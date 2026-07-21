Meta va filer un coup de main à Anthropic

On en dit quoi ?



Voir Meta prêt à héberger l'IA d'un concurrent direct montre à quel point la puissance de calcul est devenue le vrai nerf de la guerre, bien avant la qualité des modèles. Que Zuckerberg accepte de nourrir Claude en échange d'un gros chèque en dit beaucoup sur ses ambitions de cloud. Et qu'Anthropic, valorisé près de mille milliards, en soit réduit à mendier des serveurs partout rappelle que dans l'IA, personne n'a encore assez de machines.