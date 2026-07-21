Le réalisateur de District 9 dévoile un court-métrage fait entièrement par IA

On en dit quoi ?



Voir un réalisateur reconnu assumer un film entièrement généré par IA a quelque chose de fascinant et d'un peu inquiétant à la fois. Le geste est malin, parce que Blomkamp garde des humains dans la boucle et paie les visages qu'il utilise, ce qui coupe l'herbe sous le pied de nombreuses critiques. Reste que promettre un long-métrage entier sur ce principe, c'est un pari que personne n'a encore vraiment tenu.