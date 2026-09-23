Apple abandonne-t-elle déjà son projet de pin IA ?
Par Laurence - Publié le
Apple aurait décidé de suspendre le développement d’un nouvel appareil portable dopé à l’intelligence artificielle. À mi-chemin entre un pin et un pendentif, ce petit accessoire équipé d’une caméra devait permettre à Siri AI d’analyser en permanence l’environnement de son utilisateur.
Apple explore décidément de nombreuses pistes pour étendre son écosystème au-delà de l’iPhone et de l’Apple Watch. Mais toutes n’arriveront pas forcément jusqu’au marché : elle viendrait ainsi de mettre en pause le développement d’un appareil IA équipé d’une caméra, qui aurait pu être porté sur un vêtement ou autour du cou.
D'après les quelques rumeurs précédentes, le prototype aurait pris la forme d’un petit disque fin, assez proche d’un AirTag par ses dimensions, avec un boîtier associant aluminium et verre. Un bouton physique placé sur la tranche aurait permis d’interagir directement avec l’appareil.
L’idée rappelle évidemment les différents
Comme les AirPods IR, le pin aurait été doté de capteur infrarouges pour permettre au dispositif de comprendre ce qui entoure son utilisateur et de transmettre ces informations à Siri. Associé aux nouvelles capacités de Siri AI et de Visual Intelligence, le pin aurait ainsi pu répondre à des questions concernant un bâtiment, un objet, un lieu ou simplement ce que l’utilisateur était en train de regarder.
Là encore, il ne s’agirait pas forcément de prendre des photos ou des vidéos comme avec un iPhone, mais de fournir à l’intelligence artificielle des informations visuelles sur l’environnement. Cette approche pourrait permettre de demander à Siri d’identifier un objet, de fournir des informations sur un lieu ou encore d’interpréter une scène sans avoir à sortir son iPhone et à pointer sa caméra.
Les premières informations autour du projet évoquaient une possible commercialisation dès 2027. La mise en pause du développement rend désormais ce calendrier particulièrement improbable. Cela ne signifie pas nécessairement qu’Apple abandonne définitivement l’idée. Comme souvent avec ses projets exploratoires, la firme peut suspendre un développement avant de le reprendre sous une autre forme, ou réutiliser certaines technologies dans un produit différent.
Et Apple ne manque justement pas d’autres projets dans le domaine des appareils à porter. La firme travaillerait parallèlement sur des lunettes connectées intégrant de l’IA, des AirPods avec caméras, mais aussi un bracelet de suivi de la santé dépourvu d’écran. Ce dernier projet prendrait la forme d’un bracelet en tissu associé à un module rempli de capteurs, dans une approche assez proche de celle de Whoop. Son éventuelle commercialisation ne serait toutefois pas prévue avant 2028.
Ces différents projets montrent surtout qu’Apple semble chercher quel appareil pourrait accompagner l’iPhone dans l’ère de l’IA personnelle. Les lunettes et les AirPods ont l’avantage d’être des catégories déjà familières aux utilisateurs, là où un pin fixé sur les vêtements nécessite de créer un nouvel usage.
Le format soulève également plusieurs questions, notamment en matière d’autonomie et de respect de la vie privée. Un appareil porté en permanence et doté d’une caméra peut rapidement susciter des interrogations sur ce qu’il observe et sur la manière dont les données sont traitées.
UN PETIT APPAREIL À ACCROCHER SUR SES VÊTEMENTS
Apple explore décidément de nombreuses pistes pour étendre son écosystème au-delà de l’iPhone et de l’Apple Watch. Mais toutes n’arriveront pas forcément jusqu’au marché : elle viendrait ainsi de mettre en pause le développement d’un appareil IA équipé d’une caméra, qui aurait pu être porté sur un vêtement ou autour du cou.
D'après les quelques rumeurs précédentes, le prototype aurait pris la forme d’un petit disque fin, assez proche d’un AirTag par ses dimensions, avec un boîtier associant aluminium et verre. Un bouton physique placé sur la tranche aurait permis d’interagir directement avec l’appareil.
L’idée rappelle évidemment les différents
AI pinsapparus ces dernières années, avec plus ou moins de succès : proposer un assistant toujours disponible, mais sans nécessairement passer par l’écran d’un smartphone.
UNE CAMÉRA POUR DONNER DES YEUX À SIRI
Comme les AirPods IR, le pin aurait été doté de capteur infrarouges pour permettre au dispositif de comprendre ce qui entoure son utilisateur et de transmettre ces informations à Siri. Associé aux nouvelles capacités de Siri AI et de Visual Intelligence, le pin aurait ainsi pu répondre à des questions concernant un bâtiment, un objet, un lieu ou simplement ce que l’utilisateur était en train de regarder.
Là encore, il ne s’agirait pas forcément de prendre des photos ou des vidéos comme avec un iPhone, mais de fournir à l’intelligence artificielle des informations visuelles sur l’environnement. Cette approche pourrait permettre de demander à Siri d’identifier un objet, de fournir des informations sur un lieu ou encore d’interpréter une scène sans avoir à sortir son iPhone et à pointer sa caméra.
UNE SORTIE EN 2027 QUI S’ÉLOIGNE
Les premières informations autour du projet évoquaient une possible commercialisation dès 2027. La mise en pause du développement rend désormais ce calendrier particulièrement improbable. Cela ne signifie pas nécessairement qu’Apple abandonne définitivement l’idée. Comme souvent avec ses projets exploratoires, la firme peut suspendre un développement avant de le reprendre sous une autre forme, ou réutiliser certaines technologies dans un produit différent.
Et Apple ne manque justement pas d’autres projets dans le domaine des appareils à porter. La firme travaillerait parallèlement sur des lunettes connectées intégrant de l’IA, des AirPods avec caméras, mais aussi un bracelet de suivi de la santé dépourvu d’écran. Ce dernier projet prendrait la forme d’un bracelet en tissu associé à un module rempli de capteurs, dans une approche assez proche de celle de Whoop. Son éventuelle commercialisation ne serait toutefois pas prévue avant 2028.
QU’EN PENSER ?
Ces différents projets montrent surtout qu’Apple semble chercher quel appareil pourrait accompagner l’iPhone dans l’ère de l’IA personnelle. Les lunettes et les AirPods ont l’avantage d’être des catégories déjà familières aux utilisateurs, là où un pin fixé sur les vêtements nécessite de créer un nouvel usage.
Le format soulève également plusieurs questions, notamment en matière d’autonomie et de respect de la vie privée. Un appareil porté en permanence et doté d’une caméra peut rapidement susciter des interrogations sur ce qu’il observe et sur la manière dont les données sont traitées.