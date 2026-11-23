GTA 7 : et si la suite arrivait bien plus vite que prévu ?
Par Vincent Lautier - Publié le
GTA 6 est sorti le 19 novembre et a encaissé 3,79 milliards de dollars dès le premier jour, un record absolu pour un lancement de divertissement. La question de la suite se pose donc déjà. Entre l'IA générative qui s'installe chez Take-Two et une pénurie de mémoire qui pourrait pousser tout le monde vers le cloud, on a imaginé ce que pourrait être GTA 7.
Cinq ans ont séparé GTA 4 de GTA 5, puis il a fallu attendre treize ans et deux reports pour voir GTA 6 arriver sur PS5 et Xbox Series, à 80 euros en édition standard. Si Rockstar reproduit ce rythme, GTA 7 sortirait autour de 2039, sur des machines qui n'existent même pas sur le papier. Sauf qu'un tel délais, personne n'y croit vraiment. Le studio dispose maintenant d'une base technique toute neuve, d'outils rodés et d'un GTA Online nouvelle génération qui va financer la suite pendant des années, et on peut du coup imaginer un cycle ramené à huit ou neuf ans, avec une sortie au milieu des années 2030, sans doute sur PlayStation 6 et sur la prochaine Xbox, toutes deux attendues vers 2027 d'après les fuites les plus sérieuses. Côté histoire, rien n'a filtré bien sûr, et pour cause. Après Vice City, un retour à Liberty City ou une ville totalement inédite semble logique, avec là encore un duo de personnages jouables, une formule que Jason et Lucia viennent d'installer avec succès, ouvrant l'envie à de nombreuses joueuses de s'y mettre.
Strauss Zelnick, le patron de Take-Two, jugeait
Le contexte matériel, lui, n'a rien de réjouissant, parce que les centres de données d'IA aspirent la mémoire vive mondiale depuis un an. Les prix de la DRAM ont bondi de plus de 50 % au premier trimestre 2026. Les analystes du secteur s'attendent maintenant à une pénurie qui durerait jusqu'en 2029, peut-être même 2030, Micron a carrément quitté le marché grand public et SK hynix a déjà vendu l'intégralité de sa production de l'année.
Des consoles bardées de mémoire vont donc coûter de plus en plus cher à fabriquer. Les rumeurs autour de la PS6 évoquent d'ailleurs un gros virage vers le cloud, et si la pénurie s'amplifie encore dans les années qui viennent, GTA 7 deviendrait le premier épisode pensé d'abord pour le streaming, avec un rendu calculé sur des serveurs mutualisés au lieu de tourner dans votre salon. Et les tuyaux existent déjà. GeForce Now a dépassé les 30 millions de joueurs inscrits, alors que Microsoft comptait 40 millions d'abonnés au Game Pass en début d'année, de quoi encaisser un lancement, même de cette taille.
Ce scénario est crédible, et il est quand même un peu triste. On croit volontiers à l'IA comme outil de production, puisque Take-Two le dit déjà à demi-mot. Par contre personne ne veut d'un GTA écrit par des machines, à commencer par Zelnick lui-même. Et le cloud ne s'imposerait pas parce que c'est mieux pour vous, il s'imposerait parce que la mémoire file dans les centres de données, un drôle de monde où le jeu vidéo se fait déborder par l'IA jusque dans les usines de composants. Mais bon, avec 3,79 milliards de dollars encaissés en une seule journée, Rockstar a largement le temps, et l'argent, de choisir son camp.
Si l'avenir de la saga vous intéresse, lisez cet article sur le passage de GTA 6 sur PC, et suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater.
Rendez-vous en 2035 ?
