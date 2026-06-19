Samsung veut repérer les soucis de santé de votre chien avec une simple photo
Par Vincent Lautier - Publié le
À VivaTech 2026, Samsung a présenté une fonction qui analyse la santé de votre animal de compagnie à partir d'une simple photo prise avec un Samsung Galaxy. La fonction est développée avec une startup coréenne, censée repérer les dents abîmées, la cataracte ou la luxation de la rotule chez le chien comme chez le chat. Lifet, la startup Coréenne qui accompagne Samsung sur cette fonction, annonce 97% de précision, un chiffre qu'on va quand même prendre avec des pincettes.
Le principe est très simple : on ouvre l'application SmartThings déjà installée sur les Galaxy, on active le service Pet Care, on photographie son chien ou son chat, et l'image part vers le moteur d'analyse de Lifet qui examine trois zones précises, les dents, les yeux, et les articulations de la bête. Samsung insiste bien sûr : il n'est pas question de remplacer le vétérinaire ni de poser un diagnostic complet en une seule photo, mais de faire remonter assez tôt un signal pour vous inciter à filer chez les véto.
Les trois pathologies ciblés comptent parmi les plus courantes et les plus fourbes chez nos chersanimaux. Les maladies dentaires s'installent en silence chez énormément de chiens et finit par coûter une fortune quand on s'en aperçoit, la cataracte elle vient voiler l'oeil avec l'âge, et la luxation de la rotule est un grand classique articulaire des petites races qui se mettent à boiter sans raison visible. Déclarer avoir 97% de précision sur ces trois problémes, c'est beaucoup, mais en gardant en tête que le chiffre émane de la startup elle-même, pas de Samsung, et qu'aucune validation indépendante ne l'a confirmé.
On reste au stade de la démo, sans date de disponibilité, sans liste des Galaxy compatibles et sans le moindre pays cité pour le lancement. Et puis surtout, cette insistance à répéter que la photo ne remplace pas le véto ressemble aussi à une façon polie d'esquiver la question de la fiabilité réelle du programme.
L'idée est quand même bonne sur le papier. Des tas de propriétaires laissent traîner une cataracte ou des dents en mauvais état faute de les repérer à temps, et une alerte envoyée par le téléphone qu'on a déjà en main pourrait franchement aider. Sauf que ces 97% demandent à être vérifiés en conditions réelles, sur de vrais animaux et pas uniquement sous les projecteurs d'un salon, surtout que le danger marche dans les deux sens, entre le faux positif qui affole pour rien et le faux négatif bien plus sournois qui rassure pendant que le problème grossit. On aimerait aussi savoir où finissent toutes ces photos de nos animaux, et qui les conserve.
Une photo et l'IA fait le reste
Le principe est très simple : on ouvre l'application SmartThings déjà installée sur les Galaxy, on active le service Pet Care, on photographie son chien ou son chat, et l'image part vers le moteur d'analyse de Lifet qui examine trois zones précises, les dents, les yeux, et les articulations de la bête. Samsung insiste bien sûr : il n'est pas question de remplacer le vétérinaire ni de poser un diagnostic complet en une seule photo, mais de faire remonter assez tôt un signal pour vous inciter à filer chez les véto.
Pour quelles pathologies ?
Les trois pathologies ciblés comptent parmi les plus courantes et les plus fourbes chez nos chersanimaux. Les maladies dentaires s'installent en silence chez énormément de chiens et finit par coûter une fortune quand on s'en aperçoit, la cataracte elle vient voiler l'oeil avec l'âge, et la luxation de la rotule est un grand classique articulaire des petites races qui se mettent à boiter sans raison visible. Déclarer avoir 97% de précision sur ces trois problémes, c'est beaucoup, mais en gardant en tête que le chiffre émane de la startup elle-même, pas de Samsung, et qu'aucune validation indépendante ne l'a confirmé.
Beaucoup de questions encore en suspen
On reste au stade de la démo, sans date de disponibilité, sans liste des Galaxy compatibles et sans le moindre pays cité pour le lancement. Et puis surtout, cette insistance à répéter que la photo ne remplace pas le véto ressemble aussi à une façon polie d'esquiver la question de la fiabilité réelle du programme.
On en dit quoi ?
L'idée est quand même bonne sur le papier. Des tas de propriétaires laissent traîner une cataracte ou des dents en mauvais état faute de les repérer à temps, et une alerte envoyée par le téléphone qu'on a déjà en main pourrait franchement aider. Sauf que ces 97% demandent à être vérifiés en conditions réelles, sur de vrais animaux et pas uniquement sous les projecteurs d'un salon, surtout que le danger marche dans les deux sens, entre le faux positif qui affole pour rien et le faux négatif bien plus sournois qui rassure pendant que le problème grossit. On aimerait aussi savoir où finissent toutes ces photos de nos animaux, et qui les conserve.