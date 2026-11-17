GTA 6 : un simple réglage Xbox permet d'y jouer plus tôt
Par Vincent Lautier - Publié le
GTA 6 arrive dans la nuit de mercredi à jeudi, à minuit, après plus de dix ans d'attente. Les joueurs Xbox les plus pressés pourront pourtant lancer leur partie dès le mercredi 18 novembre à midi, heure de Paris, en déménageant virtuellement leur console en Nouvelle-Zélande, sans VPN et sans rien racheter. Sur PS5, aucune combine de ce genre ne fonctionne.
Rockstar n'a pas prévu de lancement mondial synchronisé. Les serveurs ouvrent à minuit, heure locale, pays par pays, et la Nouvelle-Zélande, qui vit avec douze heures d'avance sur la France, passe donc la première au 19 novembre pendant que Paris en est encore à l'heure du déjeuner de la veille. La boutique Xbox se fie à la région déclarée dans la console, pas à votre adresse réelle. Tout part de là.
La manipulation se fait dans le menu Système de la Series X ou de la Series S, rubrique Langue et emplacement, où l'on remplace la France par la Nouvelle-Zélande avant de redémarrer, et la console peut d'ailleurs rester en français avec le jeu déjà acheté chez nous. Mercredi à midi pile, le jeu démarre. Installez complètement le jeu avant de changer de région, le préchargement est ouvert depuis le 10 novembre et il réclame plus de 200 Go, et évitez tout achat tant que la console se croit à Auckland, la boutique affiche alors ses prix en dollars néo-zélandais. Microsoft autorise ce changement de région, pensé au départ pour les déménagements, donc rien d'interdit dans la manoeuvre.
Côté PlayStation, ça coince. Sony rattache la région au compte PSN et non à la console, du coup modifier les réglages de la PS5 ne débloque rien du tout. Il faudrait créer un compte néo-zélandais et disposer d'un moyen de paiement local pour racheter le jeu une seconde fois, ce qui enlève tout intérêt à la manoeuvre. Les joueurs PS5 lanceront donc leur partie dans la nuit de mercredi à jeudi, comme prévu. Pour rappel, l'édition standard est vendue 80 euros, et l'édition Ultimate, uniquement en version dématérialisée, monte à 100 euros.
Douze heures d'avance pour deux minutes de réglages, le calcul est vite fait pour les plus impatients. On rappellera juste que les réseaux sociaux vont se remplir de spoilers dès mercredi après-midi, et que les joueurs PS5 feraient bien de couper leurs notifications d'ici jeudi. Après plus de dix ans d'attente, douze heures de plus ou de moins ne devraient pas changer grand-chose, mais personne ne raisonne comme ça un jour de sortie de GTA.
C'est le fuseau horaire qui fait tout
Rockstar n'a pas prévu de lancement mondial synchronisé. Les serveurs ouvrent à minuit, heure locale, pays par pays, et la Nouvelle-Zélande, qui vit avec douze heures d'avance sur la France, passe donc la première au 19 novembre pendant que Paris en est encore à l'heure du déjeuner de la veille. La boutique Xbox se fie à la région déclarée dans la console, pas à votre adresse réelle. Tout part de là.
Direction les réglages
La manipulation se fait dans le menu Système de la Series X ou de la Series S, rubrique Langue et emplacement, où l'on remplace la France par la Nouvelle-Zélande avant de redémarrer, et la console peut d'ailleurs rester en français avec le jeu déjà acheté chez nous. Mercredi à midi pile, le jeu démarre. Installez complètement le jeu avant de changer de région, le préchargement est ouvert depuis le 10 novembre et il réclame plus de 200 Go, et évitez tout achat tant que la console se croit à Auckland, la boutique affiche alors ses prix en dollars néo-zélandais. Microsoft autorise ce changement de région, pensé au départ pour les déménagements, donc rien d'interdit dans la manoeuvre.
Pas de miracle sur PS5
Côté PlayStation, ça coince. Sony rattache la région au compte PSN et non à la console, du coup modifier les réglages de la PS5 ne débloque rien du tout. Il faudrait créer un compte néo-zélandais et disposer d'un moyen de paiement local pour racheter le jeu une seconde fois, ce qui enlève tout intérêt à la manoeuvre. Les joueurs PS5 lanceront donc leur partie dans la nuit de mercredi à jeudi, comme prévu. Pour rappel, l'édition standard est vendue 80 euros, et l'édition Ultimate, uniquement en version dématérialisée, monte à 100 euros.
On en dit quoi ?
Douze heures d'avance pour deux minutes de réglages, le calcul est vite fait pour les plus impatients. On rappellera juste que les réseaux sociaux vont se remplir de spoilers dès mercredi après-midi, et que les joueurs PS5 feraient bien de couper leurs notifications d'ici jeudi. Après plus de dix ans d'attente, douze heures de plus ou de moins ne devraient pas changer grand-chose, mais personne ne raisonne comme ça un jour de sortie de GTA.