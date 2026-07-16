La Chine ne veut plus que vous tombiez amoureux d'une IA

On en dit quoi ?



C'est quand même vertigineux d'en arriver là, un État qui légifère sur les histoires d'amour numériques pour tenter de sauver sa démographie. On peut comprendre l'inquiétude face à des IA taillées pour rendre accro, mais croire qu'interdire les copines virtuelles va faire repartir les naissances, c'est sans doute se tromper de combat. Le vrai problème, ce n'est pas le chatbot, c'est ce qui pousse autant de gens à le préférer aux vrais gens.