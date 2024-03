Une puce surpuissante pour l'IA et de la diffusion sur le Vision Pro chez Nvidia !

Une puissante puce pour continuer de régner sur l'IA

Les écrans ultra-haute résolution révolutionnaires d'Apple Vision Pro, combinés au rendu photoréaliste du contenu OpenUSD diffusé à partir des calculateurs Nvidia, représentent une incroyable opportunité pour l'avancement des expériences immersives. L'informatique spatiale redéfinira la manière dont les concepteurs et les développeurs créent du contenu numérique captivant, ouvrant ainsi une nouvelle ère de créativité et d'engagement.



L'Apple Vision Pro est le premier appareil sans fil qui permet aux entreprises clientes de réaliser leur travail sans compromis. Nous attendons avec impatience que nos clients aient accès à ces outils incroyables.

Alors que les RTX sont les GPU de choix pour les joueurs souhaitant les meilleures performances, en y mettant le prix, Nvidia tire également son épingle du jeu en proposant des puces très performantes dédiées aux calculs d'apprentissage automatique., au point de dépasser en valeur boursière le mois dernier des géants comme Amazon et Google , et de se rapprocher dangereusement d'Apple.Nvidia a profité de la GTC pour présenter, nommées d'après le mathématicien américain David Harold Blackwell, spécialiste des statistiques bayésiennes et de la théorie des jeux. Selon Nvidia, les puces de la génération Blackwell sont tout simplement, avec, tout en consommant jusqu'à 25 fois moins.(contre 4 pétaflops pour la H100)(80 milliards pour la H100). LaGB200 combine quant à elle deux B200 avec un CPU Grace pour offrir sur le benchmark GPT-3 LLM avec 175 milliards de paramètres des performances jusqu'à 7 fois supérieures au système Hopper H100.. Ces derniers devraient toutefois être très salés puisque les H100 se vendent actuellement entre 25 et 40 000 dollars, et que des firmes comme Microsoft, OpenAI, Alphabet, Meta ou encore Tesla se les arrachent, avec un délai atteignant parfois 11 mois avant livraison.Toujours lors de la GTC, Nvidia a également annoncé que les développeurs pourront s'appuyer sur la plateforme Omniverse et sur les serveurs Graphics Delivery Network de la firmeIl sera ainsi possible de, comme une voiture, puis de le modifier,. L'utilisation des serveurs et outils Nvidia permet de mettre à profit la définition des écrans du Vision Pro tout en disposant d'une puissance de traitement bien supérieure à ce que propose le casque d'Apple.