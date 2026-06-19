Samsung veut repérer les soucis de santé de votre chien avec une simple photo

On en dit quoi ?



L'idée est quand même bonne sur le papier. Des tas de propriétaires laissent traîner une cataracte ou des dents en mauvais état faute de les repérer à temps, et une alerte envoyée par le téléphone qu'on a déjà en main pourrait franchement aider. Sauf que ces 97% demandent à être vérifiés en conditions réelles, sur de vrais animaux et pas uniquement sous les projecteurs d'un salon, surtout que le danger marche dans les deux sens, entre le faux positif qui affole pour rien et le faux négatif bien plus sournois qui rassure pendant que le problème grossit. On aimerait aussi savoir où finissent toutes ces photos de nos animaux, et qui les conserve.