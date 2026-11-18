On en dit quoi ?



On comprend que Sony protège sa console, surtout avec un lancement pareil, mais cette vérification de dernière minute est agaçante pour ceux qui pensaient avoir terminé les préparatifs. Le préchargement devrait justement servir à éviter de retrouver une barre de progression au moment de jouer. Autant régler ça avant de s'installer dans le canapé.