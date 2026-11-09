IA ou pas : le Conte de Noël de Dior fait polémique

Qu'en penser ?



L'exemple de Dior illustre une évolution intéressante : alors que l'IA permet de produire toujours plus de contenus, le travail humain et les techniques traditionnelles deviennent eux-mêmes des arguments de différenciation. Mais cette tendance révèle également un paradoxe. Peut-on encore créer sans aucune intervention de l'IA ? Et par conséquent se mesurer à elle. Ou peut-être est-il déjà trop tard...