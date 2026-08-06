Meta lance Muse Code, son nouvel assistant IA pour les développeurs

Qu’en penser ?



Avec Muse Code, Meta s’attaque directement à un marché devenu extrêmement concurrentiel. OpenAI, Anthropic, Google et GitHub proposent déjà des assistants capables d’écrire et de corriger du code. Pour se différencier, Meta mise davantage sur l’autonomie de son agent et sa capacité à gérer des projets de grande taille sur plusieurs sessions.



Reste à savoir si Muse Spark 1.2 sera capable de rivaliser avec les références du secteur. La qualité des suggestions, la compréhension du contexte et la fiabilité des modifications seront déterminantes pour convaincre les développeurs d’adopter ce nouvel outil.