99 % des dirigeants prévoient des coupes de postes liées à l’IA

On en dit quoi ?



On a une vague de patrons convaincus que l'IA va leur permettre de virer du monde, sur la base d'études qui montrent en même temps que personne ne sait vraiment si l'IA tient ses promesses. Le pari est lourd, et il se joue avec les emplois des jeunes diplômés qui n'ont même pas eu le temps de prouver leur valeur. Compliqué donc.