et Rockstar demande de prévoir jusqu'à 212 Go d'espace libre selon la machine, un record absolu sur consoles. Sur une PS5 avec son SSD d'origine, dont une partie est déjà réservée au système, l'opération impose donc un gros ménage dans la bibliothèque. Et la version physique ne changera rien à l'affaire, la boîte vendue en magasin ne contient aucun disque, juste un code à taper, donc tout le monde passera par ce téléchargement. Côté débit, comptez une bonne soirée avec une fibre correcte, et plutôt une journée complète sur une connexion ADSL, d'où l'intérêt de s'y mettre dès maintenant.
Les joueurs PC attendront
Rockstar n'a toujours rien annoncé pour le PC, qui n'apparaît sur aucune fiche officielle. Plusieurs sources proches du studio parlent d'une arrivée au premier trimestre 2027, mais rien n'est confirmé, et l'historique des précédents GTA pousse plutôt à la prudence. Pour ceux qui n'ont pas encore craqué sur console, le jeu est affiché à 79,99 euros en édition standard et à 99,99 euros pour l'Ultimate, avec un déverrouillage prévu dans la nuit du 18 au 19 novembre, à minuit heure de Paris d'après la fiche du PlayStation Store.
On en dit quoi ?
Ce préchargement avancé est une bonne décision, on imagine sans mal ce qu'aurait donné la soirée du 18 novembre avec des millions de joueurs accrochés aux mêmes serveurs. Par contre, 212 Go pour un seul jeu, ça commence à faire, et les possesseurs de PS5 vont passer la semaine à arbitrer entre Vice City et le reste de leur bibliothèque. Du coup, tout le monde va installer pendant neuf jours un jeu auquel personne n'a encore le droit de jouer, et ça n'était jamais arrivé à cette échelle.