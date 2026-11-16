Lunettes IA d'Apple : voici ce que l'ont sait
Par Laurence - Publié le
Apple pourrait enfin dévoiler ses premières lunettes connectées dès 2027. Après cette indiscrétion récente, c'est au tour de Mark Gurman de faire quelques révélations.
Après plusieurs années de rumeurs, les premières lunettes connectées d’Apple commenceraient enfin à prendre forme. Selon Mark Gurman, Apple prévoirait de présenter le produit lors de la WWDC 2027, en juin prochain. La commercialisation interviendrait ensuite avant la fin de l’année, permettant à Apple de se positionner face aux lunettes Ray-Ban Meta, déjà bien installées sur ce marché.
Contrairement à l’Apple Vision Pro, ces lunettes ne chercheraient pas à proposer une expérience de réalité mixte avec des écrans intégrés. Elles seraient avant tout conçues comme un accessoire intelligent, capable d’interagir avec l’environnement de l’utilisateur grâce à des caméras, des microphones et un assistant vocal. L’intelligence artificielle constituerait ainsi l’élément central de ce nouveau produit, avec une version de Siri capable de comprendre des demandes complexes et d’interagir avec différentes applications.
Pour se différencier de Meta, Apple souhaiterait notamment exploiter son vaste écosystème. Avec iOS 27.3, dont la première bêta est déjà disponible, Apple commencerait à préparer une intégration beaucoup plus poussée des applications tierces dans Siri. Les lunettes pourraient ainsi servir pour interagir avec les services installés sur l’iPhone, sans avoir à sortir systématiquement son smartphone de sa poche. Cette approche permettrait notamment de demander à Siri d’effectuer différentes opérations à partir d’une simple commande vocale, en s’appuyant sur les applications compatibles.
Les lunettes ne feraient toutefois pas fonctionner les applications directement. Selon Bloomberg, l’essentiel des traitements et des fonctionnalités dépendrait d’un iPhone à proximité. Elles disposeraient néanmoins d’une connexion Wi-Fi, permettant à certaines fonctions de fonctionner même lorsque le smartphone n’est pas immédiatement accessible. Apple privilégierait donc une architecture reposant largement sur l’iPhone, plutôt qu’un appareil totalement autonome.
Sur le plan esthétique, Apple chercherait à proposer des lunettes relativement discrètes, proches d’une monture classique. Selon Mark Gurman, certains prototypes seraient légèrement plus fins que les Ray-Ban Meta de deuxième génération.
Les caméras seraient notamment intégrées dans des ouvertures ovales, directement alignées avec la surface de la monture, contrairement aux modules plus visibles de certains modèles concurrents. Une petite lumière serait également présente sur la face avant pour indiquer lorsque les lunettes sont utilisées ou en cours de recharge.
Apple expérimenterait par ailleurs plusieurs autres dispositifs liés à la confidentialité, sans que leur fonctionnement exact soit encore connu. La présence de caméras sur des lunettes connectées soulève en effet des questions concernant le respect de la vie privée, notamment lorsque des personnes peuvent être filmées sans nécessairement s’en rendre compte.
Les ingénieurs de Cupertino ont un autre objectif : la restitution sonore. Apparemment, Apple viserait une qualité audio parmi les meilleures du marché, certains ingénieurs évoquant même des performances de référence dans cette catégorie. Un point important pour un appareil reposant largement sur les interactions vocales, mais qui pourrait également servir à écouter de la musique, passer des appels ou recevoir des indications de navigation. L’expérience acquise avec les AirPods pourrait constituer un avantage pour Apple, même si l’intégration de haut-parleurs dans une monture impose des contraintes différentes de celles des écouteurs traditionnels.
Avec ces premières lunettes connectées, Apple semble vouloir privilégier une approche relativement prudente, en s’appuyant sur l’iPhone et sur les capacités de Siri AI plutôt que sur des technologies d’affichage complexes. Cette stratégie pourrait permettre de proposer un produit plus léger et plus accessible que le Vision Pro, tout en profitant des millions d’applications déjà disponibles dans l’écosystème Apple.
Mais le véritable enjeu sera probablement la capacité de Siri à tenir ses promesses. Face à Meta, qui dispose déjà de plusieurs générations de lunettes connectées, Apple devra démontrer que son assistant peut apporter une réelle valeur ajoutée au quotidien. Le prix et l’autonomie, deux éléments encore inconnus, seront également déterminants pour convaincre les utilisateurs.
