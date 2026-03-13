Avec Copilot Health, Microsoft s'attaque à l'app Santé d'Apple

Un assistant pour comprendre ses données médicales

Un environnement sécurisé dédié aux données de santé

Une nouvelle offensive de Microsoft dans l’IA sectorielle

Qu'en penser ?



L’arrivée de Microsoft dans l’IA médicale grand public ne se fera pas sans défis. La gestion de données aussi sensibles implique de respecter des normes strictes de confidentialité et de sécurité. Le géant américain devra aussi convaincre les utilisateurs et les professionnels de santé que l’outil peut être utile sans créer de confusion autour des diagnostics médicaux.



Cette initiative rappelle aussi les ambitions d’Apple dans ce domaine avec l’application Santé, qui centralise depuis plusieurs années les données issues de l’iPhone, de l’Apple Watch et de nombreux partenaires médicaux.



La différence est que Microsoft mise davantage sur l’IA conversationnelle pour expliquer les données, là où Apple privilégie pour l’instant l’agrégation et le suivi. À terme, la convergence entre IA et santé connectée pourrait transformer profondément la manière dont les utilisateurs comprennent et gèrent leur propre santé..

Avec Copilot Health,. L’utilisateur peut importer ses dossiers médicaux électroniques, connecter ses objets connectés – comme les montres ou bracelets de suivi d’activité – et poser des questions sur ses résultats médicaux.Concrètement, l’IA peut, par exemple, analyser des résultats d’analyses sanguines, mais aussi expliquer la signification de certaines valeurs médicales, agréger des données issues d’appareils connectés (fréquence cardiaque, sommeil, activité), et aider à trouver des professionnels de santé ou des établissements médicaux.Microsoft insiste cependant sur un point crucial :L’outil se limite à expliquer et contextualiser les données.Pour répondre aux exigences réglementaires et aux enjeux de confidentialité, Copilot Health fonctionne dans ce que Microsoft décrit comme un espace séparé et sécurisé au sein de Copilot.Cette architecture doit permettre de traiter les données médicales sensibles sans les mélanger aux autres usages de l’assistant IA. Les utilisateurs pourront gérer leurs dossiers, leurs appareils connectés et leurs échanges avec l’IA dans cet environnement dédié.Avec cette annonce,. Après les outils bureautiques, le développement logiciel ou encore les applications professionnelles, la santé apparaît comme le prochain terrain d’expansion.: les patients doivent souvent naviguer entre plusieurs portails médicaux, dossiers fragmentés et résultats difficiles à interpréter. Une IA capable de centraliser et expliquer ces informations pourrait simplifier l’accès aux données de santé. L’intégration avec plus de 50 000 hôpitaux américains laisse également penser que Microsoft travaille depuis longtemps à des partenariats avec les acteurs du dossier médical électronique.