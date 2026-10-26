Grok génère son Odyssée en IA, Nolan peut dormir tranquille

Promettre une adaptation « historiquement exacte » d'un poème peuplé de cyclopes et de sirènes, c'est déjà un programme assez rigolo. Le vrai problème est ailleurs. Il reste à peine plus de deux mois à xAI pour transformer ce teaser en long-métrage complet, et ces sept minutes montrent surtout des images techniquement bluffantes mais sans vie, le reproche que l'on fait aux vidéos générées depuis leurs débuts. Si vous voulez mon avis, Christopher Nolan peut dormir tranquille.