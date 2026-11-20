Anthropic dépasse les 2 000 milliards en Bourse, Nvidia mise 10 milliards sur Claude
Par Laurence - Publié le
L’entrée en Bourse d’Anthropic a dépassé toutes les attentes. L’entreprise à l’origine de Claude a brièvement franchi les 2 000 milliards de dollars de capitalisation dès ses premiers échanges sur le Nasdaq. Une opération historique, qui s’accompagne également d’un investissement de 10 milliards de dollars de Nvidia dans le concurrent d’OpenAI.
C’est donc une opération particulièrement spectaculaire pour Anthropic. Ce jeudi 19 novembre, l’entreprise spécialisée dans l’IA a commencé à être cotée sur le Nasdaq, sous le symbole ANT. Initialement fixé à 83 dollars, au-dessus de la fourchette envisagée de 70 à 78 dollars, le prix de l’action a atteint 111,50 dollars à l’ouverture, soit une progression de plus de 34 %.
Cette envolée a permis à Anthropic de dépasser brièvement les 2 000 milliards de dollars de valorisation, rejoignant ainsi dès ses premiers pas le cercle très fermé des entreprises technologiques les plus valorisées au monde. L’enthousiasme s’est toutefois atténué au fil de la séance, le titre ayant ensuite reculé par rapport à son prix d’ouverture.
L’opération avait déjà été revue à la hausse avant même les premiers échanges. Face à la demande des investisseurs, Anthropic a augmenté le nombre d’actions proposées, passant de 825 à 980 millions de titres. Au prix de 83 dollars par action, l’introduction en Bourse représente environ 81,3 milliards de dollars, un record qui dépasse notamment celui établi par SpaceX quelques mois auparavant.
À ce montant s’ajoute un placement privé de 26 milliards de dollars auprès de plusieurs partenaires industriels, portant l’ensemble de l’opération à plus de 107 milliards de dollars. Cette levée de fonds doit notamment permettre à Anthropic de financer le développement de ses modèles Claude et les infrastructures nécessaires à leur fonctionnement.
Mais ce n'est pas tout ! Parmi les entreprises qui participent à cette opération figure Nvidia, dont les processeurs sont largement utilisés pour entraîner et faire fonctionner les modèles d’intelligence artificielle. Le fabricant de GPU s’est engagé à acquérir environ 10 milliards de dollars d’actions Anthropic, dans le cadre du placement privé organisé parallèlement à l’introduction en Bourse.
Google doit également investir 10 milliards de dollars, tandis qu’AMD participe à hauteur de 2,5 milliards. En outre, Broadcom, Micron, Microsoft et TSMC figurent aussi parmi les investisseurs. Pour Nvidia, cette participation permet de renforcer ses liens avec l’un des principaux développeurs de modèles d’IA, mais également avec un client important de ses infrastructures. L’opération illustre aussi les relations financières de plus en plus étroites entre les entreprises qui développent les modèles et celles qui fournissent la puissance de calcul nécessaire à leur fonctionnement.
Malgré cet engouement, la question de la rentabilité d’Anthropic demeure centrale. L’entreprise affiche une croissance particulièrement rapide, portée notamment par Claude et ses outils destinés aux développeurs et aux entreprises. Mais cette expansion nécessite des investissements considérables.
Anthropic aurait ainsi pris des engagements représentant près de 900 milliards de dollars de dépenses futures en infrastructures et en puissance de calcul. Il ne s’agit pas de dépenses déjà réalisées, mais d’engagements qui s’étalent sur plusieurs années. La concurrence avec OpenAI et Google impose également de poursuivre le développement de modèles toujours plus performants, sans garantie que les revenus progresseront au même rythme que les coûts.
L’introduction en Bourse d’Anthropic constitue un nouveau symbole de l’engouement financier autour de l’intelligence artificielle. En dépassant brièvement les 2 000 milliards de dollars de valorisation, l’entreprise rejoint des groupes qui ont mis plusieurs décennies à atteindre de tels niveaux. L’investissement de Nvidia est également révélateur : les fournisseurs de processeurs deviennent désormais actionnaires de leurs propres clients, renforçant les liens financiers au sein du secteur. Mais avec près de 900 milliards de dollars d’engagements futurs, Anthropic devra démontrer que la croissance de Claude peut justifier les sommes considérables investies dans son développement.
