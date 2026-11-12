Nvidia : et si Tim Cook remplaçait Jensen Huang ?
Par Laurence - Publié le
Coup de tonnerre chez Nvidia. Apparemment, le conseil d’administration envisagerait de se séparer de Jensen Huang, son cofondateur et directeur général depuis 1993. En cause, deux relations extraconjugales, dont l’une avec une femme soupçonnée par les services américains de travailler pour le renseignement chinois.
C’est une situation particulièrement délicate pour Nvidia, devenue l’une des entreprises les plus valorisées au monde grâce à l’explosion de l’intelligence artificielle. Selon Wall Street Journal, le conseil d’administration préparerait l’éviction de Jensen Huang, 63 ans, qui dirige l’entreprise depuis sa création en 1993.
Les administrateurs devaient se réunir dès mercredi 11 novembre pour examiner son avenir, selon plusieurs personnes proches du dossier. Aucune décision définitive n’avait toutefois été annoncée au moment de ces révélations. Cette crise intervient après plusieurs articles de presse évoquant deux relations extraconjugales du dirigeant, dont l’une soulève des interrogations dépassant largement sa vie privée.
La première affaire concerne Alice Huang, une dirigeante de Megaspeed, une entreprise basée à Singapour et cliente importante de Nvidia. Selon le Wall Street Journal, les services de renseignement américains soupçonneraient cette femme d’entretenir des liens avec les services secrets chinois.
Mais ces soupçons ne constituent pas (pour le moment) une preuve publique de son appartenance à un service de renseignement. De son côté, Pékin conteste les accusations d’espionnage. Megaspeed fait parallèlement l’objet d’investigations américaines concernant de possibles transferts vers la Chine de puces Nvidia soumises à des restrictions d’exportation. Le ministère américain de la Justice mènerait plusieurs enquêtes liées à Alice Huang.
Dimanche, Jensen Huang a reconnu dans une lettre adressée à ses employés avoir été infidèle à son épouse et présenté ses excuses à sa famille ainsi qu’à ses collaborateurs. Une seconde relation, avec Kimberly Powell, une responsable de l’activité santé de Nvidia, a également été rapportée par le New York Times.
Au-delà des questions personnelles, cette affaire intervient dans un contexte de tensions particulièrement fortes entre Washington et Pékin autour des semi-conducteurs. Nvidia occupe une position centrale dans cette confrontation technologique, ses processeurs étant indispensables au fonctionnement de nombreux systèmes d’intelligence artificielle.
Jensen Huang entretient par ailleurs des relations étroites avec l’administration américaine et a régulièrement défendu un assouplissement des restrictions sur les exportations de puces vers la Chine. Donald Trump lui a publiquement apporté son soutien, affirmant que le dirigeant ignorait les soupçons visant Alice Huang. La question d’une éventuelle exposition de Jensen Huang à une opération de renseignement constitue désormais l’un des principaux enjeux de cette affaire.
Au delà, la succession semble beaucoup plus compliquée au niveau du droit des sociétés. Le départ de Jensen Huang ne le priverait ni de sa fortune ni de son influence sur Nvidia. En tant que cofondateur et premier actionnaire individuel du groupe, avec environ 3,5 % du capital, il conserverait la propriété de ses actions déjà acquises, ainsi que ses droits de vote. Seules certaines actions attribuées dans le cadre de sa rémunération, mais non encore définitivement acquises, pourraient lui être retirées.
Une éviction pourrait même se retourner contre le conseil d’administration. Fort d’une participation valorisée à plus de 100 milliards de dollars, Jensen Huang pourrait tenter de faire remplacer les administrateurs, créer une entreprise concurrente ou vendre massivement ses titres, au risque de déstabiliser le cours de Nvidia.
En résumé, licencier Jensen Huang ne signifierait pas lui retirer son pouvoir : cela pourrait transformer le fondateur de Nvidia en un actionnaire activiste particulièrement influent, désormais libéré de ses obligations de dirigeant.
Les marchés financiers ont immédiatement réagi aux révélations. L’action Nvidia a perdu environ 8 % dans les échanges après la clôture de Wall Street. Une éventuelle éviction poserait également un problème de succession. Jensen Huang, qui détient environ 3,6 % du capital, demeure indissociable de la stratégie et de l’image du groupe. Le dirigeant a longtemps minimisé l’intérêt d’un plan de succession formel, et aucun remplaçant évident ne s’impose actuellement.
