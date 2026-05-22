OpenAI : quelles améliorations pour Codex sur iPhone et iPad

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Codex devient le “mode expert” de ChatGPT

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OpenAI a pris l’habitude de publier des mises à jour importantes de Codex quasiment chaque semaine, souvent le jeudi. De nouvelles fonctionnalités pour la version Mac pourraient d’ailleurs être annoncées très rapidement. La vitesse d’évolution du produit est particulièrement impressionnante.



Codex n’était encore qu’un simple outil en ligne de commande il y a quelques mois à peine. Aujourd’hui, OpenAI cherche clairement à transformer son assistant IA en véritable copilote logiciel capable d’interagir directement avec tout l’environnement informatique de l’utilisateur.



Codex illustre probablement mieux que n’importe quel autre produit la direction actuelle prise par l’intelligence artificielle. On ne parle plus simplement de génération de texte ou de réponses conversationnelles, mais d’agents capables d’agir réellement sur un ordinateur. Et à mesure qu’OpenAI améliore cette intégration entre Mac, iPhone et IA, la frontière entre assistant numérique et véritable système autonome commence progressivement à disparaître.

Mais la nouveauté concerne surtout l’expérience utilisateur. OpenAI ajoute désormaispermettant d’être alerté lorsqu’une tâche Codex est terminée ou nécessite une intervention.Désormais, un développeur peut lancer une tâche depuis son Mac — génération de code, modification d’un projet, analyse ou automatisation — puis continuer àson ordinateur sans surveiller constamment Codex.Cette approche rapproche progressivement Codex descapables d’exécuter des tâches complexes, de modifier des fichiers, d’utiliser des applications, et de collaborer directement avec l’utilisateur.C’est une évolution importante car OpenAI cherche clairement à transformer Codex en véritable assistant de développement autonome.OpenAI ajoute également. La commande /fork est déjà disponible, tandis que /side devrait arriver prochainement. Même si OpenAI n’a pas encore détaillé précisément toutes leurs fonctions, ces commandes montrent surtout que Codex évolue progressivement vers un environnement de développement beaucoup plus complexe et flexible. L’objectif semble désormais clair : faire de Codex bien plus qu’un simple chatbot capable de générer du code.Lors du lancement de Codex sur iOS,. Les comptes OpenAI utilisantne pouvaient tout simplement pas activer correctement Codex dans l’application ChatGPT.À la place,. Les utilisateurs concernés peuvent désormais reconnecter leur compte Apple normalement afin d’utiliser Codex sur iPhone et iPad.Depuis plusieurs mois,. Le mois dernier, la version Mac avait déjà reçu une fonction particulièrement impressionnante : la possibilité d’utiliser certaines applications du Mac sans bloquer complètement le curseur ou prendre le contrôle total de la machine.Ces nouveautés arrivent dans un contexte où OpenAI multiplie les annonces autour de l’IA agentique. La société vient récemment de lancerpour la génération visuelle, ainsi qu’une nouvelle formule d’abonnement dédiée aux utilisateurs avancés de Codex.OpenAI semble désormais vouloir créerautour de ChatGPT. Et Codex devient progressivement la pièce centrale de cette stratégie pour les développeurs.