Anthropic franchit les 2 000 milliards de dollars dès son introduction
C’est donc une opération particulièrement spectaculaire pour Anthropic. Ce jeudi 19 novembre, l’entreprise spécialisée dans l’IA a commencé à être cotée sur le Nasdaq, sous le symbole ANT. Initialement fixé à 83 dollars, au-dessus de la fourchette envisagée de 70 à 78 dollars, le prix de l’action a atteint 111,50 dollars à l’ouverture, soit une progression de plus de 34 %.
Cette envolée a permis à Anthropic de dépasser brièvement les 2 000 milliards de dollars de valorisation, rejoignant ainsi dès ses premiers pas le cercle très fermé des entreprises technologiques les plus valorisées au monde. L’enthousiasme s’est toutefois atténué au fil de la séance, le titre ayant ensuite reculé par rapport à son prix d’ouverture.
Une levée de fonds historique de plus de 81 milliards de dollars
L’opération avait déjà été revue à la hausse avant même les premiers échanges. Face à la demande des investisseurs, Anthropic a augmenté le nombre d’actions proposées, passant de 825 à 980 millions de titres. Au prix de 83 dollars par action, l’introduction en Bourse représente environ 81,3 milliards de dollars, un record qui dépasse notamment celui établi par SpaceX quelques mois auparavant.
À ce montant s’ajoute un placement privé de 26 milliards de dollars auprès de plusieurs partenaires industriels, portant l’ensemble de l’opération à plus de 107 milliards de dollars. Cette levée de fonds doit notamment permettre à Anthropic de financer le développement de ses modèles Claude et les infrastructures nécessaires à leur fonctionnement.
Nvidia investit 10 milliards de dollars dans Anthropic
Mais ce n'est pas tout ! Parmi les entreprises qui participent à cette opération figure Nvidia, dont les processeurs sont largement utilisés pour entraîner et faire fonctionner les modèles d’intelligence artificielle. Le fabricant de GPU s’est engagé à acquérir environ 10 milliards de dollars d’actions Anthropic, dans le cadre du placement privé organisé parallèlement à l’introduction en Bourse.
Google doit également investir 10 milliards de dollars, tandis qu’AMD participe à hauteur de 2,5 milliards. En outre, Broadcom, Micron, Microsoft et TSMC figurent aussi parmi les investisseurs. Pour Nvidia, cette participation permet de renforcer ses liens avec l’un des principaux développeurs de modèles d’IA, mais également avec un client important de ses infrastructures. L’opération illustre aussi les relations financières de plus en plus étroites entre les entreprises qui développent les modèles et celles qui fournissent la puissance de calcul nécessaire à leur fonctionnement.
Des dépenses qui donnent également le vertige
Malgré cet engouement, la question de la rentabilité d’Anthropic demeure centrale. L’entreprise affiche une croissance particulièrement rapide, portée notamment par Claude et ses outils destinés aux développeurs et aux entreprises. Mais cette expansion nécessite des investissements considérables.
Anthropic aurait ainsi pris des engagements représentant près de 900 milliards de dollars de dépenses futures en infrastructures et en puissance de calcul. Il ne s’agit pas de dépenses déjà réalisées, mais d’engagements qui s’étalent sur plusieurs années. La concurrence avec OpenAI et Google impose également de poursuivre le développement de modèles toujours plus performants, sans garantie que les revenus progresseront au même rythme que les coûts.
Qu’en penser ?
L’introduction en Bourse d’Anthropic constitue un nouveau symbole de l’engouement financier autour de l’intelligence artificielle. En dépassant brièvement les 2 000 milliards de dollars de valorisation, l’entreprise rejoint des groupes qui ont mis plusieurs décennies à atteindre de tels niveaux. L’investissement de Nvidia est également révélateur : les fournisseurs de processeurs deviennent désormais actionnaires de leurs propres clients, renforçant les liens financiers au sein du secteur. Mais avec près de 900 milliards de dollars d’engagements futurs, Anthropic devra démontrer que la croissance de Claude peut justifier les sommes considérables investies dans son développement.