Apple teste les puces de ce fabricant chinois qui affole les marchés
Par Laurence - Publié le
La pénurie mondiale de puces mémoire continue de bouleverser le secteur des semi-conducteurs. ChangXin Memory Technologies (qui se cache derrière l'acronyme CXMT), dont les puces DRAM seraient actuellement testées par Apple, a signé une entrée en Bourse spectaculaire à Shanghai. L’action s’est envolée de plus de 500 % dès sa première journée de cotation, propulsant l’entreprise au rang de société la plus valorisée de Chine continentale.
CXMT a levé 66,6 milliards de yuans (environ 8,6 milliards d’euros) lors de son introduction sur le marché STAR de Shanghai, dédié aux entreprises technologiques. Il s’agit de la plus importante levée de fonds jamais réalisée par une entreprise technologique en Chine continentale, devant le précédent record détenu par SMIC en 2020.
Dès les premiers échanges, le titre a bondi de plus de 500 %, portant la capitalisation de l’entreprise à près de 3 500 milliards de yuans (environ 453 milliards d’euros). CXMT dépasse ainsi la banque ICBC et devient l’entreprise la plus valorisée de Chine continentale.
Fondée en 2016, CXMT est aujourd’hui le quatrième fabricant mondial de mémoire DRAM, avec près de 8 % du marché mondial. La société profite pleinement de l’explosion des besoins en infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle.
Les centres de données qui entraînent et exécutent les modèles d’IA nécessitent d’importantes quantités de mémoire DRAM, au même titre que les GPU de sociétés comme Nvidia. Cette demande soutenue entretient naturellement une pénurie mondiale qui profite à l’ensemble du secteur, faisant grimper aussi bien les prix que les bénéfices des fabricants.
Cette montée en puissance intéresse également Apple. Selon plusieurs médias spécialisés, la firme testerait actuellement les puces DRAM de CXMT afin d’évaluer leur intégration dans certains de ses futurs produits, alors que le groupe cherche à diversifier ses sources d’approvisionnement face aux tensions persistantes sur le marché de la mémoire.
Cette stratégie intervient dans un contexte particulièrement sensible. Car CXMT figure sur la liste du Pentagone des entreprises chinoises soupçonnées d’entretenir des liens avec l’armée, même si cette désignation n’interdit pas aux entreprises américaines de collaborer avec le fabricant.
L’introduction en Bourse de CXMT constitue également une victoire symbolique pour Pékin, qui cherche à renforcer son indépendance technologique face aux États-Unis. L’entreprise ambitionne désormais de rivaliser avec les leaders du secteur que sont Samsung Electronics, SK hynix et Micron, trois groupes qui profitent eux aussi de l’explosion de la demande liée à l’IA. Ces derniers ont vu leur valorisation atteindre des niveaux records au cours des derniers mois, intégrant le cercle très fermé des entreprises valorisées à plus de 1 000 milliards de dollars.
Cette envolée illustre l’appétit des investisseurs pour les fabricants de mémoire, devenus des acteurs clés de la révolution de l’intelligence artificielle. L’ascension de CXMT confirme que la mémoire est devenue l’un des principaux champs de bataille de l’intelligence artificielle.
Longtemps dominé par les fabricants sud-coréens et américains, ce marché voit désormais émerger un acteur chinois capable de rivaliser à l’échelle mondiale. Pour Apple, qui cherche à sécuriser ses approvisionnements dans un contexte de pénurie, CXMT pourrait représenter une alternative intéressante. La question est désormais de savoir si les tensions géopolitiques entre Washington et Pékin permettront à ce rapprochement de se concrétiser.
Une introduction en bourse historique
CXMT a levé 66,6 milliards de yuans (environ 8,6 milliards d’euros) lors de son introduction sur le marché STAR de Shanghai, dédié aux entreprises technologiques. Il s’agit de la plus importante levée de fonds jamais réalisée par une entreprise technologique en Chine continentale, devant le précédent record détenu par SMIC en 2020.
Dès les premiers échanges, le titre a bondi de plus de 500 %, portant la capitalisation de l’entreprise à près de 3 500 milliards de yuans (environ 453 milliards d’euros). CXMT dépasse ainsi la banque ICBC et devient l’entreprise la plus valorisée de Chine continentale.
L’IA et l'explosion de la demande en puces
Fondée en 2016, CXMT est aujourd’hui le quatrième fabricant mondial de mémoire DRAM, avec près de 8 % du marché mondial. La société profite pleinement de l’explosion des besoins en infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle.
Les centres de données qui entraînent et exécutent les modèles d’IA nécessitent d’importantes quantités de mémoire DRAM, au même titre que les GPU de sociétés comme Nvidia. Cette demande soutenue entretient naturellement une pénurie mondiale qui profite à l’ensemble du secteur, faisant grimper aussi bien les prix que les bénéfices des fabricants.
Apple dans les starting-blocks
Cette montée en puissance intéresse également Apple. Selon plusieurs médias spécialisés, la firme testerait actuellement les puces DRAM de CXMT afin d’évaluer leur intégration dans certains de ses futurs produits, alors que le groupe cherche à diversifier ses sources d’approvisionnement face aux tensions persistantes sur le marché de la mémoire.
Cette stratégie intervient dans un contexte particulièrement sensible. Car CXMT figure sur la liste du Pentagone des entreprises chinoises soupçonnées d’entretenir des liens avec l’armée, même si cette désignation n’interdit pas aux entreprises américaines de collaborer avec le fabricant.
Et la Chine ?
L’introduction en Bourse de CXMT constitue également une victoire symbolique pour Pékin, qui cherche à renforcer son indépendance technologique face aux États-Unis. L’entreprise ambitionne désormais de rivaliser avec les leaders du secteur que sont Samsung Electronics, SK hynix et Micron, trois groupes qui profitent eux aussi de l’explosion de la demande liée à l’IA. Ces derniers ont vu leur valorisation atteindre des niveaux records au cours des derniers mois, intégrant le cercle très fermé des entreprises valorisées à plus de 1 000 milliards de dollars.
Qu’en penser ?
Cette envolée illustre l’appétit des investisseurs pour les fabricants de mémoire, devenus des acteurs clés de la révolution de l’intelligence artificielle. L’ascension de CXMT confirme que la mémoire est devenue l’un des principaux champs de bataille de l’intelligence artificielle.
Longtemps dominé par les fabricants sud-coréens et américains, ce marché voit désormais émerger un acteur chinois capable de rivaliser à l’échelle mondiale. Pour Apple, qui cherche à sécuriser ses approvisionnements dans un contexte de pénurie, CXMT pourrait représenter une alternative intéressante. La question est désormais de savoir si les tensions géopolitiques entre Washington et Pékin permettront à ce rapprochement de se concrétiser.