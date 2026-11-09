Nvidia enquête sur la relation de son patron avec une espionne présumée de Pékin

On en dit quoi ?



Un patron de cette envergure qui se retrouve dans un dossier de contre-espionnage à cause d'une liaison, on n'avait encore jamais vu ça à ce niveau de la tech. L'accusation vise quand même Alice Huang, pas Jensen Huang, et tout repose sur des éléments classifiés que personne n'a pu consulter. Le vrai problème est ailleurs : Nvidia se bat depuis des mois pour conserver un accès au marché chinois, et cette histoire tombe au pire moment pour sa crédibilité à Washington. Le conseil n'a donné aucun calendrier, et Jensen Huang, lui, est toujours aux commandes.