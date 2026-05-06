Apple passe à la caisse : 250 millions pour avoir menti sur Siri intelligent
Par Laurence - Publié le
Apple a accepté de verser 250 millions de dollars pour mettre fin à une class action aux États-Unis liée aux fonctions IA de Siri annoncées avec l’iPhone 16. La firme était accusée d’avoir fait la promotion de fonctionnalités Apple Intelligence qui n’étaient finalement pas disponibles au moment du lancement des appareils.
Le litige concerne principalement les fonctions personnalisées présentées lors de la WWDC 2024 —celles qu'on n'a jamais eues. Apple avait alors largement mis en avant une version beaucoup plus intelligente de Siri capable de comprendre le contexte personnel, d’interagir avec les applications, et de réaliser des tâches complexes grâce à Apple Intelligence.
Ces fonctions avaient ensuite été utilisées dans plusieurs publicités lors du lancement de l’iPhone 16 en septembre 2024. Mais en mars 2025, Apple avait finalement repoussé une partie importante de ces nouveautés Siri. La société avait alors discrètement retiré certaines publicités, après plusieurs mois de campagne marketing autour de ces fonctions.
Les demandeurs avaient alors estimé qu’Apple avait trompé les utilisateurs, en ayant exagéré les capacités réelles d’Apple Intelligence, et poussé certains à acheter un iPhone pour des fonctions inexistantes.
Comme souvent dans ce type de dossier qui se résout par voie transactionnelle, la firme n’a pas été reconnue responsable. Comme beaucoup d'autres, elle préfère conclure des accords afin d’éviter des années de procédure, des coûts juridiques importants, et une exposition médiatique prolongée. D'ailleurs, la transaction a été conclue dès décembre dernier, mais les détails viennent seulement d’être rendus publics.
Le règlement prévoit un fonds total de 250 millions de dollars. Les utilisateurs américains éligibles pourront recevoir 25 dollars par appareil, voire jusqu’à 95 dollars si le nombre de demandes reste limité. Les appareils concernés incluent l’iPhone 16, l’iPhone 16 Plus, l’iPhone 16 Pro, l’iPhone 16 Pro Max, l’iPhone 16e, ainsi que les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Les achats doivent avoir été effectués entre le 10 juin 2024 et le 29 mars 2025.
Dans une déclaration transmise à MacRumors, Apple insiste sur le fait que de nombreuses fonctions Apple Intelligence ont bien été lancées depuis 2024. La société cite notamment Visual Intelligence, Live Translation, Outils d'écriture, Genmoji, ou encore Clean Up. Apple explique avoir réglé cette affaire afin de pouvoir
Cette affaire illustre surtout la pression énorme autour de l’IA générative dans l’industrie tech. Apple avait fortement communiqué sur Siri et Apple Intelligence afin de répondre à la montée en puissance d'OpenAI, Google ou Anthropic.
Mais contrairement à certains concurrents capables de déployer rapidement des nouveautés parfois expérimentales, Apple reste confrontée à des attentes beaucoup plus fortes en matière de fiabilité et de disponibilité dès le lancement.
Même si 250 millions de dollars restent relativement modestes à l’échelle d’Apple, cette class action constitue un rappel important : dans la course actuelle à l’IA, les annonces marketing peuvent rapidement se transformer en risque juridique lorsque les produits ne suivent pas le calendrier promis.
Et pour Apple, l’enjeu autour de Siri devient désormais stratégique : il ne s’agit plus seulement d’améliorer un assistant vocal, mais de convaincre que l’entreprise peut encore rivaliser dans la nouvelle génération d’intelligences artificielles.
Apple accusée d’avoir survendu Siri et Apple Intelligence
Le litige concerne principalement les fonctions personnalisées présentées lors de la WWDC 2024 —celles qu'on n'a jamais eues. Apple avait alors largement mis en avant une version beaucoup plus intelligente de Siri capable de comprendre le contexte personnel, d’interagir avec les applications, et de réaliser des tâches complexes grâce à Apple Intelligence.
Ces fonctions avaient ensuite été utilisées dans plusieurs publicités lors du lancement de l’iPhone 16 en septembre 2024. Mais en mars 2025, Apple avait finalement repoussé une partie importante de ces nouveautés Siri. La société avait alors discrètement retiré certaines publicités, après plusieurs mois de campagne marketing autour de ces fonctions.
Les demandeurs avaient alors estimé qu’Apple avait trompé les utilisateurs, en ayant exagéré les capacités réelles d’Apple Intelligence, et poussé certains à acheter un iPhone pour des fonctions inexistantes.
Apple règle l’affaire sans reconnaître de faute
Comme souvent dans ce type de dossier qui se résout par voie transactionnelle, la firme n’a pas été reconnue responsable. Comme beaucoup d'autres, elle préfère conclure des accords afin d’éviter des années de procédure, des coûts juridiques importants, et une exposition médiatique prolongée. D'ailleurs, la transaction a été conclue dès décembre dernier, mais les détails viennent seulement d’être rendus publics.
Le règlement prévoit un fonds total de 250 millions de dollars. Les utilisateurs américains éligibles pourront recevoir 25 dollars par appareil, voire jusqu’à 95 dollars si le nombre de demandes reste limité. Les appareils concernés incluent l’iPhone 16, l’iPhone 16 Plus, l’iPhone 16 Pro, l’iPhone 16 Pro Max, l’iPhone 16e, ainsi que les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Les achats doivent avoir été effectués entre le 10 juin 2024 et le 29 mars 2025.
Un épisode délicat pour Apple
Dans une déclaration transmise à MacRumors, Apple insiste sur le fait que de nombreuses fonctions Apple Intelligence ont bien été lancées depuis 2024. La société cite notamment Visual Intelligence, Live Translation, Outils d'écriture, Genmoji, ou encore Clean Up. Apple explique avoir réglé cette affaire afin de pouvoir
rester concentrée sur le développement de produits et services innovants.
Cette affaire illustre surtout la pression énorme autour de l’IA générative dans l’industrie tech. Apple avait fortement communiqué sur Siri et Apple Intelligence afin de répondre à la montée en puissance d'OpenAI, Google ou Anthropic.
Mais contrairement à certains concurrents capables de déployer rapidement des nouveautés parfois expérimentales, Apple reste confrontée à des attentes beaucoup plus fortes en matière de fiabilité et de disponibilité dès le lancement.
Qu'en penser ?
Même si 250 millions de dollars restent relativement modestes à l’échelle d’Apple, cette class action constitue un rappel important : dans la course actuelle à l’IA, les annonces marketing peuvent rapidement se transformer en risque juridique lorsque les produits ne suivent pas le calendrier promis.
Et pour Apple, l’enjeu autour de Siri devient désormais stratégique : il ne s’agit plus seulement d’améliorer un assistant vocal, mais de convaincre que l’entreprise peut encore rivaliser dans la nouvelle génération d’intelligences artificielles.