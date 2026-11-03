Personne n'utilise Siri ? Apple annonce 2,5 milliards de requêtes par jour !

Plus de 2,5 milliards de requêtes quotidiennes

Siri AI change la nature des interactions

Un déploiement encore limité

Qu'en penser ?



Avec 2,5 milliards de requêtes quotidiennes, Apple doit gérer une infrastructure capable de répondre à des dizaines de milliers de sollicitations chaque seconde. À titre indicatif, cela représente près de 29 000 requêtes par seconde en moyenne, avec des pics potentiellement beaucoup plus importants. Mais notons au passage que d'après Axios, ChatGPT répondait au même nombre de requêtes quotidiennes... en juillet dernier.



Les nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle nécessitent parfois des calculs nettement plus complexes que les commandes traditionnelles, notamment lorsqu'elles font appel aux serveurs d'Apple. Cette évolution pourrait donc entraîner une augmentation sensible des coûts d'exploitation, un point déjà évoqué par Kevan Parekh lors de la présentation des résultats financiers.



Le défi pour Apple sera de généraliser Siri AI tout en maintenant des temps de réponse rapides, une disponibilité suffisante et une maîtrise des coûts. La question d'un éventuel abonnement pour les usages les plus avancés pourrait également devenir centrale.

Lors de la petite conférence après la publication des résultats du quatrième trimestre fiscal 2026, John Ternus est revenu sur un chiffre particulièrement révélateur :. Cette statistique n'est pas totalement nouvelle. Lilian Rincon, vice-présidente du marketing produit pour l'intelligence artificielle chez Apple, l'avait déjà dévoilée lors de la, le 9 septembre dernier.À titre de comparaison,. La différence dépasse donc le milliard d'interactions en un peu plus de deux ans. Il convient toutefois de nuancer cette progression. En 2024, Apple évoquait spécifiquement les commandes vocales, tandis que le nouveau chiffre englobe des requêtes dont la nature exacte n'a pas été précisée.Et puis il faut tenir compte d'un autre détail. Depuis septembre,. Pour rappel, Siri AI s'appuie sur Apple Intelligence pour proposer des interactions plus complexes et mieux contextualisées. L'assistant peut notamment exploiter les informations personnelles de l'utilisateur, comprendre des demandes formulées de manière plus naturelle et effectuer certaines actions entre plusieurs applications.Ces nouvelles capacités représentent une évolution importante par rapport aux commandes traditionnelles, comme programmer une alarme, envoyer un message ou contrôler des accessoires HomeKit. Mais. Les utilisateurs éligibles doivent notamment s'inscrire sur une liste d'attente avant de pouvoir accéder aux nouvelles fonctionnalités. Certaines opérations reposant sur des modèles d'intelligence artificielle exécutés sur des serveurs sont également soumises à des quotas quotidiens.Apple a progressivement étendu la prise en charge linguistique de son assistant.: le français, le japonais, le coréen, le portugais et l'espagnol, en complément de l'anglais. Cette extension ne signifie toutefois pas une disponibilité mondiale, plusieurs restrictions géographiques demeurant en vigueur, notamment en Europe.