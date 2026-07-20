Cette IA va-t-elle remplacer les employés dans les Apple Store ?

Qu’en penser ?



Sur le papier, Live Notes répond à un besoin très concret : réduire les tâches administratives pour permettre aux techniciens de consacrer plus de temps aux clients. Reste toutefois une question sensible : celle de la confiance. Même si Apple promet que les enregistrements ne seront pas conservés et que les transcriptions ne serviront pas à évaluer les employés, l’arrivée de l’IA dans les échanges entre salariés et clients pourrait susciter des interrogations. Comme souvent avec ce type d’outil, tout dépendra de la manière dont Apple choisira de l’utiliser à long terme.