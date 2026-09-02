Claude Fable 5.1 : moins cher sur le papier, plus cher quand il réfléchit vraiment
Par Vincent Lautier - Publié le
Trois mois après Fable 5, Anthropic sort déjà Claude Fable 5.1, accompagné d'un Mythos 5.1 toujours réservé à quelques organisations américaines. Les tarifs ne bougent pas, la lecture du cache coûte quatre fois moins cher et le modèle prend la tête du classement Artificial Analysis. Le même cabinet calcule pourtant une facture en hausse quand on le pousse à pleine puissance, et je confirme.
Le principe n'a pas changé depuis juin : Fable 5.1 et Mythos 5.1 sont le même modèle, et Mythos 5.1 garde simplement des filtres allégés sur la cybersécurité et la biologie, et il est pour le moment réservé aux organisations américaines passées par les programmes de vérification d'Anthropic. Fable 5.1, lui, est disponible depuis hier dans les applications Claude pour les abonnés Pro, Max, Team et Enterprise, les abonnés Pro passant toujours par des crédits d'utilisation. Dans Claude Code, les garde-fous cyber interviennent environ 60 % moins souvent qu'avec Fable 5, et le modèle a désormais le droit de chercher des failles dans un logiciel, sans pouvoir les exploiter.
Côté prix, Anthropic n'a touché à rien : 10 dollars le million de tokens en entrée et 50 dollars en sortie, toujours le double d'Opus 5, et toujours facturé en dollars. La seule ligne qui bouge, c'est la lecture du cache, qui passe de 1 dollar à 25 centimes. D'après Anthropic, cette baisse de 75 % fait tomber la facture d'une charge de travail classique d'environ 25 %, et jusqu'à 45 % sur les agents qui relisent sans arrêt le même contexte. Sauf que voilà, Artificial Analysis a fait ses propres comptes. Au niveau d'effort maximal, Fable 5.1 décroche bien la première place de son Intelligence Index avec 66 points, mais il produit environ 1,7 fois plus de tokens de sortie que son prédécesseur pour y arriver. Chaque tâche revient du coup à 3,76 dollars contre 3,14 pour Fable 5, soit 20 % de plus. L'économie promise vaut donc surtout en effort faible ou moyen, un curseur que les développeurs peuvent désormais régler en cours de conversation.
Fable 5.1 et Mythos 5.1 sont aussi les premiers modèles Claude à glisser un filigrane invisible dans le texte qu'ils génèrent, conformément au code de bonnes pratiques européen sur les contenus générés par IA qu'Anthropic a signé en juillet. Le filigrane ne se voit pas, ne dégrade pas le texte et n'encode aucune donnée sur l'utilisateur, mais il se détecte via une API pour le moment en préversion privée, réservée entre autres aux régulateurs, aux médias et aux fact-checkers.
Cette version 5.1 est surtout une mise au propre : mêmes prix, garde-fous moins pénibles et une remise sur le cache pensée pour les développeurs qui font tourner des agents toute la journée. La promesse d'économies mérite quand même d'être lue avec le curseur d'effort à la main, puisque le modèle le plus intelligent du classement est aussi celui qui parle le plus. Et le filigrane invisible va faire beaucoup de bruit chez tous ceux qui publient du texte sorti de Claude sans le dire, même si seuls les régulateurs et quelques médias auront de quoi le vérifier.
C'est toujours Mythos avec un bridage
Le principe n'a pas changé depuis juin : Fable 5.1 et Mythos 5.1 sont le même modèle, et Mythos 5.1 garde simplement des filtres allégés sur la cybersécurité et la biologie, et il est pour le moment réservé aux organisations américaines passées par les programmes de vérification d'Anthropic. Fable 5.1, lui, est disponible depuis hier dans les applications Claude pour les abonnés Pro, Max, Team et Enterprise, les abonnés Pro passant toujours par des crédits d'utilisation. Dans Claude Code, les garde-fous cyber interviennent environ 60 % moins souvent qu'avec Fable 5, et le modèle a désormais le droit de chercher des failles dans un logiciel, sans pouvoir les exploiter.
C'est le cache qui fait toute la différence
Côté prix, Anthropic n'a touché à rien : 10 dollars le million de tokens en entrée et 50 dollars en sortie, toujours le double d'Opus 5, et toujours facturé en dollars. La seule ligne qui bouge, c'est la lecture du cache, qui passe de 1 dollar à 25 centimes. D'après Anthropic, cette baisse de 75 % fait tomber la facture d'une charge de travail classique d'environ 25 %, et jusqu'à 45 % sur les agents qui relisent sans arrêt le même contexte. Sauf que voilà, Artificial Analysis a fait ses propres comptes. Au niveau d'effort maximal, Fable 5.1 décroche bien la première place de son Intelligence Index avec 66 points, mais il produit environ 1,7 fois plus de tokens de sortie que son prédécesseur pour y arriver. Chaque tâche revient du coup à 3,76 dollars contre 3,14 pour Fable 5, soit 20 % de plus. L'économie promise vaut donc surtout en effort faible ou moyen, un curseur que les développeurs peuvent désormais régler en cours de conversation.
Un filigrane que vous ne verrez pas
Fable 5.1 et Mythos 5.1 sont aussi les premiers modèles Claude à glisser un filigrane invisible dans le texte qu'ils génèrent, conformément au code de bonnes pratiques européen sur les contenus générés par IA qu'Anthropic a signé en juillet. Le filigrane ne se voit pas, ne dégrade pas le texte et n'encode aucune donnée sur l'utilisateur, mais il se détecte via une API pour le moment en préversion privée, réservée entre autres aux régulateurs, aux médias et aux fact-checkers.
On en dit quoi ?
Cette version 5.1 est surtout une mise au propre : mêmes prix, garde-fous moins pénibles et une remise sur le cache pensée pour les développeurs qui font tourner des agents toute la journée. La promesse d'économies mérite quand même d'être lue avec le curseur d'effort à la main, puisque le modèle le plus intelligent du classement est aussi celui qui parle le plus. Et le filigrane invisible va faire beaucoup de bruit chez tous ceux qui publient du texte sorti de Claude sans le dire, même si seuls les régulateurs et quelques médias auront de quoi le vérifier.