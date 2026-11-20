On en dit quoi ?



GTA s'est toujours moqué de l'Amérique, souvent en tapant sur plus faible que soi, et cette fois les moqueries visent les apprentis mâles alpha. Forcément, ça couine. On retiendra surtout l'ironie de la situation, des joueurs furieux de devoir être gentils avec une copine virtuelle dans un jeu où l'on braque des banques sans que personne n'y trouve rien à redire. Et le plus beau, c'est que ces mécaniques de couple sont pour l'essentiel optionnelles. Rockstar n'oblige personne à offrir des fleurs, la simple possibilité suffit à faire scandale.