Des lunettes connectées présentées à la WWDC 2027 ?
Après plusieurs années de rumeurs, les premières lunettes connectées d’Apple commenceraient enfin à prendre forme. Selon Mark Gurman, Apple prévoirait de présenter le produit lors de la WWDC 2027, en juin prochain. La commercialisation interviendrait ensuite avant la fin de l’année, permettant à Apple de se positionner face aux lunettes Ray-Ban Meta, déjà bien installées sur ce marché.
Contrairement à l’Apple Vision Pro, ces lunettes ne chercheraient pas à proposer une expérience de réalité mixte avec des écrans intégrés. Elles seraient avant tout conçues comme un accessoire intelligent, capable d’interagir avec l’environnement de l’utilisateur grâce à des caméras, des microphones et un assistant vocal. L’intelligence artificielle constituerait ainsi l’élément central de ce nouveau produit, avec une version de Siri capable de comprendre des demandes complexes et d’interagir avec différentes applications.
Siri AI et les applications tierces au cœur du projet
Pour se différencier de Meta, Apple souhaiterait notamment exploiter son vaste écosystème. Avec iOS 27.3, dont la première bêta est déjà disponible, Apple commencerait à préparer une intégration beaucoup plus poussée des applications tierces dans Siri. Les lunettes pourraient ainsi servir pour interagir avec les services installés sur l’iPhone, sans avoir à sortir systématiquement son smartphone de sa poche. Cette approche permettrait notamment de demander à Siri d’effectuer différentes opérations à partir d’une simple commande vocale, en s’appuyant sur les applications compatibles.
Les lunettes ne feraient toutefois pas fonctionner les applications directement. Selon Bloomberg, l’essentiel des traitements et des fonctionnalités dépendrait d’un iPhone à proximité. Elles disposeraient néanmoins d’une connexion Wi-Fi, permettant à certaines fonctions de fonctionner même lorsque le smartphone n’est pas immédiatement accessible. Apple privilégierait donc une architecture reposant largement sur l’iPhone, plutôt qu’un appareil totalement autonome.
Un design plus fin que les Ray-Ban Meta
Sur le plan esthétique, Apple chercherait à proposer des lunettes relativement discrètes, proches d’une monture classique. Selon Mark Gurman, certains prototypes seraient légèrement plus fins que les Ray-Ban Meta de deuxième génération.
Les caméras seraient notamment intégrées dans des ouvertures ovales, directement alignées avec la surface de la monture, contrairement aux modules plus visibles de certains modèles concurrents. Une petite lumière serait également présente sur la face avant pour indiquer lorsque les lunettes sont utilisées ou en cours de recharge.
Apple expérimenterait par ailleurs plusieurs autres dispositifs liés à la confidentialité, sans que leur fonctionnement exact soit encore connu. La présence de caméras sur des lunettes connectées soulève en effet des questions concernant le respect de la vie privée, notamment lorsque des personnes peuvent être filmées sans nécessairement s’en rendre compte.
Une qualité audio particulièrement travaillée
Les ingénieurs de Cupertino ont un autre objectif : la restitution sonore. Apparemment, Apple viserait une qualité audio parmi les meilleures du marché, certains ingénieurs évoquant même des performances de référence dans cette catégorie. Un point important pour un appareil reposant largement sur les interactions vocales, mais qui pourrait également servir à écouter de la musique, passer des appels ou recevoir des indications de navigation. L’expérience acquise avec les AirPods pourrait constituer un avantage pour Apple, même si l’intégration de haut-parleurs dans une monture impose des contraintes différentes de celles des écouteurs traditionnels.
Qu’en penser ?
Avec ces premières lunettes connectées, Apple semble vouloir privilégier une approche relativement prudente, en s’appuyant sur l’iPhone et sur les capacités de Siri AI plutôt que sur des technologies d’affichage complexes. Cette stratégie pourrait permettre de proposer un produit plus léger et plus accessible que le Vision Pro, tout en profitant des millions d’applications déjà disponibles dans l’écosystème Apple.
Mais le véritable enjeu sera probablement la capacité de Siri à tenir ses promesses. Face à Meta, qui dispose déjà de plusieurs générations de lunettes connectées, Apple devra démontrer que son assistant peut apporter une réelle valeur ajoutée au quotidien. Le prix et l’autonomie, deux éléments encore inconnus, seront également déterminants pour convaincre les utilisateurs.