OpenAI : quelles améliorations pour Codex sur iPhone et iPad
Par Laurence - Publié le
OpenAI continue d’accélérer autour de Codex. Quelques jours seulement après l’arrivée de Codex dans ChatGPT sur iPhone et iPad, la société déploie déjà plusieurs améliorations importantes pour rendre son assistant de développement beaucoup plus pratique au quotidien.
Mais la nouveauté concerne surtout l’expérience utilisateur. OpenAI ajoute désormais des notifications push permettant d’être alerté lorsqu’une tâche Codex est terminée ou nécessite une intervention.
Désormais, un développeur peut lancer une tâche depuis son Mac — génération de code, modification d’un projet, analyse ou automatisation — puis continuer à utiliser normalement son ordinateur sans surveiller constamment Codex.Cette approche rapproche progressivement Codex des futurs agents IA autonomes capables d’exécuter des tâches complexes, de modifier des fichiers, d’utiliser des applications, et de collaborer directement avec l’utilisateur.
L’iPhone ou l’iPad devient alors une sorte de centre de suivi pour l’agent IA. C’est une évolution importante car OpenAI cherche clairement à transformer Codex en véritable assistant de développement autonome.
OpenAI ajoute également plusieurs nouvelles commandes avancées dans Codex. La commande /fork est déjà disponible, tandis que /side devrait arriver prochainement. Même si OpenAI n’a pas encore détaillé précisément toutes leurs fonctions, ces commandes montrent surtout que Codex évolue progressivement vers un environnement de développement beaucoup plus complexe et flexible. L’objectif semble désormais clair : faire de Codex bien plus qu’un simple chatbot capable de générer du code.
Lors du lancement de Codex sur iOS, plusieurs utilisateurs avaient rapidement rencontré un problème assez frustrant. Les comptes OpenAI utilisant
À la place, l’application affichait par erreur une fenêtre de connexion Google. OpenAI vient finalement de corriger ce bug. Les utilisateurs concernés peuvent désormais reconnecter leur compte Apple normalement afin d’utiliser Codex sur iPhone et iPad.
Depuis plusieurs mois, OpenAI pousse très fortement Codex comme une version beaucoup plus avancée de ChatGPT destinée aux développeurs et aux utilisateurs techniques. Le mois dernier, la version Mac avait déjà reçu une fonction particulièrement impressionnante : la possibilité d’utiliser certaines applications du Mac sans bloquer complètement le curseur ou prendre le contrôle total de la machine.
Ces nouveautés arrivent dans un contexte où OpenAI multiplie les annonces autour de l’IA agentique. La société vient récemment de lancer GPT-5.5 et Images 2 pour la génération visuelle, ainsi qu’une nouvelle formule d’abonnement dédiée aux utilisateurs avancés de Codex.
OpenAI semble désormais vouloir créer un véritable écosystème professionnel autour de ChatGPT. Et Codex devient progressivement la pièce centrale de cette stratégie pour les développeurs.
OpenAI a pris l’habitude de publier des mises à jour importantes de Codex quasiment chaque semaine, souvent le jeudi. De nouvelles fonctionnalités pour la version Mac pourraient d’ailleurs être annoncées très rapidement. La vitesse d’évolution du produit est particulièrement impressionnante.
Codex n’était encore qu’un simple outil en ligne de commande il y a quelques mois à peine. Aujourd’hui, OpenAI cherche clairement à transformer son assistant IA en véritable copilote logiciel capable d’interagir directement avec tout l’environnement informatique de l’utilisateur.
Codex illustre probablement mieux que n’importe quel autre produit la direction actuelle prise par l’intelligence artificielle. On ne parle plus simplement de génération de texte ou de réponses conversationnelles, mais d’agents capables d’agir réellement sur un ordinateur. Et à mesure qu’OpenAI améliore cette intégration entre Mac, iPhone et IA, la frontière entre assistant numérique et véritable système autonome commence progressivement à disparaître.
Des notifications pour suivre les tâches IA
Mais la nouveauté concerne surtout l’expérience utilisateur. OpenAI ajoute désormais des notifications push permettant d’être alerté lorsqu’une tâche Codex est terminée ou nécessite une intervention.
Désormais, un développeur peut lancer une tâche depuis son Mac — génération de code, modification d’un projet, analyse ou automatisation — puis continuer à utiliser normalement son ordinateur sans surveiller constamment Codex.Cette approche rapproche progressivement Codex des futurs agents IA autonomes capables d’exécuter des tâches complexes, de modifier des fichiers, d’utiliser des applications, et de collaborer directement avec l’utilisateur.
L’iPhone ou l’iPad devient alors une sorte de centre de suivi pour l’agent IA. C’est une évolution importante car OpenAI cherche clairement à transformer Codex en véritable assistant de développement autonome.
De nouvelles commandes arrivent
OpenAI ajoute également plusieurs nouvelles commandes avancées dans Codex. La commande /fork est déjà disponible, tandis que /side devrait arriver prochainement. Même si OpenAI n’a pas encore détaillé précisément toutes leurs fonctions, ces commandes montrent surtout que Codex évolue progressivement vers un environnement de développement beaucoup plus complexe et flexible. L’objectif semble désormais clair : faire de Codex bien plus qu’un simple chatbot capable de générer du code.
OpenAI corrige enfin le bug “Sign in with Apple”
Lors du lancement de Codex sur iOS, plusieurs utilisateurs avaient rapidement rencontré un problème assez frustrant. Les comptes OpenAI utilisant
Se connecter avec Applene pouvaient tout simplement pas activer correctement Codex dans l’application ChatGPT.
À la place, l’application affichait par erreur une fenêtre de connexion Google. OpenAI vient finalement de corriger ce bug. Les utilisateurs concernés peuvent désormais reconnecter leur compte Apple normalement afin d’utiliser Codex sur iPhone et iPad.
Codex devient le “mode expert” de ChatGPT
Depuis plusieurs mois, OpenAI pousse très fortement Codex comme une version beaucoup plus avancée de ChatGPT destinée aux développeurs et aux utilisateurs techniques. Le mois dernier, la version Mac avait déjà reçu une fonction particulièrement impressionnante : la possibilité d’utiliser certaines applications du Mac sans bloquer complètement le curseur ou prendre le contrôle total de la machine.
Ces nouveautés arrivent dans un contexte où OpenAI multiplie les annonces autour de l’IA agentique. La société vient récemment de lancer GPT-5.5 et Images 2 pour la génération visuelle, ainsi qu’une nouvelle formule d’abonnement dédiée aux utilisateurs avancés de Codex.
OpenAI semble désormais vouloir créer un véritable écosystème professionnel autour de ChatGPT. Et Codex devient progressivement la pièce centrale de cette stratégie pour les développeurs.
Qu’en penser ?
OpenAI a pris l’habitude de publier des mises à jour importantes de Codex quasiment chaque semaine, souvent le jeudi. De nouvelles fonctionnalités pour la version Mac pourraient d’ailleurs être annoncées très rapidement. La vitesse d’évolution du produit est particulièrement impressionnante.
Codex n’était encore qu’un simple outil en ligne de commande il y a quelques mois à peine. Aujourd’hui, OpenAI cherche clairement à transformer son assistant IA en véritable copilote logiciel capable d’interagir directement avec tout l’environnement informatique de l’utilisateur.
Codex illustre probablement mieux que n’importe quel autre produit la direction actuelle prise par l’intelligence artificielle. On ne parle plus simplement de génération de texte ou de réponses conversationnelles, mais d’agents capables d’agir réellement sur un ordinateur. Et à mesure qu’OpenAI améliore cette intégration entre Mac, iPhone et IA, la frontière entre assistant numérique et véritable système autonome commence progressivement à disparaître.