Logitech paie une journée à ses 7 000 salariés pour jouer à GTA VI

On en dit quoi ?



Un joli coup de communication, probablement. Logitech vend des claviers, des souris et des casques aux joueurs depuis des années, et cette journée offerte lui vaut une publicité mondiale pour un coût ridicule. La méthode est quand même plus saine que l'hypocrisie habituelle, où la moitié de l'open space tombe « malade » le même jeudi. Et puis un employeur qui vit du jeu vidéo peut difficilement interdire à ses équipes d'y jouer. Beaucoup d'entreprises découvriront le 19 novembre au matin qu'il existait une option plus simple.