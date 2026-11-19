Legion Go Beam : et si Lenovo faisait enfin baisser le prix des consoles portables ?
Par Vincent Lautier - Publié le
On découvre une certaine Legion Go Beam, dévoilée sur trois images chez Windows Latest. Lenovo n'a rien confirmé, mais la machine ressemble à une Legion Go S simplifiée, qui semble pensée pour faire redescendre des tarifs devenus indéfendables. La Legion Go 2 peut maintenant dépasser les 3 000 euros en France, et la flambée de la mémoire vive y est pour beaucoup.
Les trois photos obtenues par Windows Latest montrent une console blanche aux accents vert citron, avec des anneaux verts autour des sticks et des haut-parleurs placés en façade. L'air de famille avec la Legion Go S est évident, mais le petit pavé tactile logé sous le stick droit a disparu, les manettes ne se détacheraient plus, et la tranche supérieure ne garde qu'un seul port USB-C au lieu de deux. La prise jack et le lecteur microSD sont toujours là, Dieu merci. L'écran passerait d'un format 16:10 à un 16:9 plus banal, entouré de bordures assez épaisses pour loger un logo Legion en dessous. L'auteur de la fuite y voit une machine conçue pour coûter moins cher.
Le marché de la console portable PC est devenu douloureux. La Legion Go 2 était lancée autour de 1 000 euros. Certaines configurations dépassent maintenant les 3 000 euros chez Lenovo France. La Legion Go S, elle, proposait 32 Go de mémoire et 1 To de stockage pour 650 euros en 2025, un tarif qui paraît impossible à tenir aujourd'hui. Les centres de données de l'IA aspirent la production mondiale de mémoire, Valve a augmenté les prix du Steam Deck, et Ayaneo a carrément suspendu en mars les précommandes de sa Next 2, avant de les rouvrir plus cher. Une console volontairement dépouillée serait à peu près la seule réponse possible.
Pour le reste, le mystère est complet. Pas de fiche technique, pas de prix, et même le système d'exploitation reste une inconnue. Aucun logo SteamOS n'apparaît sur les images, ce qui plaide pour Windows 11, mais Lenovo vend déjà sa Go S dans les deux versions. Chez The Verge, on s'interroge même sur ce nom de Beam, qui pourrait suggérer une machine tournée vers le cloud gaming, moins chère à fabriquer. Lenovo tiendra sa conférence Tech World le 6 janvier à Las Vegas, en marge du CES 2027. La marque n'y a rien promis côté jeu vidéo, mais le calendrier colle avec ses habitudes.
Cette Legion Go Beam serait la première bonne nouvelle du secteur depuis des mois, et on espère que Lenovo ira au bout de l'idée. Perdre un pavé tactile et un port USB-C pour payer moins cher, c'est un échange que beaucoup de joueurs signeront des deux mains. Attention quand même, rien n'est officiel, et une console dépouillée reste soumise aux mêmes prix de mémoire que les autres. Le vrai verdict tombera avec la fiche technique, et surtout avec le prix. L'idée d'un constructeur qui travaille sur le moins cher plutôt que sur le plus puissant fait quand même un bien fou.
Une Legion Go S dégraissée
Les trois photos obtenues par Windows Latest montrent une console blanche aux accents vert citron, avec des anneaux verts autour des sticks et des haut-parleurs placés en façade. L'air de famille avec la Legion Go S est évident, mais le petit pavé tactile logé sous le stick droit a disparu, les manettes ne se détacheraient plus, et la tranche supérieure ne garde qu'un seul port USB-C au lieu de deux. La prise jack et le lecteur microSD sont toujours là, Dieu merci. L'écran passerait d'un format 16:10 à un 16:9 plus banal, entouré de bordures assez épaisses pour loger un logo Legion en dessous. L'auteur de la fuite y voit une machine conçue pour coûter moins cher.
La mémoire vive aurait tout déclenché
Le marché de la console portable PC est devenu douloureux. La Legion Go 2 était lancée autour de 1 000 euros. Certaines configurations dépassent maintenant les 3 000 euros chez Lenovo France. La Legion Go S, elle, proposait 32 Go de mémoire et 1 To de stockage pour 650 euros en 2025, un tarif qui paraît impossible à tenir aujourd'hui. Les centres de données de l'IA aspirent la production mondiale de mémoire, Valve a augmenté les prix du Steam Deck, et Ayaneo a carrément suspendu en mars les précommandes de sa Next 2, avant de les rouvrir plus cher. Une console volontairement dépouillée serait à peu près la seule réponse possible.
Un rendez-vous début janvier ?
Pour le reste, le mystère est complet. Pas de fiche technique, pas de prix, et même le système d'exploitation reste une inconnue. Aucun logo SteamOS n'apparaît sur les images, ce qui plaide pour Windows 11, mais Lenovo vend déjà sa Go S dans les deux versions. Chez The Verge, on s'interroge même sur ce nom de Beam, qui pourrait suggérer une machine tournée vers le cloud gaming, moins chère à fabriquer. Lenovo tiendra sa conférence Tech World le 6 janvier à Las Vegas, en marge du CES 2027. La marque n'y a rien promis côté jeu vidéo, mais le calendrier colle avec ses habitudes.
On en dit quoi ?
Cette Legion Go Beam serait la première bonne nouvelle du secteur depuis des mois, et on espère que Lenovo ira au bout de l'idée. Perdre un pavé tactile et un port USB-C pour payer moins cher, c'est un échange que beaucoup de joueurs signeront des deux mains. Attention quand même, rien n'est officiel, et une console dépouillée reste soumise aux mêmes prix de mémoire que les autres. Le vrai verdict tombera avec la fiche technique, et surtout avec le prix. L'idée d'un constructeur qui travaille sur le moins cher plutôt que sur le plus puissant fait quand même un bien fou.