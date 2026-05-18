iOS 27 : une nouvelle fonction Genmoji pourrait analyser votre photothèque

Les Genmoji vont devenir beaucoup plus contextuels

Suggested Genmoji

Apple veut rendre les Genmoji plus utiles au quotidien

Une fonction qui pourrait aussi inquiéter certains utilisateurs

Qu'en penser ?



Avec ces nouveaux Genmoji automatiques, Apple confirme surtout sa volonté d’intégrer l’intelligence artificielle dans quasiment tous les aspects d’iOS. Après Siri, Photos ou les outils d’écriture, même les emojis deviennent désormais personnalisés et contextuels. Une évolution qui montre à quel point l’IA est en train de devenir une couche centrale de l’expérience iPhone… même s’il reste encore à savoir si les utilisateurs adopteront réellement ces créations automatiques au quotidien.

Apple prépare une évolution qui pourrait rendre la, mais qui soulève aussi quelques questions sur la confidentialité. Introduits avec iOS 18.2 lors du lancement d’Apple Intelligence, les Genmoji permettent de créer des emojis personnalisés grâce à l’IA à partir d’une simple description textuelle.Avec iOS 26, Apple avait déjà amélioré la fonction en ajoutant. Mais tout cela était un peu limité et bien loin de tout ce que pouvaient proposer... les autres. Avec iOS 27, elle préparerait désormais des, autrement dit des suggestions automatiques générées par l’IA.Selon, une nouvelle option apparaîtrait directement dans les réglages du clavier. Autrement dit, l’iPhone pourraitdans la bibliothèque, ainsi que les expressions fréquemment utilisées, afin de proposer automatiquement des emojis personnalisés adaptés au contexte.Jusqu’à présent, les Genmoji restaient surtout une fonction amusante mais parfois. Le problème principal venait souvent de suggestions peu pertinentes, ou de résultats parfois assez éloignés du style des vrais emojis Apple.Avec ce nouveau système,. Si l’IA comprend correctement le contexte, les Genmoji pourraient devenir des réponses rapides dans Messages, des réactions plus personnalisées, ou de véritables raccourcis visuels adaptés aux habitudes de chaque utilisateur.Cette évolution pourrait toutefois susciter quelques interrogations. Le fait qu’Apple Intelligence puisse, les habitudes d’écriture, ou l’historique du clavier risque forcément d’alimenter certaines inquiétudes autour de la vie privée.Apple prévoirait heureusement un système totalement optionnel, avec la possibilité de désactiver la fonction directement dans les réglages. Pour l’instant, il reste également difficile de, comme aujourd’hui.