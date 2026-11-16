Nvidia : Jensen Huang peut-il vraiment revenir ? Elon Musk et 165 000 signataires le veulent !
Par Laurence - Publié le
Quelques jours après le départ de Jensen Huang de la direction de Nvidia, une mobilisation d’une ampleur inhabituelle s’organise dans la Silicon Valley. Elon Musk et plusieurs grandes figures de la tech figurent parmi les 165 000 signataires d’une lettre ouverte réclamant le retour du cofondateur, contraint de quitter ses fonctions sur fond de scandale personnel et de soupçons d’espionnage chinois.
Le départ de Jensen Huang, annoncé jeudi dernier, continue de provoquer de nombreuses réactions dans l’industrie technologique. Après 33 années passées à la tête de Nvidia, celui qui a transformé le fabricant de cartes graphiques en géant mondial de l’IA bénéficie désormais d’un important mouvement de soutien.
Plus de 165 000 personnes auraient signé une lettre ouverte demandant au conseil d’administration de Nvidia de réintégrer Jensen Huang, au moins pendant la durée d’une enquête indépendante destinée à établir les faits. Parmi les signataires figurent plusieurs personnalités influentes, dont Elon Musk, Tim Sweeney (fondateur et patron d’Epic Games), Garry Tan (président de Y Combinator) ou encore Travis Kalanick (cofondateur d’Uber).
Ce dernier estime que Jensen Huang a commis des erreurs, mais que celles-ci ne justifient pas nécessairement son éviction de l’entreprise qu’il a contribué à créer. La mobilisation toucherait également les salariés de Nvidia. Selon les chiffres rapportés, plus de 7 500 signataires se présenteraient comme des employés du groupe, soit environ 18 % de ses effectifs.
Selon le Financial Times et Reuters, Jensen Huang aurait lui-même évoqué la possibilité de reprendre les commandes de Nvidia avec plusieurs personnes de son entourage.Certains de ses soutiens chercheraient à organiser une véritable campagne de lobbying auprès du conseil d’administration, mais également de la Maison-Blanche.
Un proche du dirigeant aurait notamment évoqué la création d’une cellule de crise réunissant plusieurs responsables de la Silicon Valley pour défendre son retour.Deux investisseurs importants, Brad Gerstner et Gavin Baker, ont également appelé le conseil d’administration à conserver toutes les options ouvertes.
Cette mobilisation témoigne de la place particulière occupée par Jensen Huang dans l’industrie. Sous sa direction, Nvidia est devenue l’une des entreprises les plus valorisées au monde, profitant de l’explosion de la demande en processeurs destinés à l’intelligence artificielle. Le groupe joue désormais un rôle central dans le financement et le développement des infrastructures d’IA, au point d’être parfois surnommé la
Le départ de Jensen Huang n’est pas sans rappeler l’éviction de Steve Jobs d’Apple en 1985, lorsqu’il avait été écarté de l’entreprise qu’il avait lui-même cofondée. Si les circonstances sont très différentes, les deux affaires illustrent les tensions qui peuvent opposer un dirigeant emblématique à son conseil d’administration, avec, dans le cas de Steve Jobs, un retour historique aux commandes d’Apple douze ans plus tard.
Mais cette campagne de soutien intervient alors que les autorités américaines s’intéressent de près aux circonstances du départ de Jensen Huang et n'ont pas encore officiellement rendu leur avis. Le dirigeant aurait entretenu plusieurs relations extraconjugales, dont l’une avec une femme soupçonnée d’espionnage au profit de Pékin et une autre avec une salariée placée sous son autorité.
Ces révélations ont provoqué des réactions au Congrès, où plusieurs élus républicains et démocrates demandent des explications sur les éventuelles conséquences pour la sécurité nationale américaine. La question dépasse désormais la vie privée de Jensen Huang et concerne directement les activités de Nvidia en Chine. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a notamment demandé que Nvidia explique si ses processeurs les plus avancés ont pu être livrés à la Chine en violation des restrictions américaines à l’exportation.
Pour mémoire, Washington interdit la vente à Pékin de certaines puces utilisées pour entraîner les modèles d’intelligence artificielle les plus performants. Mais Donald Trump avait autorisé, fin 2025, la commercialisation des Nvidia H200 sur le marché chinois, sans étendre cette autorisation aux composants plus avancés. Scott Bessent souhaite désormais vérifier si Nvidia disposait de procédures suffisamment strictes pour respecter ces limitations. Il a également demandé des réponses sur les conclusions de l’enquête interne concernant Jensen Huang dans un délai de dix jours.
