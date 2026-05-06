Apple passe à la caisse : 250 millions pour avoir menti sur Siri intelligent

Qu'en penser ?



Même si 250 millions de dollars restent relativement modestes à l’échelle d’Apple, cette class action constitue un rappel important : dans la course actuelle à l’IA, les annonces marketing peuvent rapidement se transformer en risque juridique lorsque les produits ne suivent pas le calendrier promis.



Et pour Apple, l’enjeu autour de Siri devient désormais stratégique : il ne s’agit plus seulement d’améliorer un assistant vocal, mais de convaincre que l’entreprise peut encore rivaliser dans la nouvelle génération d’intelligences artificielles.