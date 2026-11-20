Qu’en penser ?



L’introduction en Bourse d’Anthropic constitue un nouveau symbole de l’engouement financier autour de l’intelligence artificielle. En dépassant brièvement les 2 000 milliards de dollars de valorisation, l’entreprise rejoint des groupes qui ont mis plusieurs décennies à atteindre de tels niveaux. L’investissement de Nvidia est également révélateur : les fournisseurs de processeurs deviennent désormais actionnaires de leurs propres clients, renforçant les liens financiers au sein du secteur. Mais avec près de 900 milliards de dollars d’engagements futurs, Anthropic devra démontrer que la croissance de Claude peut justifier les sommes considérables investies dans son développement.