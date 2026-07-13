Crise des puces : pourquoi Apple aurait besoin d’Intel aujourd’hui
Par Laurence - Publié le
Apple pourrait bientôt confier une partie de la fabrication de ses futures puces à Intel, et ce, pour certains Mac et iPhone. Derrière cette décision se cacherait toutefois un enjeu bien plus politique qu’industriel. Selon une enquête du Wall Street Journal, cet accord aurait été au cœur des négociations menées l’an dernier entre Tim Cook et l’administration Trump afin d’éviter des droits de douane pouvant atteindre 100 % sur les semi-conducteurs importés.
Souvenez-vous l’été dernier, Apple faisait face à une menace majeure. L’administration Trump envisageait d’appliquer des droits de douane de 100 % sur les semi-conducteurs importés aux États-Unis. Une telle mesure aurait considérablement augmenté le coût de fabrication des produits Apple, des iPhone aux Mac en passant par les iPad. Selon le Wall Street Journal, Tim Cook s’est alors rendu à Washington pour tenter de convaincre les autorités américaines d’abandonner ce projet.
Au fil des négociations, un autre sujet aurait rapidement émergé : Intel. Donald Trump et le secrétaire au Commerce Howard Lutnick auraient encouragé Apple à soutenir le fondeur américain, en difficulté depuis plusieurs années.
En contrepartie de nouveaux investissements massifs aux États-Unis et d’un partenariat industriel avec Intel, Apple aurait finalement obtenu une exemption des futurs droits de douane sur les semi-conducteurs. Quelques mois plus tard, Donald Trump affirmait publiquement sur son réseau Truth Social qu’Apple utiliserait prochainement des puces fabriquées par Intel pour certains produits, une annonce qui avait immédiatement fait bondir l’action du fabricant américain.
Le Wall Street Journal affirme qu’Apple prévoit désormais de faire produire certaines puces destinées aussi bien aux MacBook qu’aux iPhone par Intel. Aucun détail n’a toutefois été donné sur les composants concernés. Il pourrait s’agir de certaines puces Apple Silicon ou d’autres circuits spécifiques fabriqués dans les futures usines américaines d’Intel. Apple n’a pour l’instant confirmé ni ce partenariat ni son calendrier.
Ces révélations interviennent alors qu’Apple multiplie les initiatives pour sécuriser sa chaîne d’approvisionnement. Ces derniers jours, nous évoquions notamment les discussions engagées avec le fabricant chinois CXMT afin de diversifier ses fournisseurs de mémoire vive, dans un contexte où les prix des composants explosent sous l’effet de la demande liée à l’intelligence artificielle.
La firme cherche désormais à réduire sa dépendance vis-à-vis de quelques grands acteurs tout en limitant les risques géopolitiques. Ironie de l’histoire, même si Apple est finalement parvenue à éviter les droits de douane sur les semi-conducteurs, la société a tout de même été contrainte d’augmenter les prix de plusieurs Mac et iPad cette année, cette fois en raison de la flambée mondiale du coût de la mémoire et du stockage.
Si ces informations se confirment, elles montrent à quel point la fabrication des puces est désormais devenue un enjeu stratégique autant que politique. Pour Apple, produire davantage de composants aux États-Unis permettrait de sécuriser sa chaîne d’approvisionnement tout en répondant aux attentes de Washington. Reste à savoir quelle place Intel occupera réellement dans les futurs produits de la marque, alors que TSMC demeure aujourd’hui le partenaire incontournable pour les puces Apple Silicon les plus avancées.
Des négociations tendues
Souvenez-vous l’été dernier, Apple faisait face à une menace majeure. L’administration Trump envisageait d’appliquer des droits de douane de 100 % sur les semi-conducteurs importés aux États-Unis. Une telle mesure aurait considérablement augmenté le coût de fabrication des produits Apple, des iPhone aux Mac en passant par les iPad. Selon le Wall Street Journal, Tim Cook s’est alors rendu à Washington pour tenter de convaincre les autorités américaines d’abandonner ce projet.
Au fil des négociations, un autre sujet aurait rapidement émergé : Intel. Donald Trump et le secrétaire au Commerce Howard Lutnick auraient encouragé Apple à soutenir le fondeur américain, en difficulté depuis plusieurs années.
En contrepartie de nouveaux investissements massifs aux États-Unis et d’un partenariat industriel avec Intel, Apple aurait finalement obtenu une exemption des futurs droits de douane sur les semi-conducteurs. Quelques mois plus tard, Donald Trump affirmait publiquement sur son réseau Truth Social qu’Apple utiliserait prochainement des puces fabriquées par Intel pour certains produits, une annonce qui avait immédiatement fait bondir l’action du fabricant américain.
Une stratégie qui évolue
Le Wall Street Journal affirme qu’Apple prévoit désormais de faire produire certaines puces destinées aussi bien aux MacBook qu’aux iPhone par Intel. Aucun détail n’a toutefois été donné sur les composants concernés. Il pourrait s’agir de certaines puces Apple Silicon ou d’autres circuits spécifiques fabriqués dans les futures usines américaines d’Intel. Apple n’a pour l’instant confirmé ni ce partenariat ni son calendrier.
Ces révélations interviennent alors qu’Apple multiplie les initiatives pour sécuriser sa chaîne d’approvisionnement. Ces derniers jours, nous évoquions notamment les discussions engagées avec le fabricant chinois CXMT afin de diversifier ses fournisseurs de mémoire vive, dans un contexte où les prix des composants explosent sous l’effet de la demande liée à l’intelligence artificielle.
La firme cherche désormais à réduire sa dépendance vis-à-vis de quelques grands acteurs tout en limitant les risques géopolitiques. Ironie de l’histoire, même si Apple est finalement parvenue à éviter les droits de douane sur les semi-conducteurs, la société a tout de même été contrainte d’augmenter les prix de plusieurs Mac et iPad cette année, cette fois en raison de la flambée mondiale du coût de la mémoire et du stockage.
Qu’en penser ?
Si ces informations se confirment, elles montrent à quel point la fabrication des puces est désormais devenue un enjeu stratégique autant que politique. Pour Apple, produire davantage de composants aux États-Unis permettrait de sécuriser sa chaîne d’approvisionnement tout en répondant aux attentes de Washington. Reste à savoir quelle place Intel occupera réellement dans les futurs produits de la marque, alors que TSMC demeure aujourd’hui le partenaire incontournable pour les puces Apple Silicon les plus avancées.