On en dit quoi ?



Cette Legion Go Beam serait la première bonne nouvelle du secteur depuis des mois, et on espère que Lenovo ira au bout de l'idée. Perdre un pavé tactile et un port USB-C pour payer moins cher, c'est un échange que beaucoup de joueurs signeront des deux mains. Attention quand même, rien n'est officiel, et une console dépouillée reste soumise aux mêmes prix de mémoire que les autres. Le vrai verdict tombera avec la fiche technique, et surtout avec le prix. L'idée d'un constructeur qui travaille sur le moins cher plutôt que sur le plus puissant fait quand même un bien fou.