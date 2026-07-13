Crise des puces : pourquoi Apple aurait besoin d’Intel aujourd’hui

Qu’en penser ?



Si ces informations se confirment, elles montrent à quel point la fabrication des puces est désormais devenue un enjeu stratégique autant que politique. Pour Apple, produire davantage de composants aux États-Unis permettrait de sécuriser sa chaîne d’approvisionnement tout en répondant aux attentes de Washington. Reste à savoir quelle place Intel occupera réellement dans les futurs produits de la marque, alors que TSMC demeure aujourd’hui le partenaire incontournable pour les puces Apple Silicon les plus avancées.