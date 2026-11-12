La PS5 passe les 100 millions pile avant GTA 6, le timing rêvé pour Sony
Par Vincent Lautier - Publié le
Six ans après son lancement, la PS5 a officiellement passé la barre des 100 millions d'unités distribuées dans le monde. Elle devient la huitième console de l'histoire à atteindre ce total, et la quatrième PlayStation. Le symbole tombe à pic, car les livraisons ralentissent sérieusement et GTA 6 arrive dans une semaine.
La page officielle de Sony Interactive l'indique sans communiqué ni conférence : plus de 100 millions de PS5 distribuées au 10 novembre 2026. Le compteur affichait 97,9 millions fin septembre, soit plus de 2 millions de consoles écoulées en six semaines. La PS5 y rejoint la PS2 et ses 160 millions d'exemplaires, toujours loin devant, la Switch, la DS, le Game Boy, la PS4 et ses 117 millions, la première PlayStation et la Wii. Sony est le seul constructeur à y placer quatre machines, et les 102 millions de la PS1 comme les 101 de la Wii sont à portée dès l'an prochain. Ces totaux comptent les consoles livrées aux magasins, pas celles passées en caisse, mais à cette échelle ça ne change plus grand-chose.
Ce seuil symbolique arrive pourtant au moment où la machine ralentit. Sony a livré 2,6 millions de PS5 entre juillet et septembre, contre 4 millions sur la même période l'an dernier, et le trimestre de printemps était déjà passé de 2,5 à 1,6 million, soit une chute d'environ 35 % sur la première moitié de l'exercice. La console n'a jamais vraiment baissé de prix en six ans, elle a même fait l'inverse : la version standard se vend 550 euros par chez nous, 50 de plus qu'au lancement. La PS4 avait atteint les 100 millions en moins de cinq ans, la PS5 aura donc mis six ans, la faute aux pénuries du début puis à ces tarifs. Sony vient pourtant de relever ses prévisions annuelles, la branche PlayStation n'a jamais gagné autant d'argent avec les jeux, les abonnements et les services. Moins de consoles, plus de bénéfices, c'est tout le modèle actuel du jeu vidéo résumé en une ligne.
GTA 6 arrive le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series, et le préchargement a déjà commencé, on vous en parlait il y a deux jours. Pour Sony, difficile d'imaginer meilleur calendrier, le jeu le plus attendu de la décennie sort pile pour les fêtes sur une console installée partout. Les précommandes sont ouvertes depuis juin, et si une PS5 figure sur votre liste de Noël, mieux vaut du coup ne pas trop traîner, les ruptures de stock ne sont pas à exclure d'ici décembre.
Les chiffres de Sony racontent quand même une drôle d'histoire : la PS5 se vend de moins en moins vite, coûte plus cher qu'à sa sortie, et n'a jamais rapporté autant d'argent. Le record de la PS2 est hors de portée, mais bon, personne ne le vise vraiment, l'époque des consoles à 160 millions est terminée. Avec GTA 6 sous le sapin, la PS5 doublera la Wii et la première PlayStation sans forcer, et c'est déjà une très belle carrière.
Un club très fermé
La page officielle de Sony Interactive l'indique sans communiqué ni conférence : plus de 100 millions de PS5 distribuées au 10 novembre 2026. Le compteur affichait 97,9 millions fin septembre, soit plus de 2 millions de consoles écoulées en six semaines. La PS5 y rejoint la PS2 et ses 160 millions d'exemplaires, toujours loin devant, la Switch, la DS, le Game Boy, la PS4 et ses 117 millions, la première PlayStation et la Wii. Sony est le seul constructeur à y placer quatre machines, et les 102 millions de la PS1 comme les 101 de la Wii sont à portée dès l'an prochain. Ces totaux comptent les consoles livrées aux magasins, pas celles passées en caisse, mais à cette échelle ça ne change plus grand-chose.
Des ventes qui plongent
Ce seuil symbolique arrive pourtant au moment où la machine ralentit. Sony a livré 2,6 millions de PS5 entre juillet et septembre, contre 4 millions sur la même période l'an dernier, et le trimestre de printemps était déjà passé de 2,5 à 1,6 million, soit une chute d'environ 35 % sur la première moitié de l'exercice. La console n'a jamais vraiment baissé de prix en six ans, elle a même fait l'inverse : la version standard se vend 550 euros par chez nous, 50 de plus qu'au lancement. La PS4 avait atteint les 100 millions en moins de cinq ans, la PS5 aura donc mis six ans, la faute aux pénuries du début puis à ces tarifs. Sony vient pourtant de relever ses prévisions annuelles, la branche PlayStation n'a jamais gagné autant d'argent avec les jeux, les abonnements et les services. Moins de consoles, plus de bénéfices, c'est tout le modèle actuel du jeu vidéo résumé en une ligne.
Et maintenant GTA 6
GTA 6 arrive le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series, et le préchargement a déjà commencé, on vous en parlait il y a deux jours. Pour Sony, difficile d'imaginer meilleur calendrier, le jeu le plus attendu de la décennie sort pile pour les fêtes sur une console installée partout. Les précommandes sont ouvertes depuis juin, et si une PS5 figure sur votre liste de Noël, mieux vaut du coup ne pas trop traîner, les ruptures de stock ne sont pas à exclure d'ici décembre.
On en dit quoi ?
Les chiffres de Sony racontent quand même une drôle d'histoire : la PS5 se vend de moins en moins vite, coûte plus cher qu'à sa sortie, et n'a jamais rapporté autant d'argent. Le record de la PS2 est hors de portée, mais bon, personne ne le vise vraiment, l'époque des consoles à 160 millions est terminée. Avec GTA 6 sous le sapin, la PS5 doublera la Wii et la première PlayStation sans forcer, et c'est déjà une très belle carrière.