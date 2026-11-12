La PS5 passe les 100 millions pile avant GTA 6, le timing rêvé pour Sony

On en dit quoi ?



Les chiffres de Sony racontent quand même une drôle d'histoire : la PS5 se vend de moins en moins vite, coûte plus cher qu'à sa sortie, et n'a jamais rapporté autant d'argent. Le record de la PS2 est hors de portée, mais bon, personne ne le vise vraiment, l'époque des consoles à 160 millions est terminée. Avec GTA 6 sous le sapin, la PS5 doublera la Wii et la première PlayStation sans forcer, et c'est déjà une très belle carrière.