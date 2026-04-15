OpenAI dévoile GPT-5.4-Cyber, une IA pour la cybersécurité : doit-on en avoir peur ?

Qu’en penser ?



Avec GPT-5.4-Cyber, OpenAI franchit une ligne importante : celle d’une IA volontairement plus permissive, mais strictement encadrée. Ce type d’outil illustre l’évolution rapide du secteur vers des modèles spécialisés, capables d’intervenir sur des tâches sensibles. L’enjeu ne sera plus seulement technologique, mais aussi réglementaire et éthique, à mesure que ces capacités se généralisent.