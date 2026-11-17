On en dit quoi ?



Douze heures d'avance pour deux minutes de réglages, le calcul est vite fait pour les plus impatients. On rappellera juste que les réseaux sociaux vont se remplir de spoilers dès mercredi après-midi, et que les joueurs PS5 feraient bien de couper leurs notifications d'ici jeudi. Après plus de dix ans d'attente, douze heures de plus ou de moins ne devraient pas changer grand-chose, mais personne ne raisonne comme ça un jour de sortie de GTA.