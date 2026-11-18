GTA 6 décroche un 99 sur Metacritic, du jamais vu depuis Zelda Ocarina of Time
Par Vincent Lautier - Publié le
Les tests de GTA 6 ont été publiés ce 18 novembre, à la veille de la sortie du jeu, et le verdict dépasse tout ce que Rockstar pouvait espérer. Le jeu affiche un 99 sur Metacritic, calculé sur plus de 110 tests, tous positifs sans exception. Un score que seul Zelda Ocarina of Time avait réussi à décrocher sur Nintendo 64, et qui était resté sans équivalent depuis 1998.
Metacritic affiche donc un 99 sur la version PS5, avec 115 tests comptabilisés au moment de la levée de l'embargo, sans une seule note mitigée ou négative. The Guardian, IGN, Edge ou encore Game Informer y vont tous de leur 100, et la note la plus basse repérée pour le moment est un 90. La version Xbox Series X obtient exactement le même 99, sur une dizaine de tests seulement pour l'instant. D'autres tests sont attendus dans les prochains jours et le score peut encore bouger dans un sens comme dans l'autre, mais avec une centaine d'avis déjà publiés, la tendance ne laisse plus beaucoup de place au doute.
Le record maison, c'était jusqu'ici le 98 de GTA IV en 2008, alors que GTA V et GTA III s'arrêtaient à 97. GTA 6 fait donc mieux que tous ses aînés, et rejoint Ocarina of Time tout en haut du classement général de Metacritic, une place que le jeu de Nintendo occupait tout seul depuis sa sortie. Il devient au passage le jeu le mieux noté de 2026, devant Forza Horizon 6 qui tenait la place depuis le printemps. Rockstar partait il est vrai avec un statut particulier, puisque GTA 6 avait déjà récolté le plus grand nombre de nominations aux Game Awards 2026, avant même que la presse ait pu publier le moindre test.
Le jeu arrive le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series uniquement, à 79,99 euros en édition standard et 99,99 euros en version Ultimate. Rockstar n'a pas prévu de lancement mondial synchronisé, chaque pays bascule à minuit heure locale, et les joueurs néo-zélandais se promènent du coup déjà dans les rues de Vice City (et oui, vous pouvez changer l'heure de votre Xbox pour jouter tout de suite).
Treize ans après GTA V, Rockstar n'avait pas le droit à l'erreur, et le studio a manifestement fait le travail. On gardera quand même un petit bémol : ces notes arrivent avant que le moindre joueur ait pu poser les mains sur le jeu, et l'avis du public ne suit pas toujours celui de la presse, l'histoire du jeu vidéo est pleine de contre-exemples. Le score des joueurs n'ouvrira d'ailleurs qu'après la sortie. Mais un 99 obtenu sur plus de cent tests, ça ne s'invente pas, et ça place la barre très haut pour tout le reste de la génération.
Une pluie de 100
Metacritic affiche donc un 99 sur la version PS5, avec 115 tests comptabilisés au moment de la levée de l'embargo, sans une seule note mitigée ou négative. The Guardian, IGN, Edge ou encore Game Informer y vont tous de leur 100, et la note la plus basse repérée pour le moment est un 90. La version Xbox Series X obtient exactement le même 99, sur une dizaine de tests seulement pour l'instant. D'autres tests sont attendus dans les prochains jours et le score peut encore bouger dans un sens comme dans l'autre, mais avec une centaine d'avis déjà publiés, la tendance ne laisse plus beaucoup de place au doute.
Mieux que GTA IV
Le record maison, c'était jusqu'ici le 98 de GTA IV en 2008, alors que GTA V et GTA III s'arrêtaient à 97. GTA 6 fait donc mieux que tous ses aînés, et rejoint Ocarina of Time tout en haut du classement général de Metacritic, une place que le jeu de Nintendo occupait tout seul depuis sa sortie. Il devient au passage le jeu le mieux noté de 2026, devant Forza Horizon 6 qui tenait la place depuis le printemps. Rockstar partait il est vrai avec un statut particulier, puisque GTA 6 avait déjà récolté le plus grand nombre de nominations aux Game Awards 2026, avant même que la presse ait pu publier le moindre test.
Rendez-vous le 19 novembre
Le jeu arrive le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series uniquement, à 79,99 euros en édition standard et 99,99 euros en version Ultimate. Rockstar n'a pas prévu de lancement mondial synchronisé, chaque pays bascule à minuit heure locale, et les joueurs néo-zélandais se promènent du coup déjà dans les rues de Vice City (et oui, vous pouvez changer l'heure de votre Xbox pour jouter tout de suite).
On en dit quoi ?
Treize ans après GTA V, Rockstar n'avait pas le droit à l'erreur, et le studio a manifestement fait le travail. On gardera quand même un petit bémol : ces notes arrivent avant que le moindre joueur ait pu poser les mains sur le jeu, et l'avis du public ne suit pas toujours celui de la presse, l'histoire du jeu vidéo est pleine de contre-exemples. Le score des joueurs n'ouvrira d'ailleurs qu'après la sortie. Mais un 99 obtenu sur plus de cent tests, ça ne s'invente pas, et ça place la barre très haut pour tout le reste de la génération.