Nvidia enquête sur la relation de son patron avec une espionne présumée de Pékin
Par Vincent Lautier - Publié le
Le conseil d'administration de Nvidia confie à des administrateurs indépendants une enquête sur la relation entre Jensen Huang et une femme d'affaires chinoise qui aurait travaillé pour le renseignement de Pékin. Le PDG reconnaît une infidélité, promet de coopérer et reste aux commandes, alors que le Congrès américain veut déjà l'entendre à huis clos.
Tout part d'une enquête du New York Times. Les services de renseignement américains auraient conclu qu'Alice Huang, aussi appelée Huang Le, une ancienne dirigeante de Megaspeed, une société de centres de données installée à Singapour et cliente de Nvidia, travaillait pour Pékin et lui transmettait des informations. En surveillant ses communications, les enquêteurs seraient tombés sur un contact américain très embarrassant, Jensen Huang lui-même. Les deux ont été photographiés ensemble à Taipei en juin 2024, et le patron de Nvidia aurait reconnu devant son conseil d'administration une
Megaspeed est soupçonnée par Washington de servir de relais pour contourner les restrictions qui privent la Chine des puces d'IA les plus avancées depuis 2022. Une société soeur installée en Malaisie aurait acheté pour au moins 4,8 milliards de dollars d'équipements entre mi-2024 et début 2026, et un responsable du département du Commerce aurait même découvert, lors d'une visite fin 2024, des équipements Nvidia encore dans leurs cartons au fond d'un centre de données malaisien. Le dossier est depuis remonté jusqu'au ministère de la Justice. Nvidia répond que son patron croise des milliers d'interlocuteurs commerciaux chaque année et que Megaspeed n'avait accès qu'à des informations ordinaires, alors que Pékin dénonce des accusations sans fondement.
Le conseil d'administration a officialisé son enquête le 8 novembre, avec un comité épaulé par des avocats extérieurs, tout en assurant que rien n'indique que des secrets de l'entreprise ou la sécurité nationale aient été compromis. Dans un message interne relayé par Bloomberg, Jensen Huang écrit
Un patron de cette envergure qui se retrouve dans un dossier de contre-espionnage à cause d'une liaison, on n'avait encore jamais vu ça à ce niveau de la tech. L'accusation vise quand même Alice Huang, pas Jensen Huang, et tout repose sur des éléments classifiés que personne n'a pu consulter. Le vrai problème est ailleurs : Nvidia se bat depuis des mois pour conserver un accès au marché chinois, et cette histoire tombe au pire moment pour sa crédibilité à Washington. Le conseil n'a donné aucun calendrier, et Jensen Huang, lui, est toujours aux commandes.
Alice Huang, espionne présumée
Tout part d'une enquête du New York Times. Les services de renseignement américains auraient conclu qu'Alice Huang, aussi appelée Huang Le, une ancienne dirigeante de Megaspeed, une société de centres de données installée à Singapour et cliente de Nvidia, travaillait pour Pékin et lui transmettait des informations. En surveillant ses communications, les enquêteurs seraient tombés sur un contact américain très embarrassant, Jensen Huang lui-même. Les deux ont été photographiés ensemble à Taipei en juin 2024, et le patron de Nvidia aurait reconnu devant son conseil d'administration une
relation intimeavec elle. Par contre, rien ne démontre qu'il lui aurait transmis le moindre secret, et les agences estimaient même au départ qu'il ignorait tout de ses activités supposées.
Le dossier Megaspeed
Megaspeed est soupçonnée par Washington de servir de relais pour contourner les restrictions qui privent la Chine des puces d'IA les plus avancées depuis 2022. Une société soeur installée en Malaisie aurait acheté pour au moins 4,8 milliards de dollars d'équipements entre mi-2024 et début 2026, et un responsable du département du Commerce aurait même découvert, lors d'une visite fin 2024, des équipements Nvidia encore dans leurs cartons au fond d'un centre de données malaisien. Le dossier est depuis remonté jusqu'au ministère de la Justice. Nvidia répond que son patron croise des milliers d'interlocuteurs commerciaux chaque année et que Megaspeed n'avait accès qu'à des informations ordinaires, alors que Pékin dénonce des accusations sans fondement.
Le Congrès s'en mêle
Le conseil d'administration a officialisé son enquête le 8 novembre, avec un comité épaulé par des avocats extérieurs, tout en assurant que rien n'indique que des secrets de l'entreprise ou la sécurité nationale aient été compromis. Dans un message interne relayé par Bloomberg, Jensen Huang écrit
j'ai été infidèle à mon épouse, présente ses excuses à sa famille comme à ses équipes et promet une coopération totale. Trois présidents de commissions de la Chambre des représentants veulent maintenant l'entendre à huis clos le 18 novembre. Donald Trump aurait été informé des conclusions du renseignement il y a environ un an, sans intervenir ni prévenir l'intéressé.
On en dit quoi ?
Un patron de cette envergure qui se retrouve dans un dossier de contre-espionnage à cause d'une liaison, on n'avait encore jamais vu ça à ce niveau de la tech. L'accusation vise quand même Alice Huang, pas Jensen Huang, et tout repose sur des éléments classifiés que personne n'a pu consulter. Le vrai problème est ailleurs : Nvidia se bat depuis des mois pour conserver un accès au marché chinois, et cette histoire tombe au pire moment pour sa crédibilité à Washington. Le conseil n'a donné aucun calendrier, et Jensen Huang, lui, est toujours aux commandes.