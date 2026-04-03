OpenAI rachète un podcast tech : après Sora, place à la stratégie média ?

Qu’en penser ?



Avec ce rachat, OpenAI explore un terrain inédit. L’idée de créer un espace de discussion autour de l’IA est pertinente, surtout dans un moment de transformation aussi rapide.



Mais la promesse d’indépendance éditoriale sera scrutée de près. Car dès lors qu’un média est intégré à une entreprise aussi influente, la crédibilité devient un enjeu central.



Plus largement, cette opération montre que la bataille de l’IA ne se joue pas seulement sur la technologie, mais aussi sur le récit. Et sur ce terrain, OpenAI semble bien décidé à ne rien laisser au hasard.