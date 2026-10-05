RTX 5090 : les États-Unis traquent la contrebande de GPU jusqu'à la caisse
Par Vincent Lautier - Publié le
Acheter un PC équipé d'une GeForce RTX 5090 chez Micro Center, la grande chaîne de magasins informatiques américaine, implique maintenant de montrer une pièce d'identité et de signer une déclaration promettant que la carte ne sortira jamais du territoire. La guerre des puces entre Washington et Pékin se règle aussi, visiblement, à la caisse des magasins.
Un client du magasin de Tustin, en Californie, a raconté la scène sur Reddit. Avant de repartir avec sa machine, il a dû remplir un document baptisé Advanced Computing Product Purchaser Declaration. Dedans, on lui demande son nom complet, son adresse, une pièce d'identité avec photo, l'identité de l'utilisateur final si ce n'est pas lui, le lieu où le PC sera installé et même l'usage prévu. Son permis de conduire a été scanné, histoire de relier l'achat à un nom. L'engagement signé précise que le produit
La RTX 5090 et ses 32 Go de mémoire GDDR7 intéressent autant les joueurs que les entreprises qui font tourner de l'IA. Elle tombe du coup sous les contrôles d'exportation américains. Sa vente est interdite en Chine continentale, où Nvidia écoule à la place des versions bridées, les 5090 D et 5090 D V2, et des cartes passent quand même la frontière en nombre par des circuits parallèles. Washington demande aux vendeurs de se montrer plus regardants, et Micro Center a décidé de prendre les devants.
La 5090 est devenue un objet rare. Nvidia réserve ses puces Blackwell aux produits professionnels, que les acteurs de l'IA paient sans discuter, et les boutiques en ligne américaines n'ont plus rien en rayon. Les revendeurs tiers font donc ce qu'ils veulent. Une carte lancée à 1 999 dollars en janvier 2025 se négocie entre 6 000 et 11 000 dollars selon les modèles, et l'Europe suit le mouvement puisque certaines références dépassent déjà les 5 000 euros. Un PC complet de Micro Center revient du coup parfois moins cher que la carte vendue seule. Certains l'ont bien compris, ils prennent la machine, récupèrent le GPU et le réexpédient là où il se revend beaucoup plus cher. C'est ce petit commerce que le formulaire veut casser.
Micro Center ne fait pas ça par plaisir, l'enseigne veut surtout être couverte si une de ses cartes réapparaît un jour dans un data center de Shenzhen. On peut quand même douter de l'efficacité du dispositif. Les réseaux de contrebande qui sortent des GPU par conteneurs entiers ne viennent pas remplir un papier dans un magasin de Tustin, et le seul fiché, c'est l'amateur (fortuné) venu chercher une machine pour jouer à Cyberpunk. Par chez nous, rien de tout ça pour le moment. Le problème est ailleurs, les RTX 5090 sont rares et se négocient à des tarifs qui ne veulent plus dire grand-chose, et l'IA y est pour beaucoup.
Un formulaire à la caisse
Un client du magasin de Tustin, en Californie, a raconté la scène sur Reddit. Avant de repartir avec sa machine, il a dû remplir un document baptisé Advanced Computing Product Purchaser Declaration. Dedans, on lui demande son nom complet, son adresse, une pièce d'identité avec photo, l'identité de l'utilisateur final si ce n'est pas lui, le lieu où le PC sera installé et même l'usage prévu. Son permis de conduire a été scanné, histoire de relier l'achat à un nom. L'engagement signé précise que le produit
restera aux États-Uniset ne sera
ni exporté, ni revendu, ni transférépeu importe la destination ou la raison. D'après le responsable du magasin, cette procédure n'existe que depuis quelques jours.
La Chine en ligne de mire
La RTX 5090 et ses 32 Go de mémoire GDDR7 intéressent autant les joueurs que les entreprises qui font tourner de l'IA. Elle tombe du coup sous les contrôles d'exportation américains. Sa vente est interdite en Chine continentale, où Nvidia écoule à la place des versions bridées, les 5090 D et 5090 D V2, et des cartes passent quand même la frontière en nombre par des circuits parallèles. Washington demande aux vendeurs de se montrer plus regardants, et Micro Center a décidé de prendre les devants.
Mais où sont passées les cartes ?
La 5090 est devenue un objet rare. Nvidia réserve ses puces Blackwell aux produits professionnels, que les acteurs de l'IA paient sans discuter, et les boutiques en ligne américaines n'ont plus rien en rayon. Les revendeurs tiers font donc ce qu'ils veulent. Une carte lancée à 1 999 dollars en janvier 2025 se négocie entre 6 000 et 11 000 dollars selon les modèles, et l'Europe suit le mouvement puisque certaines références dépassent déjà les 5 000 euros. Un PC complet de Micro Center revient du coup parfois moins cher que la carte vendue seule. Certains l'ont bien compris, ils prennent la machine, récupèrent le GPU et le réexpédient là où il se revend beaucoup plus cher. C'est ce petit commerce que le formulaire veut casser.
On en dit quoi ?
Micro Center ne fait pas ça par plaisir, l'enseigne veut surtout être couverte si une de ses cartes réapparaît un jour dans un data center de Shenzhen. On peut quand même douter de l'efficacité du dispositif. Les réseaux de contrebande qui sortent des GPU par conteneurs entiers ne viennent pas remplir un papier dans un magasin de Tustin, et le seul fiché, c'est l'amateur (fortuné) venu chercher une machine pour jouer à Cyberpunk. Par chez nous, rien de tout ça pour le moment. Le problème est ailleurs, les RTX 5090 sont rares et se négocient à des tarifs qui ne veulent plus dire grand-chose, et l'IA y est pour beaucoup.