Cinq ans ont séparé GTA 4 de GTA 5, puis il a fallu attendre treize ans et deux reports pour voir GTA 6 arriver sur PS5 et Xbox Series, à 80 euros en édition standard. Si Rockstar reproduit ce rythme, GTA 7 sortirait autour de 2039, sur des machines qui n'existent même pas sur le papier. Sauf qu'un tel délais, personne n'y croit vraiment. Le studio dispose maintenant d'une base technique toute neuve, d'outils rodés et d'un GTA Online nouvelle génération qui va financer la suite pendant des années, et on peut du coup imaginer un cycle ramené à huit ou neuf ans, avec une sortie au milieu des années 2030, sans doute sur PlayStation 6 et sur la prochaine Xbox, toutes deux attendues vers 2027 d'après les fuites les plus sérieuses. Côté histoire, rien n'a filtré bien sûr, et pour cause. Après Vice City, un retour à Liberty City ou une ville totalement inédite semble logique, avec là encore un duo de personnages jouables, une formule que Jason et Lucia viennent d'installer avec succès, ouvrant l'envie à de nombreuses joueuses de s'y mettre.
L'IA pour raccourcir le chantier
Strauss Zelnick, le patron de Take-Two, jugeait
risiblel'idée qu'une IA puisse créer un jeu de l'ampleur de GTA 6, et il assure que cette technologie n'a aucune part dans ce que Rockstar construit. Pourtant, le même dirigeant expliquait cet été que son groupe mène des centaines de projets pilotes d'IA générative, surtout pour accélérer les tâches répétitives de ses studios. C'est là que la suite gagnerait des années. Modéliser des centaines d'intérieurs ou décliner des dialogues secondaires occupe aujourd'hui des centaines de personnes pendant des mois, et ce sont exactement les chantiers que ces outils commencent à savoir absorber. Avec une écriture qui resterait humaine et une production largement assistée, le jeu arriverait nettement plus vite, et il pourrait proposer des choses impossibles jusqu'ici, des passants qui vous répondent vraiment, des missions qui s'adaptent à votre façon de jouer. Rien d'officiel là-dedans bien sûr, mais ça colle avec ce que le groupe raconte publiquement depuis des mois.
C'est la mémoire qui va tout décider
Le contexte matériel, lui, n'a rien de réjouissant, parce que les centres de données d'IA aspirent la mémoire vive mondiale depuis un an. Les prix de la DRAM ont bondi de plus de 50 % au premier trimestre 2026. Les analystes du secteur s'attendent maintenant à une pénurie qui durerait jusqu'en 2029, peut-être même 2030, Micron a carrément quitté le marché grand public et SK hynix a déjà vendu l'intégralité de sa production de l'année.
Des consoles bardées de mémoire vont donc coûter de plus en plus cher à fabriquer. Les rumeurs autour de la PS6 évoquent d'ailleurs un gros virage vers le cloud, et si la pénurie s'amplifie encore dans les années qui viennent, GTA 7 deviendrait le premier épisode pensé d'abord pour le streaming, avec un rendu calculé sur des serveurs mutualisés au lieu de tourner dans votre salon. Et les tuyaux existent déjà. GeForce Now a dépassé les 30 millions de joueurs inscrits, alors que Microsoft comptait 40 millions d'abonnés au Game Pass en début d'année, de quoi encaisser un lancement, même de cette taille.
On en dit quoi ?
Ce scénario est crédible, et il est quand même un peu triste. On croit volontiers à l'IA comme outil de production, puisque Take-Two le dit déjà à demi-mot. Par contre personne ne veut d'un GTA écrit par des machines, à commencer par Zelnick lui-même. Et le cloud ne s'imposerait pas parce que c'est mieux pour vous, il s'imposerait parce que la mémoire file dans les centres de données, un drôle de monde où le jeu vidéo se fait déborder par l'IA jusque dans les usines de composants. Mais bon, avec 3,79 milliards de dollars encaissés en une seule journée, Rockstar a largement le temps, et l'argent, de choisir son camp.
Si l'avenir de la saga vous intéresse, lisez cet article sur le passage de GTA 6 sur PC, et suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater.