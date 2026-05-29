Anthropic dépasse OpenAI : 65 milliards levés et 965 milliards de valorisation
Par Vincent Lautier - Publié le
La maison-mère de Claude a annoncé une nouvelle levée de fonds géante de 65 milliards de dollars, qui propulse sa valorisation à 965 milliards. Pour la première fois, Anthropic passe devant OpenAI (valorisée 852 milliards en mars). La croissance de l'entreprise est complètement folle.
Le chiffre donne le tournis. 65 milliards de dollars, c'est plus que la capitalisation boursière d'Air France-KLM, de Renault et de Carrefour réunies. Anthropic les lève en une seule opération, et porte sa valorisation à 965 milliards, à un cheveu des 1 000 milliards (et autant dire qu'elle franchira ce seuil avant la fin de l'année). La société dirigée par Dario Amodei accroche au passage 15 milliards d'engagements antérieurs des hyperscalers, dont 5 milliards d'Amazon, qui continue de pousser sa stratégie cloud autour de Claude.
Pour mesurer le saut, il faut comparer avec février 2026, à peine trois mois plus tôt. À cette époque, Anthropic levait déjà 30 milliards de dollars en Série G, avec une valorisation post-money de 380 milliards. En trois mois, la valorisation a donc plus que doublé, et le chiffre d'affaires annualisé est passé de 14 à 47 milliards de dollars. Le marché de l'IA pour entreprises explose, et Claude profite manifestement à plein de cette demande. Côté usage, l'API Claude est devenue la solution préférée d'une partie significative des grandes boîtes américaines et européennes, surtout pour le code et les agents.
OpenAI restait jusqu'ici la référence symbolique de l'IA générative, avec ChatGPT comme produit grand public. Sauf que voilà, la valorisation Anthropic dépasse maintenant celle d'OpenAI de plus de 100 milliards, et c'est très loin d'être un détail. Cela montre que les investisseurs misent désormais davantage sur Anthropic, jugé plus prudent dans son approche de la sécurité et plus dominant côté API entreprise. Apple, qui a déjà des liens commerciaux avec OpenAI pour ChatGPT dans iOS, étudie aussi des rapprochements avec Anthropic pour Siri Intelligent.
965 milliards pour une boîte qui n'existait pas il y a cinq ans, c'est complètement vertigineux, et ça pose quand même la question de la bulle potentielle.. Anthropic profite d'une vraie qualité produit avec Claude, qui se tient face à GPT sur la plupart des tâches pro, et même devant pour le code. Mais ces valorisations astronomiques restent surtout des paris sur le futur, avec des coûts d'infrastructure qui plombent aussi les comptes. Le dépassement d'OpenAI est symbolique, mais Anthropic n'a clairement pas encore la base d'utilisateurs grand public d'un ChatGPT.
Une levée de fonds historique
Le chiffre donne le tournis. 65 milliards de dollars, c'est plus que la capitalisation boursière d'Air France-KLM, de Renault et de Carrefour réunies. Anthropic les lève en une seule opération, et porte sa valorisation à 965 milliards, à un cheveu des 1 000 milliards (et autant dire qu'elle franchira ce seuil avant la fin de l'année). La société dirigée par Dario Amodei accroche au passage 15 milliards d'engagements antérieurs des hyperscalers, dont 5 milliards d'Amazon, qui continue de pousser sa stratégie cloud autour de Claude.
Une croissance qu'on a rarement vue
Pour mesurer le saut, il faut comparer avec février 2026, à peine trois mois plus tôt. À cette époque, Anthropic levait déjà 30 milliards de dollars en Série G, avec une valorisation post-money de 380 milliards. En trois mois, la valorisation a donc plus que doublé, et le chiffre d'affaires annualisé est passé de 14 à 47 milliards de dollars. Le marché de l'IA pour entreprises explose, et Claude profite manifestement à plein de cette demande. Côté usage, l'API Claude est devenue la solution préférée d'une partie significative des grandes boîtes américaines et européennes, surtout pour le code et les agents.
Le rapport de force IA bascule
OpenAI restait jusqu'ici la référence symbolique de l'IA générative, avec ChatGPT comme produit grand public. Sauf que voilà, la valorisation Anthropic dépasse maintenant celle d'OpenAI de plus de 100 milliards, et c'est très loin d'être un détail. Cela montre que les investisseurs misent désormais davantage sur Anthropic, jugé plus prudent dans son approche de la sécurité et plus dominant côté API entreprise. Apple, qui a déjà des liens commerciaux avec OpenAI pour ChatGPT dans iOS, étudie aussi des rapprochements avec Anthropic pour Siri Intelligent.
On en dit quoi ?
965 milliards pour une boîte qui n'existait pas il y a cinq ans, c'est complètement vertigineux, et ça pose quand même la question de la bulle potentielle.. Anthropic profite d'une vraie qualité produit avec Claude, qui se tient face à GPT sur la plupart des tâches pro, et même devant pour le code. Mais ces valorisations astronomiques restent surtout des paris sur le futur, avec des coûts d'infrastructure qui plombent aussi les comptes. Le dépassement d'OpenAI est symbolique, mais Anthropic n'a clairement pas encore la base d'utilisateurs grand public d'un ChatGPT.