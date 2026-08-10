Mark Zuckerberg sort encore une nouvelle app dédiée à Facebook

• Seller : une application séparée dédiée aux vendeurs de Facebook Marketplace. Elle permet de gérer les annonces et les messages, de suivre leurs performances et de modifier plusieurs produits à la fois. Meta AI peut également analyser les photos d’un objet et proposer automatiquement un titre, une description, un prix et une catégorie.



• StoryKit : une application beaucoup plus expérimentale utilisant l’IA pour générer des histoires personnalisées pour les enfants, avec illustrations, narration et musique. L’utilisateur choisit notamment un personnage, un univers et une valeur à transmettre. Son lancement a commencé sous la forme d’un test limité à certains marchés.