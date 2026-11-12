Logitech paie une journée à ses 7 000 salariés pour jouer à GTA VI
Par Vincent Lautier - Publié le
GTA VI arrive le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series, et les services RH du monde entier redoutent déjà une vague de grippes très opportunes. Logitech a préféré prendre les devants : l'entreprise offre à ses 7 000 salariés, stagiaires compris, un jour de congé payé pour jouer au jeu de leur choix. Le dispositif s'appelle Logi Game Day, et il est bien pensé.
Logitech annonce donc que chacun de ses quelque 7 000 salariés, du dirigeant au stagiaire, pourra poser une journée de congé payée supplémentaire d'ici novembre 2027, à la date qui l'arrange et pour le jeu qui lui plaît. Personne n'est dupe sur le calendrier. Un porte-parole a d'ailleurs confié à Fortune que si des salariés partent explorer Vice City le 19 novembre, l'entreprise ne s'en plaindra pas. Hanneke Faber, la patronne du groupe, veut en finir avec le cliché du jeu vidéo vu comme une perte de temps, et Logitech a poussé la blague jusqu'à publier un faux mot du médecin daté du jour de la sortie.
Le logiciel RH BambooHR a mesuré environ 13 % de demandes de congés en plus pour le 19 novembre par rapport à des journées équivalentes, et la moitié des joueurs qui comptent s'absenter ce jour-là préfèrent se faire porter malades plutôt que de poser un congé à l'avance. Aux États-Unis, PCMag évalue à 12,5 millions le nombre de salariés qui pourraient manquer à l'appel, pour plus d'un milliard de dollars de productivité perdue. Logitech a fait ses comptes. Une journée par salarié, prévue et validée, coûte moins cher qu'une équipe à moitié vide un jeudi matin sans prévenir.
La marque n'est pas la seule à s'organiser. Un bataillon du génie de l'US Army, basé à Fort Stewart en Géorgie, accorde quatre jours de permission aux soldats qui acceptent de rempiler, du 20 au 23 novembre, et le constructeur canadien Edison Motors a simplement offert un week-end de quatre jours à tout le monde. Logitech G, la branche gaming du groupe, diffusera de son côté un direct le 19 novembre depuis San Jose, animé par son directeur général Robin Piispanen, un ancien joueur compétitif, avec Hanneke Faber en invitée. Pensez quand même à vérifier votre SSD avant le jour J, le jeu pèse 212 Go sur PS5.
Un joli coup de communication, probablement. Logitech vend des claviers, des souris et des casques aux joueurs depuis des années, et cette journée offerte lui vaut une publicité mondiale pour un coût ridicule. La méthode est quand même plus saine que l'hypocrisie habituelle, où la moitié de l'open space tombe « malade » le même jeudi. Et puis un employeur qui vit du jeu vidéo peut difficilement interdire à ses équipes d'y jouer. Beaucoup d'entreprises découvriront le 19 novembre au matin qu'il existait une option plus simple.
Un jour payé pour jouer
Logitech annonce donc que chacun de ses quelque 7 000 salariés, du dirigeant au stagiaire, pourra poser une journée de congé payée supplémentaire d'ici novembre 2027, à la date qui l'arrange et pour le jeu qui lui plaît. Personne n'est dupe sur le calendrier. Un porte-parole a d'ailleurs confié à Fortune que si des salariés partent explorer Vice City le 19 novembre, l'entreprise ne s'en plaindra pas. Hanneke Faber, la patronne du groupe, veut en finir avec le cliché du jeu vidéo vu comme une perte de temps, et Logitech a poussé la blague jusqu'à publier un faux mot du médecin daté du jour de la sortie.
C'est l'absentéisme qui a décidé Logitech
Le logiciel RH BambooHR a mesuré environ 13 % de demandes de congés en plus pour le 19 novembre par rapport à des journées équivalentes, et la moitié des joueurs qui comptent s'absenter ce jour-là préfèrent se faire porter malades plutôt que de poser un congé à l'avance. Aux États-Unis, PCMag évalue à 12,5 millions le nombre de salariés qui pourraient manquer à l'appel, pour plus d'un milliard de dollars de productivité perdue. Logitech a fait ses comptes. Une journée par salarié, prévue et validée, coûte moins cher qu'une équipe à moitié vide un jeudi matin sans prévenir.
L'armée américaine s'y met aussi
La marque n'est pas la seule à s'organiser. Un bataillon du génie de l'US Army, basé à Fort Stewart en Géorgie, accorde quatre jours de permission aux soldats qui acceptent de rempiler, du 20 au 23 novembre, et le constructeur canadien Edison Motors a simplement offert un week-end de quatre jours à tout le monde. Logitech G, la branche gaming du groupe, diffusera de son côté un direct le 19 novembre depuis San Jose, animé par son directeur général Robin Piispanen, un ancien joueur compétitif, avec Hanneke Faber en invitée. Pensez quand même à vérifier votre SSD avant le jour J, le jeu pèse 212 Go sur PS5.
On en dit quoi ?
Un joli coup de communication, probablement. Logitech vend des claviers, des souris et des casques aux joueurs depuis des années, et cette journée offerte lui vaut une publicité mondiale pour un coût ridicule. La méthode est quand même plus saine que l'hypocrisie habituelle, où la moitié de l'open space tombe « malade » le même jeudi. Et puis un employeur qui vit du jeu vidéo peut difficilement interdire à ses équipes d'y jouer. Beaucoup d'entreprises découvriront le 19 novembre au matin qu'il existait une option plus simple.