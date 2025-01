Sam Altman accusé d’abus sexuels par sa sœur : le PDG d’OpenAI dément

Les accusations en détail

Une réponse familiale ferme

Un impact potentiel sur OpenAI

Ann Altman, la sœur cadette de Sam Altman , a déposé. Elle accuse son frère de l’avoir agressée sexuellement à plusieurs reprises entre 1997 et 2006. Selon les documents juridiques, les faits auraient commencé alors qu’elle n’avait que trois ans et que son frère en avait douze. Elle affirme également que certains épisodes d’abus auraient eu lieu après que Sam Altman ait atteint l’âge adulte.La plainte, qui contient des descriptions détaillées des abus présumés, inclut des. Ann Altman affirme que ces événements lui ont causé des traumatismes physiques et psychologiques durables, nécessitant des traitements médicaux coûteux. Elle demande des dommages et intérêts dépassant 75 000 dollars, ainsi qu’un procès devant jury.En réaction, Sam Altman a publié une déclaration sur le réseau social X , signée par sa mère et ses deux frères, Jack et Max., les qualifiant de « totalement infondées ». Le communiqué évoque des problèmes de santé mentale chez Ann, expliquant que la famille lui apporte un soutien financier continu, tout en soulignant qu’elle aurait refusé les traitements proposés.Le texte affirme également que les accusations d’Ann Altman ont « évolué au fil du temps » et incluraient désormais des faits présumés survenus après la majorité de Sam Altman., conclut la déclaration, qui accuse Ann de chercher à obtenir davantage d’argent.Ces accusations tombent à un moment critique pour Sam Altman,. Depuis son retour à la tête de l’entreprise après une éviction controversée fin 2023, Altman est au centre des débats sur l’avenir de l’intelligence artificielle. Si cette affaire ne concerne pas directement OpenAI, l’attention médiatique pourrait affecter la perception publique de son dirigeant, dans un secteur où la crédibilité personnelle joue un rôle clé.Reste à voir comment cette affaire évoluera devant la justice.