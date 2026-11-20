GTA 6 force les joueurs à être gentils avec leur copine, des streamers hurlent au jeu woke
Par Vincent Lautier - Publié le
Rockstar a lancé GTA VI ce 19 novembre sur PS5 et Xbox Series, après treize ans d'attente et deux reports. Le jeu suit Jason et Lucia, un couple de braqueurs installé en Floride, et demande au joueur de soigner leur relation entre deux casses. Une poignée de streamers masculinistes crie au jeu
Pour la première fois, la série confie les commandes à un couple. Jason et Lucia se rencontrent en essayant de voler la même voiture, vivent ensemble dans une Floride fictive autour de Vice City, et Rockstar a construit une vraie mécanique de vie à deux, avec des missions optionnelles qui renforcent leur lien, symbolisé par une petite icône en forme de coeur. Faire livrer des fleurs, passer prendre les courses, aller chez le coiffeur, offrir un bijou ou repeindre les murs de la maison, tout cela compte. Le studio prolonge en fait ce qu'il avait déjà tenté dans Red Dead Redemption 2, où votre cowboy préparait le café et nettoyait le fumier de l'écurie.
Cette tendresse domestique ne passe pas du tout chez une frange de streamers d'extrême droite qui annonçait depuis des mois un GTA
Le problème pour ces messieurs, c'est que personne ne les suit. Le jour de la sortie, les premières estimations parlaient déjà de près de 20 millions de copies vendues et d'environ 2 milliards de dollars de recettes, pour un jeu affiché à 80 euros en France sur PS5 et Xbox Series X|S, sans version PC annoncée pour le moment. Rockstar assume d'autant plus l'angle que Vice City regorge de parodies de la manosphère et d'arnaques crypto, avec des passants complotistes qui vous traitent de
GTA s'est toujours moqué de l'Amérique, souvent en tapant sur plus faible que soi, et cette fois les moqueries visent les apprentis mâles alpha. Forcément, ça couine. On retiendra surtout l'ironie de la situation, des joueurs furieux de devoir être gentils avec une copine virtuelle dans un jeu où l'on braque des banques sans que personne n'y trouve rien à redire. Et le plus beau, c'est que ces mécaniques de couple sont pour l'essentiel optionnelles. Rockstar n'oblige personne à offrir des fleurs, la simple possibilité suffit à faire scandale.
woke, alors que le reste de la planète joue.
Un couple en vedette
Pour la première fois, la série confie les commandes à un couple. Jason et Lucia se rencontrent en essayant de voler la même voiture, vivent ensemble dans une Floride fictive autour de Vice City, et Rockstar a construit une vraie mécanique de vie à deux, avec des missions optionnelles qui renforcent leur lien, symbolisé par une petite icône en forme de coeur. Faire livrer des fleurs, passer prendre les courses, aller chez le coiffeur, offrir un bijou ou repeindre les murs de la maison, tout cela compte. Le studio prolonge en fait ce qu'il avait déjà tenté dans Red Dead Redemption 2, où votre cowboy préparait le café et nettoyait le fumier de l'écurie.
Un "simulateur de cocu"
Cette tendresse domestique ne passe pas du tout chez une frange de streamers d'extrême droite qui annonçait depuis des mois un GTA
woke. Asmongold, tombé sur une scène où Jason doit déboucher l'évier d'une locataire avant de pouvoir encaisser son loyer, a qualifié le jeu de
simulateur de cocuen plein direct. Mark Kern, figure du mouvement anti-woke, parle de corvées sans intérêt, et Andrew Tate a dénoncé le jeu dans une newsletter écrite depuis sa prison de Miami, où il conteste son extradition vers le Royaume-Uni. Sur X, un joueur a résumé l'ambiance d'un
RIP GTA, tué par les femmes, et un influenceur complotiste a même inventé une boîte de nuit gay où il serait impossible de tirer, une histoire démentie dans la foulée par un critique du Washington Post.
Un boycott raté
Le problème pour ces messieurs, c'est que personne ne les suit. Le jour de la sortie, les premières estimations parlaient déjà de près de 20 millions de copies vendues et d'environ 2 milliards de dollars de recettes, pour un jeu affiché à 80 euros en France sur PS5 et Xbox Series X|S, sans version PC annoncée pour le moment. Rockstar assume d'autant plus l'angle que Vice City regorge de parodies de la manosphère et d'arnaques crypto, avec des passants complotistes qui vous traitent de
gauchistequand vous les bousculez. Les gros bras d'internet, longtemps épargnés par la série, sont devenus la cible principale de la satire.
On en dit quoi ?
GTA s'est toujours moqué de l'Amérique, souvent en tapant sur plus faible que soi, et cette fois les moqueries visent les apprentis mâles alpha. Forcément, ça couine. On retiendra surtout l'ironie de la situation, des joueurs furieux de devoir être gentils avec une copine virtuelle dans un jeu où l'on braque des banques sans que personne n'y trouve rien à redire. Et le plus beau, c'est que ces mécaniques de couple sont pour l'essentiel optionnelles. Rockstar n'oblige personne à offrir des fleurs, la simple possibilité suffit à faire scandale.