OpenAI rachète un podcast tech : après Sora, place à la stratégie média ?
Par Laurence - Publié le
Petite surprise du côté d’OpenAI. Après avoir fermé son app Sora pour se recentrer, l’entreprise derrière ChatGPT change de cap en rachetant un podcast tech. La décision paraît étonnante, mais elle en dit long sur sa stratégie de communication autour de l’IA.
Il y a peu, OpenAI annonçait la fermeture de son application Sora, officiellement pour éviter de multiplier les projets parallèles et se concentrer sur ses priorités. Mais à peine cette page tournée, la voilà qui opère un virage inattendu en mettant la main sur TBPN, un podcast tech et business en pleine croissance.
L’annonce a été faite juste après une interview remarquée d’Eddy Cue, vice-président d’Apple, diffusée à l’occasion des 50 ans de la firme. Un signal qui montre le positionnement du média : des invités de premier plan et un ancrage fort dans l’écosystème tech.
Dans un mémo interne, Fidji Simo explique les raisons de ce rachat : accompagner la transition vers l’IA en créant un espace de discussion autour de ses impacts. Apparemment, OpenAI ne veut pas seulement développer des technologies, mais aussi structurer le récit autour de celles-ci. En rachetant TBPN plutôt que de créer un média de zéro, l’entreprise capitalise sur une plateforme déjà crédible et installée.
Officiellement, le podcast conservera son indépendance éditoriale. Les équipes continueront de choisir leurs invités et leurs sujets. Mais dans le même temps, les créateurs rejoignent aussi les équipes marketing et communication d’OpenAI. Un équilibre délicat, qui pose forcément question.
Ce rachat intervient dans un contexte particulier. OpenAI semble lever le pied sur certains projets très médiatisés comme la vidéo générative, pour se recentrer sur des initiatives jugées plus stratégiques.
Le podcast apparaît alors comme un levier différent : moins spectaculaire, mais potentiellement plus efficace pour installer une narration, expliquer les enjeux et toucher un public professionnel. C’est aussi un format en pleine croissance, notamment dans la tech, où il permet d’approfondir les sujets bien au-delà des formats courts.
En intégrant un média à son organisation, OpenAI franchit une nouvelle étape. L’entreprise ne se contente plus de produire de l’IA, elle cherche à influencer la manière dont elle est perçue. Ce mouvement rappelle celui de certaines grandes entreprises technologiques qui investissent dans les contenus pour maîtriser leur image. Mais il soulève aussi des questions sur la frontière entre information et communication.
Avec ce rachat, OpenAI explore un terrain inédit. L’idée de créer un espace de discussion autour de l’IA est pertinente, surtout dans un moment de transformation aussi rapide.
Mais la promesse d’indépendance éditoriale sera scrutée de près. Car dès lors qu’un média est intégré à une entreprise aussi influente, la crédibilité devient un enjeu central.
Plus largement, cette opération montre que la bataille de l’IA ne se joue pas seulement sur la technologie, mais aussi sur le récit. Et sur ce terrain, OpenAI semble bien décidé à ne rien laisser au hasard.
OpenAI mise sur les contenus ?
Il y a peu, OpenAI annonçait la fermeture de son application Sora, officiellement pour éviter de multiplier les projets parallèles et se concentrer sur ses priorités. Mais à peine cette page tournée, la voilà qui opère un virage inattendu en mettant la main sur TBPN, un podcast tech et business en pleine croissance.
L’annonce a été faite juste après une interview remarquée d’Eddy Cue, vice-président d’Apple, diffusée à l’occasion des 50 ans de la firme. Un signal qui montre le positionnement du média : des invités de premier plan et un ancrage fort dans l’écosystème tech.
Un outil d’influence plus qu’un simple média
Dans un mémo interne, Fidji Simo explique les raisons de ce rachat : accompagner la transition vers l’IA en créant un espace de discussion autour de ses impacts. Apparemment, OpenAI ne veut pas seulement développer des technologies, mais aussi structurer le récit autour de celles-ci. En rachetant TBPN plutôt que de créer un média de zéro, l’entreprise capitalise sur une plateforme déjà crédible et installée.
Officiellement, le podcast conservera son indépendance éditoriale. Les équipes continueront de choisir leurs invités et leurs sujets. Mais dans le même temps, les créateurs rejoignent aussi les équipes marketing et communication d’OpenAI. Un équilibre délicat, qui pose forcément question.
De la vidéo à l’audio : un changement de priorité ?
Ce rachat intervient dans un contexte particulier. OpenAI semble lever le pied sur certains projets très médiatisés comme la vidéo générative, pour se recentrer sur des initiatives jugées plus stratégiques.
Le podcast apparaît alors comme un levier différent : moins spectaculaire, mais potentiellement plus efficace pour installer une narration, expliquer les enjeux et toucher un public professionnel. C’est aussi un format en pleine croissance, notamment dans la tech, où il permet d’approfondir les sujets bien au-delà des formats courts.
En intégrant un média à son organisation, OpenAI franchit une nouvelle étape. L’entreprise ne se contente plus de produire de l’IA, elle cherche à influencer la manière dont elle est perçue. Ce mouvement rappelle celui de certaines grandes entreprises technologiques qui investissent dans les contenus pour maîtriser leur image. Mais il soulève aussi des questions sur la frontière entre information et communication.
Qu’en penser ?
Avec ce rachat, OpenAI explore un terrain inédit. L’idée de créer un espace de discussion autour de l’IA est pertinente, surtout dans un moment de transformation aussi rapide.
Mais la promesse d’indépendance éditoriale sera scrutée de près. Car dès lors qu’un média est intégré à une entreprise aussi influente, la crédibilité devient un enjeu central.
Plus largement, cette opération montre que la bataille de l’IA ne se joue pas seulement sur la technologie, mais aussi sur le récit. Et sur ce terrain, OpenAI semble bien décidé à ne rien laisser au hasard.