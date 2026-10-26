Grok génère son Odyssée en IA, Nolan peut dormir tranquille
Par Vincent Lautier - Publié le
Elon Musk avait promis un long-métrage entier de l'Odyssée généré par intelligence artificielle, histoire de montrer à Christopher Nolan comment adapter Homère. Les sept premières minutes sont en ligne sur X depuis le 23 octobre, et elles donnent surtout une idée du chemin qui sépare encore Grok Imagine du vrai cinéma.
Il faut remonter à juillet pour comprendre d'où sort ce projet. Pendant des mois, Elon Musk a attaqué le casting choisi par Christopher Nolan pour son adaptation de l'Odyssée, sortie en France le 15 juillet et tournée en IMAX 70 mm dans six pays avec des milliers de techniciens, en lui reprochant des choix d'acteurs qui ne correspondaient pas à sa lecture du texte. Le patron de xAI promettait en face sa propre version, un long-métrage entièrement généré par Grok, « historiquement exact et fidèle à l'art d'Homère », annoncé pour la fin de l'année. Le compte Grok Imagine a finalement mis en ligne un « épisode 1 » d'un peu plus de sept minutes, aussitôt relayé par Musk. Personne ne connaît pour le moment ni le nombre d'épisodes prévus ni leur rythme de publication.
Grok Imagine ne sait pas produire de clips de plus de quinze secondes. Il a du coup fallu en assembler au moins vingt-huit pour atteindre ces sept minutes, sans compter les prises jetées au montage. Le travail a été mené avec Wonder Studios, un studio spécialisé dans l'IA générative, et le réalisateur Dev Walker. Le résultat se regarde gratuitement sur X, en 4K, et l'équipe propose même d'expliquer sa méthode de fabrication si les commentaires le réclament.
Tout n'est pas à jeter. Certains plans de navigation font illusion quelques secondes, au point de passer pour de vraies prises de vue. Le reste se gâte vite. Après une longue introduction en voix off, des visages barbus défilent et débitent leurs répliques sans la moindre émotion, avec des traits lisses qui ne bougent pas. Les personnages se déplacent comme s'ils ne pesaient rien, la synchronisation labiale décroche et les plans plafonnent à huit secondes. Le récit avance par à-coups.
Une revanche contre Nolan
Il faut remonter à juillet pour comprendre d'où sort ce projet. Pendant des mois, Elon Musk a attaqué le casting choisi par Christopher Nolan pour son adaptation de l'Odyssée, sortie en France le 15 juillet et tournée en IMAX 70 mm dans six pays avec des milliers de techniciens, en lui reprochant des choix d'acteurs qui ne correspondaient pas à sa lecture du texte. Le patron de xAI promettait en face sa propre version, un long-métrage entièrement généré par Grok, « historiquement exact et fidèle à l'art d'Homère », annoncé pour la fin de l'année. Le compte Grok Imagine a finalement mis en ligne un « épisode 1 » d'un peu plus de sept minutes, aussitôt relayé par Musk. Personne ne connaît pour le moment ni le nombre d'épisodes prévus ni leur rythme de publication.
Quinze secondes maximum
Grok Imagine ne sait pas produire de clips de plus de quinze secondes. Il a du coup fallu en assembler au moins vingt-huit pour atteindre ces sept minutes, sans compter les prises jetées au montage. Le travail a été mené avec Wonder Studios, un studio spécialisé dans l'IA générative, et le réalisateur Dev Walker. Le résultat se regarde gratuitement sur X, en 4K, et l'équipe propose même d'expliquer sa méthode de fabrication si les commentaires le réclament.
Des visages sans émotion
Tout n'est pas à jeter. Certains plans de navigation font illusion quelques secondes, au point de passer pour de vraies prises de vue. Le reste se gâte vite. Après une longue introduction en voix off, des visages barbus défilent et débitent leurs répliques sans la moindre émotion, avec des traits lisses qui ne bougent pas. Les personnages se déplacent comme s'ils ne pesaient rien, la synchronisation labiale décroche et les plans plafonnent à huit secondes. Le récit avance par à-coups.
On en dit quoi ?
Promettre une adaptation « historiquement exacte » d'un poème peuplé de cyclopes et de sirènes, c'est déjà un programme assez rigolo. Le vrai problème est ailleurs. Il reste à peine plus de deux mois à xAI pour transformer ce teaser en long-métrage complet, et ces sept minutes montrent surtout des images techniquement bluffantes mais sans vie, le reproche que l'on fait aux vidéos générées depuis leurs débuts. Si vous voulez mon avis, Christopher Nolan peut dormir tranquille.