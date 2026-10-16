Apple n’a pas peur d’OpenAI, ni de ses futurs appareils dopés à l’IA !

OpenAI ne fait pas peur à Apple

Nous ne nous sentons pas menacés.

Apple ne veut pas séduire les fanatiques de l’IA

Nous les aimons bien, et ils peuvent aussi utiliser nos produits, mais ce n’est pas notre cible.

Une stratégie qui comporte aussi des risques

Qu’en penser ?



Les déclarations de Greg Joswiak sont intéressantes, car elles résument assez bien la philosophie d’Apple : mieux vaut une intelligence artificielle réellement utile qu’une technologie impressionnante sur le papier. Reste que cette approche peut aussi servir à justifier le retard de Cupertino dans certains domaines. Quant aux ambitions matérielles d’OpenAI, il est encore trop tôt pour déterminer si elles représentent une véritable menace pour l’iPhone. Mais Apple aurait probablement tort de sous-estimer un concurrent capable de repenser entièrement notre manière d’interagir avec les machines. Après tout, c’est précisément ce qu’Apple avait réussi à faire en 2007 avec le premier iPhone.

À l’occasion de son numéro consacré aux meilleures inventions de 2026, le TIME a choisi de. Mais le magazine américain a également interrogé plusieurs dirigeants d’Apple, dontConcernant les futurs appareils d’OpenAI, sa réponse est plutôt sans ambages :Pour lui,Cette approche permettrait de. Une manière de rappeler qu’Apple ne compte pas abandonner son terrain de prédilection à de nouveaux acteurs, même s’ils disposent de technologies d’intelligence artificielle particulièrement avancées.Greg Joswiak va même plus loin en évoquant les utilisateurs auxquels Apple souhaite s’adresser., notamment ceux qui attendent avec impatience l’arrivée d’uneGlobalement, on comprend que l'objectif serait plutôt de rendre l’intelligence artificielle réellement utile au quotidien, et qu'il illustre une certaine distance avec la course à l’IA menée par les géants du secteur.Cette position intervient alors qu’Apple reste en retrait dans le développement des modèles d’intelligence artificielle les plus avancés. Si l’entreprise entraîne ses propres modèles,, notamment OpenAI.Or ce décalage pourrait devenirsi les prochaines générations d’IA bouleversent profondément les usages. Mais John Ternus et ses équipes semblentce choix.Plutôt que de rechercher les performances les plus spectaculaires, Apple privilégie une intelligence artificielle personnalisée, respectueuse de la vie privée et intégrée à ses appareils. La question est désormais deface à des concurrents (plus innovants et plus rapides), qui pourraient proposer de nouvelles catégories de produits entièrement conçues autour de l’IA.