Contrairement aux nombreux dirigeants de la Silicon Valley qui défendent Jensen Huang, Scott Bessent estime que Nvidia devrait rechercher son prochain directeur général à l’extérieur de l’entreprise. Lors d’une intervention sur Fox News, le secrétaire au Trésor a même évoqué la nécessité d’un
L’affaire pourrait également avoir une autre dimension politique. Selon le Washington Post, Marco Rubio, secrétaire d’État américain, aurait joué un rôle dans la chute de Jensen Huang en rédigeant une note confidentielle à destination de Donald Trump à partir d’un rapport de la CIA. Le responsable américain aurait notamment employé des formulations beaucoup plus affirmatives que celles des services de renseignement concernant les liens présumés entre le patron de Nvidia et Alice Huang. La fuite de cette note aurait contribué au scandale, dans un contexte de tensions autour des exportations de puces Nvidia vers Pékin.
Cette affaire illustre à quel point Jensen Huang demeure indissociable de Nvidia, malgré son départ de la direction. La mobilisation d’Elon Musk et de nombreux dirigeants technologiques montre que son influence dépasse largement les frontières de son entreprise. Mais les enjeux dépassent désormais la question de son éventuel retour. Les autorités américaines cherchent surtout à déterminer si les relations personnelles de l’ancien patron ont pu compromettre des informations sensibles ou le respect des restrictions commerciales imposées à la Chine. Alors que Nvidia occupe une place centrale dans la course mondiale à l’intelligence artificielle, les conclusions de l’enquête pourraient avoir des conséquences bien au-delà du seul avenir de Jensen Huang. Son éviction pourrait bouleverser les rapports de force entre les géants de l’IA, redistribuer les cartes au sein de la Silicon Valley et, plus largement, fragiliser un secteur devenu l’un des principaux moteurs de l’économie américaine.
Une pétition qui rassemble les grands noms de la Silicon Valley
Le départ de Jensen Huang, annoncé jeudi dernier, continue de provoquer de nombreuses réactions dans l’industrie technologique. Après 33 années passées à la tête de Nvidia, celui qui a transformé le fabricant de cartes graphiques en géant mondial de l’IA bénéficie désormais d’un important mouvement de soutien.
Plus de 165 000 personnes auraient signé une lettre ouverte demandant au conseil d’administration de Nvidia de réintégrer Jensen Huang, au moins pendant la durée d’une enquête indépendante destinée à établir les faits. Parmi les signataires figurent plusieurs personnalités influentes, dont Elon Musk, Tim Sweeney (fondateur et patron d’Epic Games), Garry Tan (président de Y Combinator) ou encore Travis Kalanick (cofondateur d’Uber).
Ce dernier estime que Jensen Huang a commis des erreurs, mais que celles-ci ne justifient pas nécessairement son éviction de l’entreprise qu’il a contribué à créer. La mobilisation toucherait également les salariés de Nvidia. Selon les chiffres rapportés, plus de 7 500 signataires se présenteraient comme des employés du groupe, soit environ 18 % de ses effectifs.
Jensen Huang envisagerait déjà son retour
Selon le Financial Times et Reuters, Jensen Huang aurait lui-même évoqué la possibilité de reprendre les commandes de Nvidia avec plusieurs personnes de son entourage.Certains de ses soutiens chercheraient à organiser une véritable campagne de lobbying auprès du conseil d’administration, mais également de la Maison-Blanche.
Un proche du dirigeant aurait notamment évoqué la création d’une cellule de crise réunissant plusieurs responsables de la Silicon Valley pour défendre son retour.Deux investisseurs importants, Brad Gerstner et Gavin Baker, ont également appelé le conseil d’administration à conserver toutes les options ouvertes.
Cette mobilisation témoigne de la place particulière occupée par Jensen Huang dans l’industrie. Sous sa direction, Nvidia est devenue l’une des entreprises les plus valorisées au monde, profitant de l’explosion de la demande en processeurs destinés à l’intelligence artificielle. Le groupe joue désormais un rôle central dans le financement et le développement des infrastructures d’IA, au point d’être parfois surnommé la
banque centrale de l’intelligence artificielle.
