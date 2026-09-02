Claude Fable 5.1 : moins cher sur le papier, plus cher quand il réfléchit vraiment

On en dit quoi ?



Cette version 5.1 est surtout une mise au propre : mêmes prix, garde-fous moins pénibles et une remise sur le cache pensée pour les développeurs qui font tourner des agents toute la journée. La promesse d'économies mérite quand même d'être lue avec le curseur d'effort à la main, puisque le modèle le plus intelligent du classement est aussi celui qui parle le plus. Et le filigrane invisible va faire beaucoup de bruit chez tous ceux qui publient du texte sorti de Claude sans le dire, même si seuls les régulateurs et quelques médias auront de quoi le vérifier.