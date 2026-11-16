Nvidia : Jensen Huang peut-il vraiment revenir ? Elon Musk et 165 000 signataires le veulent !

Qu’en penser ?



Cette affaire illustre à quel point Jensen Huang demeure indissociable de Nvidia, malgré son départ de la direction. La mobilisation d’Elon Musk et de nombreux dirigeants technologiques montre que son influence dépasse largement les frontières de son entreprise. Mais les enjeux dépassent désormais la question de son éventuel retour. Les autorités américaines cherchent surtout à déterminer si les relations personnelles de l’ancien patron ont pu compromettre des informations sensibles ou le respect des restrictions commerciales imposées à la Chine. Alors que Nvidia occupe une place centrale dans la course mondiale à l’intelligence artificielle, les conclusions de l’enquête pourraient avoir des conséquences bien au-delà du seul avenir de Jensen Huang. Son éviction pourrait bouleverser les rapports de force entre les géants de l’IA, redistribuer les cartes au sein de la Silicon Valley et, plus largement, fragiliser un secteur devenu l’un des principaux moteurs de l’économie américaine.