Le départ de Jensen Huang n’est pas sans rappeler l’éviction de Steve Jobs d’Apple en 1985, lorsqu’il avait été écarté de l’entreprise qu’il avait lui-même cofondée. Si les circonstances sont très différentes, les deux affaires illustrent les tensions qui peuvent opposer un dirigeant emblématique à son conseil d’administration, avec, dans le cas de Steve Jobs, un retour historique aux commandes d’Apple douze ans plus tard.
Washington réclame des explications sur les liens avec la Chine
Mais cette campagne de soutien intervient alors que les autorités américaines s’intéressent de près aux circonstances du départ de Jensen Huang et n'ont pas encore officiellement rendu leur avis. Le dirigeant aurait entretenu plusieurs relations extraconjugales, dont l’une avec une femme soupçonnée d’espionnage au profit de Pékin et une autre avec une salariée placée sous son autorité.
Ces révélations ont provoqué des réactions au Congrès, où plusieurs élus républicains et démocrates demandent des explications sur les éventuelles conséquences pour la sécurité nationale américaine. La question dépasse désormais la vie privée de Jensen Huang et concerne directement les activités de Nvidia en Chine. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a notamment demandé que Nvidia explique si ses processeurs les plus avancés ont pu être livrés à la Chine en violation des restrictions américaines à l’exportation.
Pour mémoire, Washington interdit la vente à Pékin de certaines puces utilisées pour entraîner les modèles d’intelligence artificielle les plus performants. Mais Donald Trump avait autorisé, fin 2025, la commercialisation des Nvidia H200 sur le marché chinois, sans étendre cette autorisation aux composants plus avancés. Scott Bessent souhaite désormais vérifier si Nvidia disposait de procédures suffisamment strictes pour respecter ces limitations. Il a également demandé des réponses sur les conclusions de l’enquête interne concernant Jensen Huang dans un délai de dix jours.
Un retour qui divise jusqu’à la Maison-Blanche
Contrairement aux nombreux dirigeants de la Silicon Valley qui défendent Jensen Huang, Scott Bessent estime que Nvidia devrait rechercher son prochain directeur général à l’extérieur de l’entreprise. Lors d’une intervention sur Fox News, le secrétaire au Trésor a même évoqué la nécessité d’un
changement radicalà la tête du groupe. Cette position contraste avec celle des soutiens de Jensen Huang, qui considèrent son expérience et son influence comme des atouts difficiles à remplacer. L’ancien dirigeant et plusieurs responsables de Nvidia auraient par ailleurs accepté de témoigner devant le Congrès américain. D'autant que Donald Trump semble assez favorable au grand patron !
L’affaire pourrait également avoir une autre dimension politique. Selon le Washington Post, Marco Rubio, secrétaire d’État américain, aurait joué un rôle dans la chute de Jensen Huang en rédigeant une note confidentielle à destination de Donald Trump à partir d’un rapport de la CIA. Le responsable américain aurait notamment employé des formulations beaucoup plus affirmatives que celles des services de renseignement concernant les liens présumés entre le patron de Nvidia et Alice Huang. La fuite de cette note aurait contribué au scandale, dans un contexte de tensions autour des exportations de puces Nvidia vers Pékin.
Qu’en penser ?
Cette affaire illustre à quel point Jensen Huang demeure indissociable de Nvidia, malgré son départ de la direction. La mobilisation d’Elon Musk et de nombreux dirigeants technologiques montre que son influence dépasse largement les frontières de son entreprise. Mais les enjeux dépassent désormais la question de son éventuel retour. Les autorités américaines cherchent surtout à déterminer si les relations personnelles de l’ancien patron ont pu compromettre des informations sensibles ou le respect des restrictions commerciales imposées à la Chine. Alors que Nvidia occupe une place centrale dans la course mondiale à l’intelligence artificielle, les conclusions de l’enquête pourraient avoir des conséquences bien au-delà du seul avenir de Jensen Huang. Son éviction pourrait bouleverser les rapports de force entre les géants de l’IA, redistribuer les cartes au sein de la Silicon Valley et, plus largement, fragiliser un secteur devenu l’un des principaux moteurs de l’économie américaine.