Et si Tim Cook prenait les commandes de Nvidia ? Car son nom circule ! L’ancien CEO d’Apple figure parmi les noms évoqués sur Kalshi, une plateforme de marchés prédictifs où les utilisateurs parient sur l’issue d’événements futurs. Les contrats associés à Tim Cook lui attribuent actuellement une probabilité implicite d’environ 10 % de succéder à Jensen Huang, après avoir brièvement atteint 91 % la veille. Désormais le nom de Johny Srouji figure même dans la short list des candidats potentiels !!
Ian Buck, responsable des activités hyperscale et calcul haute performance de Nvidia, arrive en tête avec 42 %, devant Colette Kress, la directrice financière du groupe, à 27 %. Ou encore Madison Huang, la propre fille de Jensen Huang !
Mais cette hypothèse doit être prise avec beaucoup de précautions. Aucune information crédible ne confirme que Tim Cook serait candidat à la direction de Nvidia, et sa présence sur Kalshi pourrait simplement résulter de spéculations circulant sur les réseaux sociaux. Daniel Newman, directeur général de Futurum Group, avait d’ailleurs récemment estimé que Nvidia aurait besoin de
Sur Polymarket, les parieurs attribuent parallèlement 83 % de probabilité à un départ de Jensen Huang avant la fin de l’année. Ces chiffres reflètent toutefois des anticipations spéculatives, et non des informations confirmées sur les intentions du conseil d’administration.
Cette affaire pourrait provoquer un bouleversement majeur chez Nvidia, dont Jensen Huang incarne depuis plus de trente ans la réussite industrielle. Mais au-delà des révélations sur sa vie privée, ce sont surtout les éventuels risques pour la sécurité nationale américaine et la gouvernance de l’entreprise qui pourraient peser sur son avenir. Une éviction ouvrirait une période d’incertitude pour l’un des principaux acteurs mondiaux de l’intelligence artificielle, à un moment où la concurrence technologique et les tensions géopolitiques sont particulièrement importantes. En attendant, internet se déchaîne sur les posts en tout genre, pire que cet été, pire qu'Andy Byron au concert de Coldplay !
Jensen Huang pourrait être évincé de Nvidia
C’est une situation particulièrement délicate pour Nvidia, devenue l’une des entreprises les plus valorisées au monde grâce à l’explosion de l’intelligence artificielle. Selon Wall Street Journal, le conseil d’administration préparerait l’éviction de Jensen Huang, 63 ans, qui dirige l’entreprise depuis sa création en 1993.
Les administrateurs devaient se réunir dès mercredi 11 novembre pour examiner son avenir, selon plusieurs personnes proches du dossier. Aucune décision définitive n’avait toutefois été annoncée au moment de ces révélations. Cette crise intervient après plusieurs articles de presse évoquant deux relations extraconjugales du dirigeant, dont l’une soulève des interrogations dépassant largement sa vie privée.
Une relation avec une femme soupçonnée d’espionnage
La première affaire concerne Alice Huang, une dirigeante de Megaspeed, une entreprise basée à Singapour et cliente importante de Nvidia. Selon le Wall Street Journal, les services de renseignement américains soupçonneraient cette femme d’entretenir des liens avec les services secrets chinois.
Mais ces soupçons ne constituent pas (pour le moment) une preuve publique de son appartenance à un service de renseignement. De son côté, Pékin conteste les accusations d’espionnage. Megaspeed fait parallèlement l’objet d’investigations américaines concernant de possibles transferts vers la Chine de puces Nvidia soumises à des restrictions d’exportation. Le ministère américain de la Justice mènerait plusieurs enquêtes liées à Alice Huang.
Dimanche, Jensen Huang a reconnu dans une lettre adressée à ses employés avoir été infidèle à son épouse et présenté ses excuses à sa famille ainsi qu’à ses collaborateurs. Une seconde relation, avec Kimberly Powell, une responsable de l’activité santé de Nvidia, a également été rapportée par le New York Times.
Une affaire qui prend une dimension politique
Au-delà des questions personnelles, cette affaire intervient dans un contexte de tensions particulièrement fortes entre Washington et Pékin autour des semi-conducteurs. Nvidia occupe une position centrale dans cette confrontation technologique, ses processeurs étant indispensables au fonctionnement de nombreux systèmes d’intelligence artificielle.
