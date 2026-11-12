Nvidia : et si Tim Cook remplaçait Jensen Huang ?

Qu’en penser ?



Cette affaire pourrait provoquer un bouleversement majeur chez Nvidia, dont Jensen Huang incarne depuis plus de trente ans la réussite industrielle. Mais au-delà des révélations sur sa vie privée, ce sont surtout les éventuels risques pour la sécurité nationale américaine et la gouvernance de l’entreprise qui pourraient peser sur son avenir. Une éviction ouvrirait une période d’incertitude pour l’un des principaux acteurs mondiaux de l’intelligence artificielle, à un moment où la concurrence technologique et les tensions géopolitiques sont particulièrement importantes. En attendant, internet se déchaîne sur les posts en tout genre, pire que cet été, pire qu'Andy Byron au concert de Coldplay !