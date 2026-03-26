À quoi pourrait ressembler le mystérieux AI Pin d'Apple ?
Par Laurence - Publié le
Apple explore de nouvelles pistes autour de l’intelligence artificielle… et cela pourrait passer par un objet inattendu. Selon plusieurs sources, la firme travaillerait sur un wearable IA au format mini, proche d’un badge ou d’un pendentif, avec un lancement envisagé à l’horizon 2027.
Le produit serait à peine plus gros qu’un AirTag, avec un design circulaire, plat et discret. Apple miserait sur un mélange d’aluminium et de verre, avec un bouton physique sur la tranche.
Pour le porter, plusieurs options seraient prévues : un clip sur un vêtement, un système de fixation sur un sac, voir de le porter en pendentif. L’appareil se rechargerait sans fil, comme une Apple Watch.
L’un des éléments clés de ce produit serait sa capacité à observer l’environnement. Selon certaines fuites, Apple intégrerait des capteurs infra-rouges (comme ceux susceptibles d'arriver sur les prochains AirPods Pro) — non pas pour prendre des photos, mais pour alimenter une forme de vision du contexte. Il pourrait ainsi analyser ce qui entoure l’utilisateur et enrichir les réponses de Siri.
Ce fonctionnement s’appuierait sur les technologies de Visual Intelligence, déjà présentes sur iPhone, permettant d’identifier objets, lieux ou informations en temps réel. D’autres sources évoquent toutefois une approche plus classique, avec deux vraies mini caméras capables de prendre des photos et vidéos. Mais cela pourrait être de la pure spéculation, néanmoins très bien illustré par Yanko Design. À ce stade, Cupertino testerait encore plusieurs options.
Ce wearable serait avant tout une extension de Siri, qui doit encore évoluer en profondeur avec iOS 27 (on attend encore les bases avec la prochaine bêta d'iOS 26.5 car rien n'est arrivé avec iOS 26.4). Apple préparerait une version beaucoup plus avancée de son assistant, capable de rivaliser avec les IA comme ChatGPT ou Gemini.
Grâce à son partenariat avec Google, Siri pourrait s’appuyer sur des modèles Gemini, tout en étant optimisé pour fonctionner localement sur les appareils Apple. Le pin servirait ainsi de micro + capteur contextuel, permettant d’interagir avec l’IA de manière plus naturelle et continue.
Contrairement à certains concurrents, Apple ne viserait pas un produit autonome. Le pin embarquerait une puce de base —comparable à celle des AirPods— mais déléguerait la majorité des calculs à l’iPhone. En interne, certains le décrivent déjà comme
En effet, le marché des wearables IA commence tout juste à se structurer. Avec déjà les premiers échecs, comme l'AI Pin d'Humane, qui a rencontré de nombreuses difficultés, notamment en raison de son positionnement comme appareil indépendant. Apple pourrait donc jouer une carte différente en proposant un accessoire intégré à l’écosystème et bien sûr centré sur l’iPhone. Des acteurs comme OpenAI travaillent sur leurs propres appareils, notamment avec le designer Jony Ive.
D’autres projets IA seraient dans les cartons. Ce pin ne serait qu’un élément d’une stratégie plus large. Apple travaillerait également sur des AirPods Pro (avec les capteurs IR) ou des lunettes connectées concurrentes des modèles Meta. Dans tous les cas, l’objectif reste le même : intégrer l’IA de manière invisible, contextuelle et quotidienne.
Mais le projet reste à un stade précoce, et Apple pourrait encore décider de l’abandonner. Mais si tout se déroule comme prévu, ce wearable IA pourrait voir le jour dès 2027.
Avec ce Pin IA, Apple semble vouloir redéfinir la manière dont nous interagissons avec l’intelligence artificielle : moins d’écrans, plus de contexte, et une intégration toujours plus poussée à l’iPhone. Alors est-ce que cela vous tenterait de porter une IA en permanence sur vous ?
