Apple teste les puces de ce fabricant chinois qui affole les marchés

Qu’en penser ?



Cette envolée illustre l’appétit des investisseurs pour les fabricants de mémoire, devenus des acteurs clés de la révolution de l’intelligence artificielle. L’ascension de CXMT confirme que la mémoire est devenue l’un des principaux champs de bataille de l’intelligence artificielle.



Longtemps dominé par les fabricants sud-coréens et américains, ce marché voit désormais émerger un acteur chinois capable de rivaliser à l’échelle mondiale. Pour Apple, qui cherche à sécuriser ses approvisionnements dans un contexte de pénurie, CXMT pourrait représenter une alternative intéressante. La question est désormais de savoir si les tensions géopolitiques entre Washington et Pékin permettront à ce rapprochement de se concrétiser.