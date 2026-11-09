Cyclon : ce téléphone laisse l'IA lire vos messages et passer vos appels
Par Vincent Lautier - Publié le
La startup californienne Cyclon ouvre les précommandes d'un téléphone sur lequel on ne touche presque plus aux applications. Vous demandez, l'IA s'exécute : elle lit vos messages, fouille votre Google Drive et passe vos appels toute seule. L'appareil définitif est attendu courant 2027, moyennant un acompte de 199 dollars.
Le principe est assez simple sur le papier : vous formulez votre demande et le téléphone se débrouille. Adam Zinebi, cofondateur de Cyclon avec Thomas Kiefer, passés par l'incubateur Y Combinator, résume l'idée comme ça : « si vous pouvez le faire sur votre téléphone, vous devriez pouvoir demander à votre téléphone de le faire ». Si un contact réclame les photos prises la veille, l'IA lit le message, retrouve les clichés et les envoie, sans que vous ayez ouvert la messagerie ou la galerie. Elle sait aussi retrouver un contrat dans Google Drive, partager le lien sur WhatsApp puis appeler le destinataire. Et quand une application manque, elle la fabrique : demandez un petit programme pour apprendre l'espagnol, il apparaît.
Le téléphone Cyclon n'existe pourtant pas encore. Le système maison tourne aujourd'hui sur un Google Pixel 8a que les premiers clients reçoivent sous trente jours en guise de prototype, sans surcoût et expédié dans le monde entier. Le vrai matériel, conçu par la startup avec ses propres composants, est annoncé pour le deuxième trimestre 2027, à condition que la FCC, le régulateur américain des télécoms, donne son feu vert. Google n'a pas certifié ce système non plus, du coup certaines applications bancaires ou de paiement risquent de ne pas suivre. Pour un appareil censé tout gérer à votre place, ça tombe mal.
Réserver coûte 199 dollars, un acompte intégralement remboursable, et Cyclon table sur un prix final de 699 dollars, dans les 625 euros si on convertit, sauf que cette conversion ne veut pas dire grand-chose : la startup n'a même pas annoncé dans quels pays son téléphone sera vendu, la France n'est donc sûre de rien. L'autre sujet qui fâche, ce sont vos données. Cyclon ne dit pas quels modèles d'IA font tourner la machine, juste qu'elle utilise des fournisseurs externes, et vos demandes, vos messages ou vos contrats partent dans le cloud de sociétés dont on ignore jusqu'au nom. Un appareil qui lit votre courrier mériterait un peu plus de précisions qu'une ligne de FAQ.
Tout le monde tourne autour de cette idée en ce moment, Nubia a tenté le coup cet été avec son NaviX Ultra et OpenAI prépare de son côté un smartphone bâti autour de ChatGPT. On a tous en tête le Rabbit R1 et le AI Pin de Humane, partis avec les mêmes promesses avant de finir au fond d'un tiroir. Cyclon évite au moins ce piège-là en partant d'un vrai Android et de vos applications habituelles. Mais bon, lâcher 699 dollars pour le premier téléphone d'une startup qui n'a ni l'autorisation de la FCC ni le moindre nom de modèle d'IA à donner, ça fait quand même beaucoup de confiance à accorder dans le vide.
L'IA aux commandes
Le principe est assez simple sur le papier : vous formulez votre demande et le téléphone se débrouille. Adam Zinebi, cofondateur de Cyclon avec Thomas Kiefer, passés par l'incubateur Y Combinator, résume l'idée comme ça : « si vous pouvez le faire sur votre téléphone, vous devriez pouvoir demander à votre téléphone de le faire ». Si un contact réclame les photos prises la veille, l'IA lit le message, retrouve les clichés et les envoie, sans que vous ayez ouvert la messagerie ou la galerie. Elle sait aussi retrouver un contrat dans Google Drive, partager le lien sur WhatsApp puis appeler le destinataire. Et quand une application manque, elle la fabrique : demandez un petit programme pour apprendre l'espagnol, il apparaît.
Un Pixel 8a pour patienter
Le téléphone Cyclon n'existe pourtant pas encore. Le système maison tourne aujourd'hui sur un Google Pixel 8a que les premiers clients reçoivent sous trente jours en guise de prototype, sans surcoût et expédié dans le monde entier. Le vrai matériel, conçu par la startup avec ses propres composants, est annoncé pour le deuxième trimestre 2027, à condition que la FCC, le régulateur américain des télécoms, donne son feu vert. Google n'a pas certifié ce système non plus, du coup certaines applications bancaires ou de paiement risquent de ne pas suivre. Pour un appareil censé tout gérer à votre place, ça tombe mal.
Des zones d'ombre
Réserver coûte 199 dollars, un acompte intégralement remboursable, et Cyclon table sur un prix final de 699 dollars, dans les 625 euros si on convertit, sauf que cette conversion ne veut pas dire grand-chose : la startup n'a même pas annoncé dans quels pays son téléphone sera vendu, la France n'est donc sûre de rien. L'autre sujet qui fâche, ce sont vos données. Cyclon ne dit pas quels modèles d'IA font tourner la machine, juste qu'elle utilise des fournisseurs externes, et vos demandes, vos messages ou vos contrats partent dans le cloud de sociétés dont on ignore jusqu'au nom. Un appareil qui lit votre courrier mériterait un peu plus de précisions qu'une ligne de FAQ.
On en dit quoi ?
Tout le monde tourne autour de cette idée en ce moment, Nubia a tenté le coup cet été avec son NaviX Ultra et OpenAI prépare de son côté un smartphone bâti autour de ChatGPT. On a tous en tête le Rabbit R1 et le AI Pin de Humane, partis avec les mêmes promesses avant de finir au fond d'un tiroir. Cyclon évite au moins ce piège-là en partant d'un vrai Android et de vos applications habituelles. Mais bon, lâcher 699 dollars pour le premier téléphone d'une startup qui n'a ni l'autorisation de la FCC ni le moindre nom de modèle d'IA à donner, ça fait quand même beaucoup de confiance à accorder dans le vide.