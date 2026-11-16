Lunettes IA d'Apple : voici ce que l'ont sait

Des lunettes connectées présentées à la WWDC 2027 ?

Siri AI et les applications tierces au cœur du projet

Un design plus fin que les Ray-Ban Meta

Une qualité audio particulièrement travaillée

Qu’en penser ?



Avec ces premières lunettes connectées, Apple semble vouloir privilégier une approche relativement prudente, en s’appuyant sur l’iPhone et sur les capacités de Siri AI plutôt que sur des technologies d’affichage complexes. Cette stratégie pourrait permettre de proposer un produit plus léger et plus accessible que le Vision Pro, tout en profitant des millions d’applications déjà disponibles dans l’écosystème Apple.



Mais le véritable enjeu sera probablement la capacité de Siri à tenir ses promesses. Face à Meta, qui dispose déjà de plusieurs générations de lunettes connectées, Apple devra démontrer que son assistant peut apporter une réelle valeur ajoutée au quotidien. Le prix et l’autonomie, deux éléments encore inconnus, seront également déterminants pour convaincre les utilisateurs.

Après plusieurs années de rumeurs, les premières lunettes connectées d’Apple commenceraient enfin à prendre forme. Selon Mark Gurman,, en juin prochain., permettant à Apple de se positionner face aux lunettes Ray-Ban Meta, déjà bien installées sur ce marché.Contrairement à l’Apple Vision Pro,. Elles seraient avant tout conçues comme un, capable d’interagir avec l’environnement de l’utilisateur grâce à des caméras, des microphones et un assistant vocal., avec une version de Siri capable de comprendre des demandes complexes et d’interagir avec différentes applications.Pour se différencier de Meta, Apple souhaiterait notamment exploiter son vaste écosystème. Avec iOS 27.3, dont la première bêta est déjà disponible, Apple commencerait à. Les lunettes pourraient ainsi servir pour interagir avec les services installés sur l’iPhone, sans avoir à sortir systématiquement son smartphone de sa poche. Cette approche permettrait notamment de demander à Siri d’effectuer différentes opérations à partir d’une simple commande vocale, en s’appuyant sur les applications compatibles.Selon, lElles disposeraient néanmoins d’une connexion Wi-Fi, permettant à certaines fonctions de fonctionner même lorsque le smartphone n’est pas immédiatement accessible. Apple privilégierait donc une architecture reposant largement sur l’iPhone, plutôt qu’un appareil totalement autonome.Sur le plan esthétique, Apple chercherait à proposer des lunettes relativement discrètes, proches d’une monture classique. Selon Mark Gurman,Les caméras seraient notamment intégrées dans des ouvertures ovales, directement alignées avec la surface de la monture, contrairement aux modules plus visibles de certains modèles concurrents. Une petite lumière serait également présente sur la face avant pour indiquer lorsque les lunettes sont utilisées ou en cours de recharge.Apple expérimenterait par ailleurs plusieurs autres dispositifs liés à la confidentialité, sans que leur fonctionnement exact soit encore connu. La présence de caméras sur des lunettes connectées soulève en effet des questions concernant le respect de la vie privée, notamment lorsque des personnes peuvent être filmées sans nécessairement s’en rendre compte.Les ingénieurs de Cupertino ont un autre objectif :. Apparemment,, certains ingénieurs évoquant même des performances de référence dans cette catégorie. Un point important pour un appareil reposant largement sur les interactions vocales, mais qui pourrait également. L’expérience acquise avec les AirPods pourrait constituer un avantage pour Apple, même si l’intégration de haut-parleurs dans une monture impose des contraintes différentes de celles des écouteurs traditionnels.