On en dit quoi ?



Treize ans après GTA V, Rockstar n'avait pas le droit à l'erreur, et le studio a manifestement fait le travail. On gardera quand même un petit bémol : ces notes arrivent avant que le moindre joueur ait pu poser les mains sur le jeu, et l'avis du public ne suit pas toujours celui de la presse, l'histoire du jeu vidéo est pleine de contre-exemples. Le score des joueurs n'ouvrira d'ailleurs qu'après la sortie. Mais un 99 obtenu sur plus de cent tests, ça ne s'invente pas, et ça place la barre très haut pour tout le reste de la génération.