Un design compact façon AirTag
Le produit serait à peine plus gros qu’un AirTag, avec un design circulaire, plat et discret. Apple miserait sur un mélange d’aluminium et de verre, avec un bouton physique sur la tranche.
Pour le porter, plusieurs options seraient prévues : un clip sur un vêtement, un système de fixation sur un sac, voir de le porter en pendentif. L’appareil se rechargerait sans fil, comme une Apple Watch.
Une IA visuelle en permanence à l’écoute
L’un des éléments clés de ce produit serait sa capacité à observer l’environnement. Selon certaines fuites, Apple intégrerait des capteurs infra-rouges (comme ceux susceptibles d'arriver sur les prochains AirPods Pro) — non pas pour prendre des photos, mais pour alimenter une forme de vision du contexte. Il pourrait ainsi analyser ce qui entoure l’utilisateur et enrichir les réponses de Siri.
Ce fonctionnement s’appuierait sur les technologies de Visual Intelligence, déjà présentes sur iPhone, permettant d’identifier objets, lieux ou informations en temps réel. D’autres sources évoquent toutefois une approche plus classique, avec deux vraies mini caméras capables de prendre des photos et vidéos. Mais cela pourrait être de la pure spéculation, néanmoins très bien illustré par Yanko Design. À ce stade, Cupertino testerait encore plusieurs options.
Un Siri nouvelle génération au cœur du projet
Ce wearable serait avant tout une extension de Siri, qui doit encore évoluer en profondeur avec iOS 27 (on attend encore les bases avec la prochaine bêta d'iOS 26.5 car rien n'est arrivé avec iOS 26.4). Apple préparerait une version beaucoup plus avancée de son assistant, capable de rivaliser avec les IA comme ChatGPT ou Gemini.
Grâce à son partenariat avec Google, Siri pourrait s’appuyer sur des modèles Gemini, tout en étant optimisé pour fonctionner localement sur les appareils Apple. Le pin servirait ainsi de micro + capteur contextuel, permettant d’interagir avec l’IA de manière plus naturelle et continue.
Un accessoire dépendant de l’iPhone
Contrairement à certains concurrents, Apple ne viserait pas un produit autonome. Le pin embarquerait une puce de base —comparable à celle des AirPods— mais déléguerait la majorité des calculs à l’iPhone. En interne, certains le décrivent déjà comme
les yeux et oreilles de l’iPhone. Cette approche pourrait permettre à Apple d’éviter les écueils rencontrés par d’autres produits similaires, souvent trop limités ou trop ambitieux.
En effet, le marché des wearables IA commence tout juste à se structurer. Avec déjà les premiers échecs, comme l'AI Pin d'Humane, qui a rencontré de nombreuses difficultés, notamment en raison de son positionnement comme appareil indépendant. Apple pourrait donc jouer une carte différente en proposant un accessoire intégré à l’écosystème et bien sûr centré sur l’iPhone. Des acteurs comme OpenAI travaillent sur leurs propres appareils, notamment avec le designer Jony Ive.
D’autres projets IA seraient dans les cartons. Ce pin ne serait qu’un élément d’une stratégie plus large. Apple travaillerait également sur des AirPods Pro (avec les capteurs IR) ou des lunettes connectées concurrentes des modèles Meta. Dans tous les cas, l’objectif reste le même : intégrer l’IA de manière invisible, contextuelle et quotidienne.
Mais le projet reste à un stade précoce, et Apple pourrait encore décider de l’abandonner. Mais si tout se déroule comme prévu, ce wearable IA pourrait voir le jour dès 2027.
Qu'en penser ?
Avec ce Pin IA, Apple semble vouloir redéfinir la manière dont nous interagissons avec l’intelligence artificielle : moins d’écrans, plus de contexte, et une intégration toujours plus poussée à l’iPhone. Alors est-ce que cela vous tenterait de porter une IA en permanence sur vous ?