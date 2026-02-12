Le Japon mise des milliards pour fabriquer les puces les plus avancées au monde

On en dit quoi ?



C'est un très gros pari, et c'est probablement ce qui le rend passionnant. Un pays entier qui investit des dizaines de milliards sur une entreprise qui n'existait même pas il y a quelques années, pour concurrencer le numéro un mondial, on ne voit pas ça tous les jours. En tout cas, avec de tels moyens et de tels partenaires, c'est faisable. Sauf qu'arriver à produire en volume, c'est une autre histoire. Si tout se passe comme prévu, le pays pourrait quand même récupérer jusqu'à 20 % du marché mondial des puces dites "avancées" d'ici l'année 2030. On aimerait bien voir l'Europe se lancer dans de tels projets !