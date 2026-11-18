GTA 6 sur PS5 : une mise à jour obligatoire à faire avant de jouer, même préchargé
Par Vincent Lautier - Publié le
Votre copie de GTA 6 peut être installée depuis plusieurs jours et refuser de démarrer à la sortie. Sony impose une nouvelle version du logiciel système de la PS5 avant de pouvoir jouer, avec un téléchargement supplémentaire d'environ 1,3 Go. Le constructeur demande aux joueurs de s'en occuper avant le déverrouillage du jeu, prévu à minuit, ce soir.
Sony a publié son avertissement sur le compte américain de l'assistance PlayStation, puis PlayStation France a relayé la consigne à son tour. Il faut donc vérifier la console elle-même, même si le préchargement de GTA 6 est terminé et que son icône attend tranquillement sur l'écran d'accueil. La version à installer porte le numéro 26.07-14.23.00 et son déploiement a commencé le 17 novembre. Les notes officielles parlent uniquement de corrections de sécurité, sans annoncer de fonction supplémentaire ni d'amélioration graphique pour le jeu de Rockstar.
Pour ceux qui ont déjà récupéré les fichiers, cette obligation s'ajoute aux mises à jour propres au jeu, que Rockstar a également distribuées avant sa sortie. L'installation de l'un ne remplace donc pas celle de l'autre, et le fait d'avoir libéré les 212 Go demandés par Sony ne garantit pas que tout soit prêt.
La précédente version du système, numérotée 14.22, corrigeait déjà des problèmes de sécurité. Entre les deux, le développeur Gezine a affirmé avoir réussi à extraire le binaire d'un jeu sur une PS5 équipée de ce firmware, autrement dit à récupérer son fichier exécutable. Cette avancée revendiquée explique l'attention portée au nouveau correctif, dans une période où les développeurs de jailbreak cherchent à faire tourner des logiciels non autorisés sur la console.
Sony n'a pas confirmé que la version 14.23 ferme précisément cette faille, ni détaillé ce qui rend son installation nécessaire pour GTA 6. Le calendrier laisse penser que le constructeur veut compliquer les tentatives de piratage avant le lancement, mais l'extraction annoncée ne démontre pas que le jeu de Rockstar peut déjà être copié et utilisé ailleurs.
Sur votre PS5, ouvrez les Paramètres, puis Système et Logiciel système, avant de rejoindre les paramètres de mise à jour du logiciel système et de lancer la recherche. Si vous aviez activé les mises à jour automatiques, le correctif est peut-être déjà installé, ce qui mérite tout de même une vérification avant de préparer votre soirée. Le préchargement, ouvert depuis le 10 novembre, et le déverrouillage à minuit heure locale sont deux étapes distinctes : mettre la console à jour ne permet pas de jouer en avance.
On comprend que Sony protège sa console, surtout avec un lancement pareil, mais cette vérification de dernière minute est agaçante pour ceux qui pensaient avoir terminé les préparatifs. Le préchargement devrait justement servir à éviter de retrouver une barre de progression au moment de jouer. Autant régler ça avant de s'installer dans le canapé.
Le préchargement ne suffit pas
Sony a publié son avertissement sur le compte américain de l'assistance PlayStation, puis PlayStation France a relayé la consigne à son tour. Il faut donc vérifier la console elle-même, même si le préchargement de GTA 6 est terminé et que son icône attend tranquillement sur l'écran d'accueil. La version à installer porte le numéro 26.07-14.23.00 et son déploiement a commencé le 17 novembre. Les notes officielles parlent uniquement de corrections de sécurité, sans annoncer de fonction supplémentaire ni d'amélioration graphique pour le jeu de Rockstar.
Pour ceux qui ont déjà récupéré les fichiers, cette obligation s'ajoute aux mises à jour propres au jeu, que Rockstar a également distribuées avant sa sortie. L'installation de l'un ne remplace donc pas celle de l'autre, et le fait d'avoir libéré les 212 Go demandés par Sony ne garantit pas que tout soit prêt.
Sony surveille les failles
La précédente version du système, numérotée 14.22, corrigeait déjà des problèmes de sécurité. Entre les deux, le développeur Gezine a affirmé avoir réussi à extraire le binaire d'un jeu sur une PS5 équipée de ce firmware, autrement dit à récupérer son fichier exécutable. Cette avancée revendiquée explique l'attention portée au nouveau correctif, dans une période où les développeurs de jailbreak cherchent à faire tourner des logiciels non autorisés sur la console.
Sony n'a pas confirmé que la version 14.23 ferme précisément cette faille, ni détaillé ce qui rend son installation nécessaire pour GTA 6. Le calendrier laisse penser que le constructeur veut compliquer les tentatives de piratage avant le lancement, mais l'extraction annoncée ne démontre pas que le jeu de Rockstar peut déjà être copié et utilisé ailleurs.
Un tour dans les paramètres
Sur votre PS5, ouvrez les Paramètres, puis Système et Logiciel système, avant de rejoindre les paramètres de mise à jour du logiciel système et de lancer la recherche. Si vous aviez activé les mises à jour automatiques, le correctif est peut-être déjà installé, ce qui mérite tout de même une vérification avant de préparer votre soirée. Le préchargement, ouvert depuis le 10 novembre, et le déverrouillage à minuit heure locale sont deux étapes distinctes : mettre la console à jour ne permet pas de jouer en avance.
On en dit quoi ?
On comprend que Sony protège sa console, surtout avec un lancement pareil, mais cette vérification de dernière minute est agaçante pour ceux qui pensaient avoir terminé les préparatifs. Le préchargement devrait justement servir à éviter de retrouver une barre de progression au moment de jouer. Autant régler ça avant de s'installer dans le canapé.