Jensen Huang entretient par ailleurs des relations étroites avec l’administration américaine et a régulièrement défendu un assouplissement des restrictions sur les exportations de puces vers la Chine. Donald Trump lui a publiquement apporté son soutien, affirmant que le dirigeant ignorait les soupçons visant Alice Huang. La question d’une éventuelle exposition de Jensen Huang à une opération de renseignement constitue désormais l’un des principaux enjeux de cette affaire.
Au delà, la succession semble beaucoup plus compliquée au niveau du droit des sociétés. Le départ de Jensen Huang ne le priverait ni de sa fortune ni de son influence sur Nvidia. En tant que cofondateur et premier actionnaire individuel du groupe, avec environ 3,5 % du capital, il conserverait la propriété de ses actions déjà acquises, ainsi que ses droits de vote. Seules certaines actions attribuées dans le cadre de sa rémunération, mais non encore définitivement acquises, pourraient lui être retirées.
Une éviction pourrait même se retourner contre le conseil d’administration. Fort d’une participation valorisée à plus de 100 milliards de dollars, Jensen Huang pourrait tenter de faire remplacer les administrateurs, créer une entreprise concurrente ou vendre massivement ses titres, au risque de déstabiliser le cours de Nvidia.
En résumé, licencier Jensen Huang ne signifierait pas lui retirer son pouvoir : cela pourrait transformer le fondateur de Nvidia en un actionnaire activiste particulièrement influent, désormais libéré de ses obligations de dirigeant.
ET la suite ?
Les marchés financiers ont immédiatement réagi aux révélations. L’action Nvidia a perdu environ 8 % dans les échanges après la clôture de Wall Street. Une éventuelle éviction poserait également un problème de succession. Jensen Huang, qui détient environ 3,6 % du capital, demeure indissociable de la stratégie et de l’image du groupe. Le dirigeant a longtemps minimisé l’intérêt d’un plan de succession formel, et aucun remplaçant évident ne s’impose actuellement.
Et si Tim Cook prenait les commandes de Nvidia ? Car son nom circule ! L’ancien CEO d’Apple figure parmi les noms évoqués sur Kalshi, une plateforme de marchés prédictifs où les utilisateurs parient sur l’issue d’événements futurs. Les contrats associés à Tim Cook lui attribuent actuellement une probabilité implicite d’environ 10 % de succéder à Jensen Huang, après avoir brièvement atteint 91 % la veille. Désormais le nom de Johny Srouji figure même dans la short list des candidats potentiels !!
Ian Buck, responsable des activités hyperscale et calcul haute performance de Nvidia, arrive en tête avec 42 %, devant Colette Kress, la directrice financière du groupe, à 27 %. Ou encore Madison Huang, la propre fille de Jensen Huang !
Mais cette hypothèse doit être prise avec beaucoup de précautions. Aucune information crédible ne confirme que Tim Cook serait candidat à la direction de Nvidia, et sa présence sur Kalshi pourrait simplement résulter de spéculations circulant sur les réseaux sociaux. Daniel Newman, directeur général de Futurum Group, avait d’ailleurs récemment estimé que Nvidia aurait besoin de
son propre Tim Cookpour succéder à Jensen Huang, une comparaison qui pourrait avoir alimenté les rumeurs.
Sur Polymarket, les parieurs attribuent parallèlement 83 % de probabilité à un départ de Jensen Huang avant la fin de l’année. Ces chiffres reflètent toutefois des anticipations spéculatives, et non des informations confirmées sur les intentions du conseil d’administration.
Qu’en penser ?
Cette affaire pourrait provoquer un bouleversement majeur chez Nvidia, dont Jensen Huang incarne depuis plus de trente ans la réussite industrielle. Mais au-delà des révélations sur sa vie privée, ce sont surtout les éventuels risques pour la sécurité nationale américaine et la gouvernance de l’entreprise qui pourraient peser sur son avenir. Une éviction ouvrirait une période d’incertitude pour l’un des principaux acteurs mondiaux de l’intelligence artificielle, à un moment où la concurrence technologique et les tensions géopolitiques sont particulièrement importantes. En attendant, internet se déchaîne sur les posts en tout genre, pire que cet été, pire qu'Andy Byron au concert de Coldplay !