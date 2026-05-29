Anthropic dépasse OpenAI : 65 milliards levés et 965 milliards de valorisation

On en dit quoi ?



965 milliards pour une boîte qui n'existait pas il y a cinq ans, c'est complètement vertigineux, et ça pose quand même la question de la bulle potentielle.. Anthropic profite d'une vraie qualité produit avec Claude, qui se tient face à GPT sur la plupart des tâches pro, et même devant pour le code. Mais ces valorisations astronomiques restent surtout des paris sur le futur, avec des coûts d'infrastructure qui plombent aussi les comptes. Le dépassement d'OpenAI est symbolique, mais Anthropic n'a clairement pas encore la base d'utilisateurs grand public d'un ChatGPT.