Apple abandonne-t-elle déjà son projet de pin IA ?

QU’EN PENSER ?



Ces différents projets montrent surtout qu’Apple semble chercher quel appareil pourrait accompagner l’iPhone dans l’ère de l’IA personnelle. Les lunettes et les AirPods ont l’avantage d’être des catégories déjà familières aux utilisateurs, là où un pin fixé sur les vêtements nécessite de créer un nouvel usage.



Le format soulève également plusieurs questions, notamment en matière d’autonomie et de respect de la vie privée. Un appareil porté en permanence et doté d’une caméra peut rapidement susciter des interrogations sur ce qu’il observe et sur la manière dont les données sont traitées.